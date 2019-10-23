刘玉玲说：“恰好是那些让我感觉自己是个‘局外人’的东西成为我成功道路上最大的贡献者。”





【一个被公然评价“丑如狗”的女演员 】











富有争议的外貌，是刘玉玲无法回避的问题。即便已经成名，是不少人心目中的“东方美”代言人，她偶（经）尔（常）还是会“躺枪”。





有一次，在《神探夏洛克》中扮演“华生”马丁·弗里曼谈及刘玉玲，就发出谜之感慨，他先是评价这个女人“魅力四射”，又话锋一转：“拜托，她丑得像条狗啊，完全没有吸引力。”后来，一大堆人骂马丁嘴毒，也有粉丝辩护说他只是开了个很冷的玩笑。











对于自己的长相，刘玉玲早有认知，她说：“我是像假小子一样长大的，如果你看过我小时候的照片，就会发现我妈妈把我头发都剪掉了。我一点也不女人，男孩子们也不关注我。我更像是根牙签。”





“不信我给你看照片，你会发现我没有撒谎，”这位女演员坚持说。“我从不认为自己是一个女性化的人。我的想法是，‘我要穿得随意一点，这样就能轻松地和别人聊天，因为我经常和男人一起出去玩。’”









直到1986年上了密歇根大学，她才“突然觉得更了解自己了，开始做出选择”。“我开始做我想做的事情，了解我在这个世界上的位置，其中一部分就是拥抱作为一个女人的自己。我很聪明，可以和朋友们在一起——我可以属于小众类别。”





对于自己的外貌，到现在刘玉玲都会说：“如果有人觉得我漂亮，我的心就会融化，因为从小到大，大部分时间我听到的都不是这样。”





这个女演员也笑言，年轻时她很容易陷入一段糟糕的感情中，因为面对甜言蜜语，会傻傻分不清真假：“天呐，你真的觉得我漂亮吗？”但她的朋友们总一针见血：“你为什么跟那个混蛋约会这么久？”