过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
01.冯小刚导演《只有芸知道》定档12月贺岁
影片改编自冯小刚挚友的真实爱情经历，讲述了漂泊半生的男人隋东风，中年猝失妻子罗芸，随后他决定替亡妻完成遗愿的动人故事。
02.突然定档！"少年的你"宣布10.25公映
《少年的你》官方微博宣布定档10.25日。影片原定6月27日上映，但在6月24日突然宣布撤档，新档期待定。而早在今年年初，该片曾经入围柏林电影节新生代单元，但随后又突然宣布“因后期制作原因”无法参加柏林影展。
《少年的你》由曾国祥执导，周冬雨、易烊千玺领衔主演，是一部青春与现实主义题材结合的影片，聚焦高考、家庭教育、少年犯罪等社会话题热点，从成人角度反思能为正青春的少年可做的事。
03.第32届中国电影金鸡奖提名名单公布
第28届中国金鸡百花电影节暨第32届中国电影金鸡奖新闻发布会上，现场揭晓本届电影节主海报！以雄鸡作为主视觉，蕴含着“扬起的帆、回家的路”的意象。同时，以海蓝色和墨色为底色，表达了金鸡奖回归初心的寓意。而备受期待的评委会提名名单也一并公布。
第32届中国电影金鸡奖入围影片提名名单（部分）
最佳故事片：
《地久天长》
《后来的我们》
《红海行动》
《我不是药神》
《流浪地球》
最佳编剧：
邹静之（《进京城》）
阿 美、王小帅（《地久天长》）
袁 媛、何昕明、潘 彧、安 巍、刘若英（《后来的我们》）
韩家女、钟 伟、文牧野（《我不是药神》）
鲍晶晶（《闪光少女》）
滕丛丛（《送我上青云》）
最佳导演：
王小帅（《地久天长》）
吕 乐（《找到你》）
林超贤（《红海行动》）
郭 帆（《流浪地球》）
董 越（《暴雪将至》）
霍 猛（《过昭关》）
最佳男主角：
王景春（《地久天长》中饰刘耀军）
杨太义（《过昭关》中饰李福长）
段奕宏（《暴雪将至》中饰余国伟）
徐 峥（《我不是药神》中饰程勇）
涂 们（《老兽》中饰老杨）
富大龙（《进京城》中饰岳九）
最佳女主角：
马伊琍（《找到你》中饰孙芳）
白百何（《妈阁是座城》中饰梅晓鸥）
咏 梅（《地久天长》中饰王丽云）
周冬雨（《后来的我们》中饰方小晓）
赵小利（《活着唱着》中饰赵丽）
姚 晨（《送我上青云》中饰盛男）
01.《星球大战9》发布北美终极预告
《星球大战9：天行者崛起》
发布终极预告（中字），中文海报同时曝光。《星战》新三部曲的结局来临，“原力将永远与你同在。影片将于今年12月20日北美上映，国内档期待定。
”这是“卢克·天行者”马克·哈米尔最后一次出演星战电影，已去世的凯丽·费雪饰演的莱娅公主将回归，用《星战7》
时拍摄的未曝光画面加工，老版兰多·卡瑞辛也将回归。
02.为什么马丁斯科塞斯电影缺乏重要女主?
马丁·斯科塞斯
近日金句频出，什么“漫威电影不是电影（cinema）”啦，什么“这种电影就像主题公园”啦，并在各大电影节上重申了自己的言论。近日在罗马电影节上宣传新片《爱尔兰人》
时，老马依然没有松口，“我希望影院可以更多支持叙事性的电影
”，并举例了诸如诺亚·鲍姆巴赫
、韦斯·安德森
和保罗·托马斯·安德森
这样的导演。
老马继续批判了电影（cinema）的现状，以及对于现在年轻人体验生活、理解历史的方式表达了惋惜，“希望院线可以支持电影，而现在电影院好像主要都在支持主题公园，漫改电影，它们占领了电影院。我觉得这些电影（film）可以有，没事儿，但不应该成为年轻人心中电影（cinema）的定义。”
有些影评人曾指出，《爱尔兰人》中饰演德尼罗女儿角色的
一位意大利记者问到，为什么在包括《爱尔兰人》等老马的电影中，缺乏重要的女主角色，老马回应道，“这一点压根就站不住脚，从上世纪70年代开始，这个问题我被问了很多年了。如果故事对于女性角色没有这样的需求，简直是浪费大家时间。如果故事对于女性主角有需求，为什么不呢？”。
莎朗·斯通，《赌城风云》
老马还进一步聊到了Netflix，“在好莱坞，我们已经没钱拍片了，没人给我们钱。是Netflix出面，说会在‘减龄’的特效技术方面与工业光魔一起支持我们，”2017年2月，正是Netflix的资金支持，让预算超过1.5亿美元的《爱尔兰人》有机会拍成。
老马借此机会感谢Netflix给了他“完全的创作自由，还多给了6个月后期的时间来完成电影”。他也谈到了Netflix的“院线播放”政策，“要想看到电影，先得把电影拍出来，不管是在电影院、流媒体、电视还是iPad上面看，总得拍出来吧。”
01.独家专访奉俊昊：我也当过家教，倒没干什么坏事
为韩国电影拿下首座金棕榈奖杯的《寄生虫》
最近又在忙着冲击颁奖季了，它将代表韩国角逐奥斯卡奖最佳国际影片的候选名额。导演奉俊昊
日前在百忙之中接受了时光网的专访，和我们聊了聊这部很可能在奥斯卡奖上"创造历史"的新作。
在不久前获得多伦多电影节人民选择奖第三名的好成绩后，《寄生虫》于本月11日在北美正式上映，首映后不仅创下了本年度最佳单馆表现，还几乎把《色戒》
保持的亚洲电影最高单馆纪录提升了近一倍。同时该片目前的烂番茄新鲜度高达99%，爆米花指数也高达92%。
《寄生虫》烂番茄新鲜度高达99%
《寄生虫》讲述一个贫穷家庭的成员逐个潜入富人家庭工作，改善物质生活的同时无意中发现了危险的秘密。影片用具有黑色幽默的寓言式故事巧妙地揭露了贫富悬殊的社会问题，兼具商业性与艺术性。
谈到创作初衷，奉俊昊提及了乔丹·皮尔的《我们》
和是枝裕和的《小偷家族》
，他强调：“作为一个当代导演，谈论社会贫富差距极端化是一件很自然的事情，”同时他还透露这与他的个人经历也有关系，“大学的时候我也当过家教，我倒没干什么坏事，但我一直记得那种偷窥陌生人生活的诡异感觉。”