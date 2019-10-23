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张猛监制《追凶十九年》曝终极海报预告

真实故事尝试反类型突破 被电影人马可穆勒盛赞

2019-10-23 09:40:09 来源：Mtime时光网

平遥影展艺术总监马可·穆勒不吝溢美之词，强调本片在犯罪、悬疑、心理、刑侦等多类型和元素融合上的大胆尝试，尤其是电影传递出来的“buddy movie”气质，更在国产电影中少有。
　　时光网讯  日前，被平遥国际电影展艺术总监马可·穆勒赞誉“新类型”的刑侦电影《追凶十九年》，正式曝光“凝望真相”版终极海报，以及“一追到底”版终极预告。

　　海报中，王泷正宋宁峰化身基层刑侦干警，在极富粗粝感的案发现场探寻真相。而终极预告则首次曝光重要戏份，多个受害人和多名犯罪嫌疑人前后登场，这场跨度十九年的连环杀人案终有真相交代。

　　电影《追凶十九年》由张猛监制，徐翔云执导，王泷正、宋宁峰领衔主演，黄璐特别出演。影片将于2019年11月22日公映。

　　在这样一场跨十九年的追逐中，基层干警刘一波与何晨一边与凶手斗智斗勇，一边与自己反复博弈，仿佛一场十九年的困局，让双方越陷越深。谈及角色塑造，王泷正与宋宁峰也给出各自见解。









　　对于王泷正来说，演绎“跨时代”的角色绝非易事，而攻克重点，便是“把剧本弄明白，理解每一个阶段人物的作用和表达的内容。”而导演徐翔云也在创作过程中赋予演员很大创作空间：“导演给了我们一个很好的土壤，从不会拘束我们。”王泷正表示。

　　对于有资深表演经验的宋宁峰来说，沉浸在角色之中显得尤为重要。进组伊始便养成独处的习惯，戏内戏外与何晨一角保持精神上的一致，宋宁峰坦言：“他要做的就是用生命去追求真理，他的结局早已经写好了。”

　　在平遥国际电影展首次公开亮相后，影展艺术总监马可·穆勒便不吝溢美之词直言《追凶十九年》为“新类型”电影，并强调本片在犯罪、悬疑、心理、刑侦等多类型和元素融合上的大胆尝试，尤其是电影传递出来的“buddy movie”气质，更在国产电影中少有。

   编辑：hello王小羊

关键词： 追凶十九年 终极预告
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