平遥影展艺术总监马可·穆勒不吝溢美之词，强调本片在犯罪、悬疑、心理、刑侦等多类型和元素融合上的大胆尝试，尤其是电影传递出来的“buddy movie”气质，更在国产电影中少有。









电影《追凶十九年》由张猛监制，徐翔云执导，王泷正、宋宁峰领衔主演，黄璐特别出演。影片将于2019年11月22日公映。





在这样一场跨十九年的追逐中，基层干警刘一波与何晨一边与凶手斗智斗勇，一边与自己反复博弈，仿佛一场十九年的困局，让双方越陷越深。谈及角色塑造，王泷正与宋宁峰也给出各自见解。





























对于王泷正来说，演绎“跨时代”的角色绝非易事，而攻克重点，便是“把剧本弄明白，理解每一个阶段人物的作用和表达的内容。”而导演徐翔云也在创作过程中赋予演员很大创作空间：“导演给了我们一个很好的土壤，从不会拘束我们。”王泷正表示。





对于有资深表演经验的宋宁峰来说，沉浸在角色之中显得尤为重要。进组伊始便养成独处的习惯，戏内戏外与何晨一角保持精神上的一致，宋宁峰坦言：“他要做的就是用生命去追求真理，他的结局早已经写好了。”





在平遥国际电影展首次公开亮相后，影展艺术总监马可·穆勒便不吝溢美之词直言《追凶十九年》为“新类型”电影，并强调本片在犯罪、悬疑、心理、刑侦等多类型和元素融合上的大胆尝试，尤其是电影传递出来的“buddy movie”气质，更在国产电影中少有。



