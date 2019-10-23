



















截止目前，内地影史票房排行榜前10位中，国产影片已占据9个席位，进口片仅有一部《复仇者联盟4》闯入前十。前10名中全部被2016年之后上映的影片占据，上榜最久的是周星驰导演2016年的《美人鱼》，而第一名仍然是2017年吴京执导的《战狼2》。2019年上映的新片共有五部进入榜单，分别是《哪吒之魔童降世》、《流浪地球》、《复联4》、《我和我的祖国》及《中国机长》。