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"中国机长""祖国"一齐跻身影史票房前十

2019年已有"哪吒""流浪地球"等五新片上榜

2019-10-23 09:38:38 来源：Mtime时光网

《中国机长》《我和我的祖国》一同跻身内地影史票房榜前十名，2019年已有《哪吒之魔童降世》《流浪地球》《复联4》等五部新片上榜。
       时光网讯 截止10月23日，国庆档的两部头部大片《我和我的祖国》《中国机长》票房均突破27亿，共同跻身内地影史票房前十，目前暂列第九名和第十名。两部电影之间的票房差距并不太大，《我和我的祖国》27.69亿，《中国机长》27.13亿。按照后期的票房走势来看，《中国机长》的后劲儿更加稳健，有望总票房追赶甚至超过《我和我的祖国》



       《中国机长》在国庆档中段逆袭成为单日票房冠军，并持续发力，截至发稿时，影片总票房已突破27亿，观影人次超7000万，并创造了连续13天单日票房第一、单日观影人次第一等多项纪录。



       《我和我的祖国》在今年国庆档期可谓是所向披靡，上映首日斩获2.86亿票房，首周狂揽20.51亿。不过从10月5日开始，该片单日票房已被同档期的《中国机长》反超，但影片的整体表现仍然是可圈可点。

       截止目前，内地影史票房排行榜前10位中，国产影片已占据9个席位，进口片仅有一部《复仇者联盟4》闯入前十。前10名中全部被2016年之后上映的影片占据，上榜最久的是周星驰导演2016年的《美人鱼》，而第一名仍然是2017年吴京执导的《战狼2》。2019年上映的新片共有五部进入榜单，分别是《哪吒之魔童降世》、《流浪地球》、《复联4》、《我和我的祖国》及《中国机长》。

   编辑：隐饮

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关键词： 中国机长 我和我的祖国
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