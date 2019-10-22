BBC星球系列新作《七个世界，一个星球》将于10月28日上线。























《七个世界，一个星球》 执行制片人Scott Alexander先生 《七个世界，一个星球》 (Seven Worlds, One Planet) 执行制片人Scott Alexander先生表示：“这是我们首次在全球七大洲基础上进行的影片创作。相较以往通过不同的栖息地来一探世界，此次我们从不同大陆出发，用全新的视角来观察地球。”





“为使节目内容更加丰满，我们的团队深入野外，寻找更多生物鲜为人知的一面。例如在拍摄亚洲部分的时候，我们曾深入中国西部高山地区，那里人烟稀少，但却生活着一批川金丝猴，虽然看起来像矮人，但外表五颜六色，面孔十分独特，大多数情况下还能直立行走，这让我们印象深刻。透过我们的影片，相信观众对于全球各地的生态特质能够有更加深入的了解。”



























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编辑：sasa