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BBC自然纪录片"七个世界一个星球"亚洲首映

大卫艾登堡爵士解说 汉斯季默担纲配乐

2019-10-22 17:11:05 来源：Mtime时光网

BBC星球系列新作《七个世界，一个星球》将于10月28日上线。
　　时光网讯 10月21日，BBC Studios携手中央广播电视总台央视纪录频道、腾讯视频在北京成功举办“BBC星球系列新作《七个世界，一个星球》(Seven Worlds, One Planet) 亚洲超前首映礼”，活动现场吸引了众多影迷及媒体记者的热情参与。



　　中央广播电视总台央视纪录频道总监梁红女士、中央广播电视总台央视纪录频道节目管理部主任石世仑先生、腾讯视频副总编辑兼纪录片工作室负责人陈晓卿先生、BBC Studios大中华区高级副总裁兼总经理游达仁先生等出席了本次活动。尤为惊喜的是，该片的执行制片人Scott Alexander先生也亲临现场，与众多影迷及媒体展开互动交流，分享影片的拍摄故事和幕后花絮。

星球系列5部新作预告

　　《七个世界，一个星球》(Seven Worlds, One Planet)共分为7集，由大卫·艾登堡爵士担纲解说，讲述了在数百万年前由神秘力量分裂地壳所形成的七大洲上发生的奇妙故事。

　　在配乐方面，该片主题曲由奥斯卡金像奖得主汉斯·季默与其在Bleeding Fingers Music的团队亲自操刀，这也是继《地球脉动 第二季》《蓝色星球2》之后，该团队与BBC Studios的第三次搭档。

《七个世界，一个星球》 执行制片人Scott Alexander先生

　　《七个世界，一个星球》(Seven Worlds, One Planet) 执行制片人Scott Alexander先生表示：“这是我们首次在全球七大洲基础上进行的影片创作。相较以往通过不同的栖息地来一探世界，此次我们从不同大陆出发，用全新的视角来观察地球。”

　　“为使节目内容更加丰满，我们的团队深入野外，寻找更多生物鲜为人知的一面。例如在拍摄亚洲部分的时候，我们曾深入中国西部高山地区，那里人烟稀少，但却生活着一批川金丝猴，虽然看起来像矮人，但外表五颜六色，面孔十分独特，大多数情况下还能直立行走，这让我们印象深刻。透过我们的影片，相信观众对于全球各地的生态特质能够有更加深入的了解。”

　　据悉，《七个世界，一个星球》前后制作共花费4年时间，拍摄2000个小时的素材，最终剪辑到4小时的作品。

　　《七个世界，一个星球》(Seven Worlds, One Planet)由BBC Studios自然历史部摄制，BBC美国台、企鹅影视、德国电视二台、法国电视台和中央广播电视总台央视纪录频道联合制作呈现，并将于10月28日与英国BBC One频道同步震撼上线，届时通过中央广播电视总台央视纪录频道和腾讯视频进行播出。



　　此外，BBC Studios 还邀请了“水哥”王昱珩为《七个世界，一个星球》(Seven Worlds, One Planet)担纲迷你剧和360度全景视频的中文配音，并将从10月30日起在腾讯视频全网独播。

　　作为BBC自然历史部的代表，BBC 星球系列通过对地球的揭秘，让观众深刻理解影响地球生态的诸多因素，从而拉近人类与自然的距离。截至目前，BBC星球系列已发行《地球脉动》《冰冻星球》《地球脉动2》等多部作品，全球范围内吸引观众人数超过10亿。

最新剧照——



















   编辑：sasa

关键词： BBC 自然纪录片
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