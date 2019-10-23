



过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01.媒体报道《中国女排》采用高帧拍摄技术







由陈可辛执导，巩俐主演的《中国女排》目前正在拍摄中，据媒体报道，电影采用了48帧拍摄，部分场景采用96帧。此前华夏电影确认本片加入与CINITY品牌的合作。 ​​​​但目前片方还未公开确认具体相关合作细节。





02.2019中国新剧产量占据全球产量半壁江山







据安培分析最新统计显示，2019上半年，中国内地产出新开播的电视剧（含电视和流媒体）达到近300部，占超过一半的全球产量。其中，剧情类剧集占比最高，达到了67%，而在美国，剧情类剧集占比为16%。

另外，内地言情剧占内地全剧集品类比为16%，美国占比为6%。内地犯罪和惊悚类剧集占比为10%。

安培分析预计到2019年年底，中国三大流媒体网站爱奇艺、腾讯视频和优酷在全球订阅用户将分别为1.16亿、1.08亿和6100万。尤其爱奇艺和腾讯视频订阅用户数高居全球第二和第三，仅次于Netflix的1.64亿，高于Amazon Prime的9100万。安培分析还指出，中国新剧主要平台仍是电视媒体，流媒体独播新剧仅占8%，相比之下，美国上半年产出新剧有一半都是流媒体平台独播。









01.卡梅隆称《阿凡达》续集将不采用高帧率拍摄







3D技术变革者卡梅隆《双子杀手》的技术有何看法？近日卡神在接受外媒采访时表明自己不会采用高帧拍摄全片并作出解释：





“ 因为我在新西兰，我还没有观看这部影片。 我看过一些《双子杀手》的片段。 不过我对高帧率技术有一种态度，那就是他可以在特定情况下特定地解决3D相关的问题。





当你快速拍到某些画面平移或横向移动的镜头产生震动时，3D版很难让人集中注意力。对我来说，高帧拍摄是针对这类镜头的解决方案。但我不认为高帧率称得上一种格式。





这只是就我而言这么认为。我知道李安有不同的看法。我觉得这是个用于解决3D投影中的问题的工具。我会在《阿凡达》系列中尽可能少地去使用它，但不会以这种格式上映。”





0２.乔恩费儒回应科波拉斯科塞斯可随意评论漫威电影











关于马丁斯科塞斯，科波拉接连炮轰漫威电影一事，《钢铁侠》导演乔恩·费儒对此回应说：“他俩都是我的偶像。他们有权表达自己的观点。如果没有他们开辟前路，我也不会现在做这一行。他们是灵感的源泉，你们可以看看我当年负责剧本的《摇摆者》（1996年）。他们想怎么表达就怎么表达。”





0３.温子仁新片《恶毒》定档明年8月14日











温子仁执导的新恐怖片《恶毒》(Malignant)正式定档明年8月14日北美上映。影片被设定为Ｒ级恐怖惊悚片，安娜贝拉·沃丽丝(《新木乃伊》《浴血黑帮》)、吴宇卫(《隔离死城》《花样厨神》)、麦蒂·哈森(《追踪者》《梅赛德斯先生》)、Jake Abel(《波西·杰克逊》《邪恶力量》)等出演。剧情仍保密，由温子仁和他的未婚妻Ingrid Bisu担任编剧，Bisu也在片中出演了一个角色。目前影片正在洛杉矶拍摄中。





0４.李佩斯将加盟剧版《基地》









Apple TV+流媒体打造的剧版《基地》率先公布两位主角人选，李佩斯和杰瑞德·哈里斯。该剧一共10集，根据美国作家艾萨克·阿西莫夫经典小说《基地》系列《银河帝：基地》改编。佩佩扮演银河帝国皇帝，Jared扮演数学家哈里·谢顿。

故事讲述银河帝国已有一万二千年悠久历史，一位心理史学家却作出惊人预言：帝国即将土崩瓦解，整个银河注定化作一片废墟，黑暗时期将会持续整整三万年。





0５. Netflix青春爱情片《冬季爱情故事》曝正式海报









琪兰·席普卡，米切尔·霍普，雅各·巴塔伦主演的《冬季爱情故事》曝光正式海报，主演悉数亮相。本片讲述小镇的圣诞夜来了一场暴风雪，一群高三生彼此间的友谊和恋情展开了出人意料的发展与冲击，故事将会出现LGBTQ元素，11月8日Netflix上线。





06.美版《新咒怨》首曝预告海报





本片讲述安德丽亚·瑞斯波罗格扮演的一名小镇警探遇到了一件无法解释的案子，也迫使她走进一座充满了“咒怨”的房子里。明年1月3日北美公映。







07.吴彦祖新片将与休叔成情敌？





吴彦祖将加盟丽莎·乔·诺兰执导的电影《追忆》(Reminiscence，暂译)，与休·杰克曼、丽贝卡·弗格森(《碟中谍6》)共同主演！影片是一个黑色爱情故事，背景设定在近未来的迈阿密，这座城市因全球变暖很多地方被淹没在水下。休叔扮演一名为客户寻回珍贵记忆的私家侦探，吴彦祖扮演他的危险对手，两人因爱上同一个女人而感到恐惧。





08.好莱坞电影奖公布最新获奖名单







第23届好莱坞电影奖公布最新获奖名单。安东尼奥·班德拉斯凭《痛苦与荣耀》获好莱坞男主角奖；蕾妮·齐薇格凭《朱迪》获好莱坞女主角奖；阿尔·帕西诺凭《爱尔兰人》获好莱坞男配角奖；劳拉·邓恩获好莱坞女配角奖。颁奖典礼将于11月3日举行。











01.《小丑》创DC影片日本票房新高











10月19-20号日本周末票房成绩公布，DC《小丑》连续第三周蝉联冠军。影片周末两日吸引23.4万人次观看，拿下3.53亿日元。累计吸引184万人次观看，票房突破27亿日元。影片已大幅超越《蝙蝠侠:黑暗骑士崛起》当时在日本拿下的19.7亿日元票房，创下DC电影在日票房新纪录。











