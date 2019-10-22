在上周艾美奖的颁奖典礼之前，《有色眼镜》的导演阿娃·杜威内接受了时光网记者的采访，介绍了今年获得提名个数第二多的这部剧集。





这部剧讲述了五个少数种族少年在1989年的纽约被误判性骚扰了一位出来慢跑的美国白人女性，并且获罪，这是一个令人心碎的真实故事，演员们的表演非常出色，让人看得内心焦灼。这部剧是目前为止杜威内作为导演而言最成熟，完成度最高的作品。









现在，唐纳德·特朗普已经是美国总统了，但当年他还是个积极推销自我的房地产大亨，因为当时在纽约时报上买了一整个版面的广告呼吁对案中的五个男孩执行死刑而引起过关注——他从未就自己的这个行为道歉，即便现在已经证明那几个孩子是无辜的。



























我也觉得我现在已经足够大，足够成熟了，我终于可以说，“这就是我想做的，”并且接纳我可能就是那种“伸张正义的女孩”的事实，这也没什么。我喜欢这些故事，它们对我很重要。这些电影里都有我的名字，我消失了以后它们还会存在。这就是电影的美好之处。所以，我在意这些故事，这对一个艺术家而言是很重要的。







导演阿娃·杜威内



Mtime：你决定执导整部剧的全部集数。最大的挑战是什么？









Mtime：你也提到了，这部戏跨越了30多年的时间（从事发当时一直到他们被释放），我个人觉得，另一个最大的挑战应该就是选角了吧。我尤其喜欢你选的这些年轻演员们，他们当中有些人只有很少的表演经历，有些人甚至完全没有。你在选角上下了多少工夫？









真正让我觉得棘手的问题是要让两个演员去扮演同一个角色。因为我可以找到一个男孩来演，但我找不到一个能跟这个优秀的男孩接戏的男人。这样的话，我只能放弃他们二人中的一个。















他让三个人饰演了不同年龄的同一个角色。于是，我就去看了类似的作品，并且在想，“哪些东西对我而言是有用的？哪些是没用的？”然后我发现，对我而言，他们的相似度非常重要，于是这就成了一个重要的任务。





至于那些男孩，有的已经在商业或者电视行业工作了六七年，还有一个孩子是我们直接从巴尔的摩一所学校的戏剧演出里选出来的，我看到的他的第一份录像就是他妈妈在观众席拍摄的，画面都是抖的。





这个孩子就是安萨特·布莱克，在片中饰演Kevin Richardson，他非常出色。我觉得他很有意思，我的选角导演Aisha Coley跟他们说，“行，你们继续录，然后读一下这段台词。”他们问，“继续录？什么叫继续录？”也就是说，他们丝毫没有试镜的经验。





所以，主演当中有一个没有任何经验的男孩，还有几个比较有经验的。但我们的试镜是在世界范围内所有英语国家展开的，这可以说是整个拍摄过程当中最难的部分。你说的没错。





Mtime：你为什么觉得必须要把这部剧的名字从《中央公园五人帮》改成《有色眼镜》？原来的片名对那些熟悉这个故事的人还是挺有标志性的 。









阿娃·杜威内：我把名字从《中央公园五人帮》改成《有色眼镜》是因为“五人帮”的是纽约州，是市民、媒体给他们起的政治绰号，这样的绰号会让他们失去人格。唐纳德·特朗普在推特上还用过这个绰号，而且这样的名字并不能触及这个事件的核心。





我想要的片名，是可以让我们更加概念化地去思考这种非正义事件背后的原因的，而不是那个被人们说旧了的，强加在他们身上的绰号。





Mtime：你有考虑或者设想过把这个故事放到院线上吗？因为，我个人觉得，跟不同的人一起观看这样的电影是很有意义的，自己在家看和大家一起看之间是有差异的。





阿娃·杜威内：我不知道，但我不同意。我不同意是因为根据我的经验，人们在看这种涉及到种族问题的电影时，会有自己的舒适区，他们不想去电影院看这种东西。他们会觉得不舒服。《第十三修正案》在电影院绝对播不好。











《塞尔玛》作为一部关于公民权的电影而言，表现还算不错，值得尊敬。但我觉得，如果观众能在自己想看的时候直接点击一下播放键，那么观众人数会更多，他们不用去考虑，“好，我是白人，我想看这部电影。





这是对白人至上主义的控诉了吧？但也许人们会觉得我是这样想的，或者……”你知道我说的意思吧？你可以自己在家看，你有自己的时间，也有私密性。在大银幕上看到真正的文化创伤也可能会让黑人感到不舒服。





你知道，有些时候你是不想哭的，有些时候你不想在公众场合，在人很多的环境下感到失落。涉及到种族问题的这种话题是有私密性的，而且我发现，根据我的经验来看，更多人会告诉我，他们愿意在家跟家人和朋友一起看这种电影。





这样的空间让他们即便看到了令人不舒服的东西还依然能觉得自在，并且能体会到非常个人化的感受。我们也举行过一些媒体看片会，把四集连续播放出来，还挺震撼的。









你能看到画面投射在大银幕上，作为导演，我会觉得，“这片子看起来不错啊！”（大笑）但关键在于，我是更希望人们在手机上看这部作品？还是希望没人看？这样的故事是我想要传达给观众的。





我得接受，所有人都要接受观众现在的状态，不要逼着他们去他们不想去的地方——尤其是这种东西，我希望的是让尽可能多的人看到。如果我看见一个孩子用手机看这部剧，我会被水呛到。









她说，“不好意思，你说什么？”（大笑）我接着说，“如果可以的话，让我把遮光帘拉下来吧。因为你都看不清奥普拉的妆容了。就让我帮你拉上吧。”（大笑）





Mtime：最后，从积极的角度来看，这五个男人在很多年之后终于走出了这个困境，后来他们也恢复得不错， 这种状况可以说是几近奇迹了。





阿娃·杜威内：我觉得不是接近奇迹，这就是奇迹。我认为这五个黑色、棕色人种的男人能从年轻时的创伤中走出来，很大程度上说明了黑色、棕色人种作为一个文化群体，是可以克服困境的。





当你回顾奴隶制，或者看到现在我们身边依然存在的系统性偏袒，你会发现在这样的状况下依然有欢乐，有胜利，有文化传承。









有非常美味的食物，有音乐舞蹈，在深深的痛苦中产生出了艺术。我觉得这几个男孩代表了他们的社区和文化。

不管你把这部作品当成电影还是电视剧，你都能从中看到新闻里没出现过的，他们身上的另一面。他们被称为“狼群”、“罪犯”、“禽兽”。但他们不过是有梦想，有家人，有回忆，有心声的几个男孩而已。





他们不是禽兽——他们是遭遇不公正待遇的人。所以，这部剧的目的就是展现他们本身就是奇迹，让大家知道，像他们一样经历痛苦的那些人也都是奇迹。



