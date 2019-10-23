养尊处优热爱冒险的猫咪、风度翩翩优柔寡断的公鸡、仇恨人类向往自由的看门狗、性格开朗怀揣梦想的灰驴，通过不同性格之间的对撞，产生令人捧腹的化学反应。











预告中，小镇入室盗窃案件频发，橘猫Marnie和看门狗Elvis、公鸡Eggbert、灰驴Anthony组成的萌宠特工队，决定执行秘密计划找出真凶，却历经重重阻碍和考验，大展拳脚、马路飙车、勇扒飞机等惊险戏码接连上演，“鸡飞狗跳”的冒险之旅尽显欢乐。然而它们在阴差阳错下，被误认为是盗窃团伙，遭遇满城通缉，面对警方的追捕，萌宠们将如何证明自己的清白？





除了冲突感十足的剧情之外，《萌宠特工队》在角色的设定上也鲜明饱满，养尊处优热爱冒险的猫咪、风度翩翩优柔寡断的公鸡、仇恨人类向往自由的看门狗、性格开朗怀揣梦想的灰驴，通过不同性格之间的对撞，产生令人捧腹的化学反应。





导演沃尔夫冈·劳恩斯坦和克里斯托弗·劳恩斯坦是一对双胞胎兄弟，早在上世纪90年代，他们执导的作品《平衡》就曾斩获第62届奥斯卡最佳动画短片奖，此后一直投身于动画事业，凭借画风独特萌动十足的特点，创造了多部优秀的动画作品，本片《萌宠特工队》依旧延续了一贯优质的制作水平。



