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一个"丑如狗"的女演员怎样活成传奇

独家专访好莱坞华裔“致命女人”刘玉玲

2019-10-23 08:50:51 来源：Mtime时光网

相貌

“丑如狗”

身材

1米57

家境

美国二代移民

逆袭

挑战好莱坞多样性

探索

亲手绘制灵魂

独家对话

刘玉玲&《致命女人》

策划/制作：Mtime时光网
刘玉玲说：“恰好是那些让我感觉自己是个‘局外人’的东西成为我成功道路上最大的贡献者。”

《致命女人》预告片

　　时光网特稿   深陷婚姻情感风暴中的女人一旦不想再骗自己， 男人就离死不远了。随着话题美剧《致命女人》的热播，华裔演员刘玉玲再次走入观众视线。

　　人们好奇，这个拥有一张并不符合大众审美的脸、身高也只有157cm的亚洲女人，是如果在好莱坞闯荡30年，最终留名星光大道的？

　　正如刘玉玲所说：“我从来没有想过要做开创性的人物，也从来没有过要成为‘第一人’的目标，我只是单纯地在做自己热爱的，现在我仍为这份事业感到兴奋。回顾我的职业生涯，恰好是那些让我感觉自己是个‘局外人’的东西成为我成功道路上最大的贡献者。”

【一个被公然评价“丑如狗”的女演员



　　富有争议的外貌，是刘玉玲无法回避的问题。即便已经成名，是不少人心目中的“东方美”代言人，她偶（经）尔（常）还是会“躺枪”。

　　有一次，在《神探夏洛克》中扮演“华生”马丁·弗里曼谈及刘玉玲，就发出谜之感慨，他先是评价这个女人“魅力四射”，又话锋一转：“拜托，她丑得像条狗啊，完全没有吸引力。”后来，一大堆人骂马丁嘴毒，也有粉丝辩护说他只是开了个很冷的玩笑。



　　对于自己的长相，刘玉玲早有认知，她说：“我是像假小子一样长大的，如果你看过我小时候的照片，就会发现我妈妈把我头发都剪掉了。我一点也不女人，男孩子们也不关注我。我更像是根牙签。”

　　“不信我给你看照片，你会发现我没有撒谎，”这位女演员坚持说。“我从不认为自己是一个女性化的人。我的想法是，‘我要穿得随意一点，这样就能轻松地和别人聊天，因为我经常和男人一起出去玩。’”


　　直到1986年上了密歇根大学，她才“突然觉得更了解自己了，开始做出选择”。“我开始做我想做的事情，了解我在这个世界上的位置，其中一部分就是拥抱作为一个女人的自己。我很聪明，可以和朋友们在一起——我可以属于小众类别。”

　　对于自己的外貌，到现在刘玉玲都会说：“如果有人觉得我漂亮，我的心就会融化，因为从小到大，大部分时间我听到的都不是这样。

　　这个女演员也笑言，年轻时她很容易陷入一段糟糕的感情中，因为面对甜言蜜语，会傻傻分不清真假：“天呐，你真的觉得我漂亮吗？”但她的朋友们总一针见血：“你为什么跟那个混蛋约会这么久？”

作者：王小羊 Brent Simon   编辑：hello王小羊

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 刘玉玲 致命女人 华裔 好莱坞 杀死比尔 霹雳娇娃 福尔摩斯 BrentSimon 专访

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