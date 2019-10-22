以海蓝色和墨色为底色，表达了金鸡奖回归初心的寓意。

时光网讯 第28届中国金鸡百花电影节暨第32届中国电影金鸡奖新闻发布会上，现场揭晓本届电影节主海报！以雄鸡作为主视觉，蕴含着“扬起的帆、回家的路”的意象。同时，以海蓝色和墨色为底色，表达了金鸡奖回归初心的寓意。而备受期待的评委会提名名单也一并公布。







第32届中国电影金鸡奖评委会提名名单（按笔画排序）

最佳故事片： 《古田军号》 《地久天长》《后来的我们》《红海行动》《我不是药神》《流浪地球》 最佳中小成本故事片： 《过昭关》《红花绿叶》《学区房72小时》《春江水暖》《活着唱着》 最佳儿童片： 《小狗奶瓶》《坐着火车上北京》《树上有个好地方》《破门》《旋风女队》 最佳戏曲片： 《布依女人》《白蛇传·情》《挑山女人》《曹操与杨修》《韩玉娘》《新穆桂英挂帅》 最佳科教片： 《土豆的故事》《大鱼治水》《绿色长城》《熊猫成长记》 最佳纪录片： 《Hello北京》《大戏记忆——花木兰》《马克思》《奋斗时代》《踢球吧孩子》《藏羚王之宝贝日记——极地追踪》 最佳美术片： 《C9回家》《风语咒》《白蛇：缘起》《疯狂斗牛场》《新大头儿子和小头爸爸3俄罗斯奇遇记》《熊出没·原始时代》 最佳编剧： 邹静之（《进京城》） 阿 美、王小帅（《地久天长》） 袁 媛、何昕明、潘 彧、安 巍、刘若英（《后来的我们》） 韩家女、钟 伟、文牧野（《我不是药神》） 鲍晶晶（《闪光少女》） 滕丛丛（《送我上青云》） 最佳导演： 王小帅（《地久天长》） 吕 乐（《找到你》） 林超贤（《红海行动》） 郭 帆（《流浪地球》） 董 越（《暴雪将至》） 霍 猛（《过昭关》） 最佳导演处女作： 王丽娜（《第一次的离别》） 文牧野（《我不是药神》） 刘若英（《后来的我们》） 彭 力（《小狗奶瓶》） 滕丛丛（《送我上青云》） 最佳导演处女作： 王丽娜（《第一次的离别》） 文牧野（《我不是药神》） 刘若英（《后来的我们》） 彭 力（《小狗奶瓶》） 滕丛丛（《送我上青云》） 最佳男主角： 王景春（《地久天长》中饰刘耀军） 杨太义（《过昭关》中饰李福长） 段奕宏（《暴雪将至》中饰余国伟） 徐 峥（《我不是药神》中饰程勇） 涂 们（《老兽》中饰老杨） 富大龙（《进京城》中饰岳九） 最佳女主角： 马伊琍（《找到你》中饰孙芳） 白百何（《妈阁是座城》中饰梅晓鸥） 咏 梅（《地久天长》中饰王丽云） 周冬雨（《后来的我们》中饰方小晓） 赵小利（《活着唱着》中饰赵丽） 姚 晨（《送我上青云》中饰盛男） 最佳男配角： 王传君（《我不是药神》中饰吕受益） 王志飞（《古田军号》中饰朱德） 田壮壮（《后来的我们》中饰林父） 李云虎（《过昭关》中饰李翊宁） 辛柏青（《妖猫传》中饰李白） 章 宇（《我不是药神》中饰彭浩（黄毛）） 最佳女配角： 吴玉芳（《送我上青云》中饰梁美枝） 凯丽比努尔·热合米图力（《第一次的离别》中饰凯丽） 徐 幸（《学区房72小时》中饰牛阿姨） 蒋璐霞（《红海行动》中饰佟莉） 最佳摄影： 刘 寅（《流浪地球》） 李 勇（《第一次的离别》） 赵小丁（《影》） 格日图（《远去的牧歌》） 曹 郁（《妖猫传》） 曾念平（《妈阁是座城》） 最佳录音： 王丹戎、祝岩峰、刘 旭（《流浪地球》） 王 钢、刘晓莎（《动物世界》） 龙筱竹、张金岩（《暴雪将至》） 刘 佳（《妖猫传》） 纪成钢、王印刚（《古田军号》） 郭 明（《飞驰人生》） 最佳美术： 马光荣（《影》） 刘 强（《暴雪将至》） 李 淼（《我不是药神》） 宋晓杰（《动物世界》） 郜 昂（《流浪地球》） 屠 楠、陆 苇（《妖猫传》） 最佳音乐： 刘思军（《坐着火车上北京》） 关 峡、杨 帆（《桂香街》） 邹 野（《破门》） 居文沛（《古田军号》） 舒 楠（《进京城》） 窦 唯（《春江水暖》） 最佳剪辑： 白玉侠、谭玉坤（《飞驰人生》） 邝志良、白慧玲、王 冉（《闪光少女》） 朱丽赟（《进京城》） 朱 琳（《我不是药神》） 李点石（《妖猫传》） 廖庆松、吴 方（《小狗奶瓶》）​

编辑：汀