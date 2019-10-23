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“我一开始就支持李安用120帧拍电影”

专访《双子杀手》制片人杰瑞·布鲁克海默

2019-10-23 10:27:11 来源：Mtime时光网

在好莱坞，杰瑞·布鲁克海默的传奇程度并不输于李安和威尔·史密斯。他表示，在李安提出用120fps的格式拍摄《双子杀手》时，他一开始就持支持态度。

李安（左）和杰瑞·布鲁克海默（右）

      时光网讯 李安新片《双子杀手》正在国内上映中。除了大导演李安，大明星威尔·史密斯，这部电影的背后还站着一位大制片人杰瑞·布鲁克海默

      在好莱坞，杰瑞·布鲁克海默的传奇程度并不输于李安和威尔·史密斯。由他制片的《加勒比海盗》系列、《CSI》系列、《国家宝藏》系列、《绝地战警》系列、《壮志凌云》、《珍珠港》、《黑鹰坠落》、《勇闯夺命岛》等作品很多都是影迷们耳熟能详的经典佳作。

      作为好莱坞最知名的制片人之一，布鲁克海默开立了自己的公司，“Jerry Bruckheimer Inc.”（Jerry Bruckheimer Films）。细心的观众可以在《双子杀手》以及很多经典商业片的片头看到这家公司的logo——一棵被闪电击中的树。


杰瑞·布鲁克海默接受时光网专访

      日前，杰瑞·布鲁克海默接受了时光网的专访，畅谈《双子杀手》的幕后故事。

      《双子杀手》的剧本创作于克隆羊多莉诞生的次年，也就是1997年。为什么经历了22年的时间，这个剧本才被搬上大银幕？

      杰瑞·布鲁克海默解释，主要原因是当时的电影技术不允许，“我们没法做出完美的Junior”，直到李安找到了完美的解决方法。杰瑞·布鲁克海默透露，《双子杀手》与维塔工作室紧密合作，组成了上千人的创作团队，才在大银幕上制作出了年轻版的威尔·史密斯。

      对于导演李安，杰瑞·布鲁克海默表示很喜欢他的作品，尤其对《卧虎藏龙》印象深刻。

      而之所以选择李安担任《双子杀手》的导演，除了他是两届奥斯卡最佳导演得主，一个非常重要的原因是他在《少年派的奇幻漂流》中用特效制作的老虎非常成功，这种经验对制作《双子杀手》非常有帮助。另外，杰瑞·布鲁克海默对李安勇于尝试新技术的做法也很欣赏。

      事实上，杰瑞·布鲁克海默表示，在李安提出用120fps的格式拍摄《双子杀手》时，他一开始就持支持态度。



      120fps格式加上用特效制作年轻版威尔·史密斯，《双子杀手》不但制作难度节节攀升，成本也跟着水涨船高。有消息称，《双子杀手》成本约1.38亿美元。

      当被问道制作风险这么高的影片，是否会有压力时，杰瑞·布鲁克海默回答，拍摄《双子杀手》确实让他感到压力，不过这是他做制片人这份工作的常态。这么多年，他总是要绞尽脑汁确保投资人的钱不会白花。

      目前尝试120fps的导演似乎只有李安一人，杰瑞·布鲁克海默表示，他希望120fps会是电影未来发展的方向，这是一种非常不同的看电影的方式，“当然也要看其他导演和制片厂的想法，这么拍电影确实有点贵。”



      对于《双子杀手》最终呈现的效果，杰瑞·布鲁克海默很有信心，他表示影片的特效和威尔·史密斯的表演都值得一座奥斯卡小金人。

   编辑：羊羊

关键词： 双子杀手 杰瑞布鲁克海默
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双子杀手

双子杀手 (2019)

7.3

导演：李安

主演：威尔·史密斯

在线播放

杰瑞·布鲁克海默

杰瑞·布鲁克海默

Jerry Bruckheimer

职业：制作人 | 演员

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