导演劳恩斯坦兄弟曾凭借《平衡》获得奥斯卡最佳动画短片。









孩子的天堂：奥斯卡获奖导演打造





《三傻闹地球》由奥斯卡“最佳动画短片”得主劳恩斯坦兄弟执导，不仅去年在波兰首映后获赞颇丰，今年亦成为了上海国际电影节的“宠儿”，得到了专业电影人和大批家庭观众的双重关注和认可。





电影讲述了三个外星人因看中电视购物中的按摩毯决定飞往地球，谁知途中飞船坠毁，意外遇见小男孩Luis并与其成为好友，而为避免Luis被送去寄宿学校，三个外星兄弟便和地球朋友开始了一场狂乱的冒险之旅。





尤其值得一提的是，本片中呈现的“外星人”形象焕然一新，一改往常冰冷恐怖难以亲近的异型外貌，且跳出欧洲动画片中“动物拟人化”的局限性，用可爱憨厚、色彩鲜明的卡通形象代替。不管是“微胖”的体型，还是夸张呆萌的表情，片中的三个外星人形象Mog、Nag、Wabo都更有亲和性和治愈力，更适合儿童观看，也更有成为新一代“网红童宠”的潜质。





家长的课堂：小童话大哲理





如果说《三傻闹地球》在孩子们眼中是天马行空的欢笑，那么其带给家长的，则是更多发自心底的思考和感动。





故事中，小主人公Luis的父亲因痴迷于证明太空中智慧生命的存在，忽略了对儿子的陪伴和教育，导致Luis十分孤独，没有朋友，甚至被校长建议送去寄宿学校。而影片巧妙借用这场由家庭教育缺失引发的“冒险旅程”，将观众的目光转焦到“亲子关系”这一饱受关注的社会问题上，用夸张诙谐的动画表现方式取代刻板的说教形式，或者以往影视剧中过于直给的现实手法，为所有父母深层剖析生活细节中所反射出的亲子问题，传递更积极、更开阔的家庭教育理念。















父母是孩子最好的启蒙老师，陪伴是家庭教育的基础，父母的陪伴和爱护，才是孩子的成长过程中最需要的能量和最美好的记忆。电影中，父亲长久以来对科学事业的执着和专注，潜移默化为小Luis种下“梦想之花”，让他在面对新鲜事物时没有了同龄人的胆怯，而是愿意相信“外星人”的存在，并敢于主动上前与之成为朋友，这种“只要相信和坚持就一定会出现”的梦想观和人生价值理念，也是影片对何为父母对孩子“有梦的陪伴”的独特诠释，是影片想要广泛传播的正能量家庭教育观，不但适用于中国家庭，也得到了全球范围的认可和传播。





孩子仰望父母的同时，父母引导他们更好地追求梦想、仰望星空。鼓励亲子之间共同成长，共同绽放梦想之花。《三傻闹地球》将于10月26日在中国上映。