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第32届中国电影金鸡奖提名名单公布

"流浪地球"和"我不是药神"争最佳 电影节主海报曝光

2019-10-22 14:17:34 来源：Mtime时光网

以海蓝色和墨色为底色，表达了金鸡奖回归初心的寓意。
　　时光网讯　第28届中国金鸡百花电影节暨第32届中国电影金鸡奖新闻发布会上，现场揭晓本届电影节主海报！以雄鸡作为主视觉，蕴含着“扬起的帆、回家的路”的意象。同时，以海蓝色和墨色为底色，表达了金鸡奖回归初心的寓意。而备受期待的评委会提名名单也一并公布。

　　《流浪地球》《我不是药神》《红海行动》《地久天长》争夺最佳故事片奖。徐峥、王景春、段奕宏同场角逐最佳男主角奖，马伊琍、咏梅、白百何、姚晨同时入围了最佳女主角提名。

第32届中国电影金鸡奖评委会提名名单（按笔画排序）

最佳故事片：
《古田军号》《地久天长》《后来的我们》《红海行动》《我不是药神》《流浪地球》
 
最佳中小成本故事片：
《过昭关》《红花绿叶》《学区房72小时》《春江水暖》《活着唱着》
 
最佳儿童片：
《小狗奶瓶》《坐着火车上北京》《树上有个好地方》《破门》《旋风女队》
 
最佳戏曲片：
《布依女人》《白蛇传·情》《挑山女人》《曹操与杨修》《韩玉娘》《新穆桂英挂帅》
 
最佳科教片：
《土豆的故事》《大鱼治水》《绿色长城》《熊猫成长记》
 
最佳纪录片：
《Hello北京》《大戏记忆——花木兰》《马克思》《奋斗时代》《踢球吧孩子》《藏羚王之宝贝日记——极地追踪》
 
最佳美术片：
《C9回家》《风语咒》《白蛇：缘起》《疯狂斗牛场》《新大头儿子和小头爸爸3俄罗斯奇遇记》《熊出没·原始时代》
 
最佳编剧：
邹静之（《进京城》）
阿  美、王小帅（《地久天长》）
袁  媛、何昕明、潘  彧、安  巍、刘若英（《后来的我们》）
韩家女、钟  伟、文牧野（《我不是药神》）
鲍晶晶（《闪光少女》）
滕丛丛（《送我上青云》）
 
最佳导演：
王小帅（《地久天长》）
吕  乐（《找到你》）
林超贤（《红海行动》）
郭  帆（《流浪地球》）
董  越（《暴雪将至》）
霍  猛（《过昭关》）
 
最佳导演处女作：
王丽娜（《第一次的离别》）
文牧野（《我不是药神》）
刘若英（《后来的我们》）
彭  力（《小狗奶瓶》）
滕丛丛（《送我上青云》）
 
最佳导演处女作：
王丽娜（《第一次的离别》）
文牧野（《我不是药神》）
刘若英（《后来的我们》）
彭  力（《小狗奶瓶》）
滕丛丛（《送我上青云》）
 
最佳男主角：
王景春（《地久天长》中饰刘耀军）
杨太义（《过昭关》中饰李福长）
段奕宏（《暴雪将至》中饰余国伟）
徐  峥（《我不是药神》中饰程勇）
涂  们（《老兽》中饰老杨）
富大龙（《进京城》中饰岳九）
 
最佳女主角：
马伊琍（《找到你》中饰孙芳）
白百何（《妈阁是座城》中饰梅晓鸥）
咏  梅（《地久天长》中饰王丽云）
周冬雨（《后来的我们》中饰方小晓）
赵小利（《活着唱着》中饰赵丽）
姚  晨（《送我上青云》中饰盛男）
 
最佳男配角：
王传君（《我不是药神》中饰吕受益）
王志飞（《古田军号》中饰朱德）
田壮壮（《后来的我们》中饰林父）
李云虎（《过昭关》中饰李翊宁）
辛柏青（《妖猫传》中饰李白）
章  宇（《我不是药神》中饰彭浩（黄毛））
 
最佳女配角：
吴玉芳（《送我上青云》中饰梁美枝）
凯丽比努尔·热合米图力（《第一次的离别》中饰凯丽）
徐  幸（《学区房72小时》中饰牛阿姨）
蒋璐霞（《红海行动》中饰佟莉）
 
最佳摄影：
刘  寅（《流浪地球》）
李  勇（《第一次的离别》）
赵小丁（《影》）
格日图（《远去的牧歌》）
曹  郁（《妖猫传》）
曾念平（《妈阁是座城》）
 
最佳录音：
王丹戎、祝岩峰、刘  旭（《流浪地球》）
王  钢、刘晓莎（《动物世界》）
龙筱竹、张金岩（《暴雪将至》）
刘  佳（《妖猫传》）
纪成钢、王印刚（《古田军号》）
郭  明（《飞驰人生》）
 
最佳美术：
马光荣（《影》）
刘  强（《暴雪将至》）
李  淼（《我不是药神》）
宋晓杰（《动物世界》）
郜  昂（《流浪地球》）
屠  楠、陆  苇（《妖猫传》）
 
最佳音乐：
刘思军（《坐着火车上北京》）
关  峡、杨  帆（《桂香街》）
邹  野（《破门》）
居文沛（《古田军号》）
舒  楠（《进京城》）
窦  唯（《春江水暖》）
 
最佳剪辑：
白玉侠、谭玉坤（《飞驰人生》）
邝志良、白慧玲、王  冉（《闪光少女》）
朱丽赟（《进京城》）
朱  琳（《我不是药神》）
李点石（《妖猫传》）
廖庆松、吴  方（《小狗奶瓶》）​

   编辑：汀

关键词： 金鸡奖
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7.9

导演：王小帅

主演：王景春 咏梅

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