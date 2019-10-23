《默片解说员》《贞德》与《棉兰老岛》这三部新片，将于今年12月在第二届海南岛国际电影节上举办首映式，届时H!Action创投会也将在电影节上首次举办。

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看点 | "人声鼎沸"的默片时代





在缺失语言的默片时代，电影像是一面镜子，镜面映射着车水马龙的人间，但是安静又冷清。而在镜面的另一边，有人类吵架的声音，谈情说爱的声音，哭泣的声音，以及追求梦想的声音，这些都是有血有肉的来自人间的声音。









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▲第72届戛纳电影节 “一种关注” 单元 特别荣誉奖 ▲第72届戛纳电影节 “一种关注” 单元 特别荣誉奖





看点 | 烈士童年肖像与柔情乐符的混搭









影片讲述了十五世纪英法战争期间，年轻的贞德坚信上帝已经选择了她，率领法国军队捍卫家园，不幸被敌人俘获，并接受英国教堂指控审判的故事。





《贞德》延续了前作《童女贞德》视觉风格的同时，在叙事氛围上却有了很大改变。十五世纪英法战乱的残酷和贞德的坚韧英勇，为本片增添了几分庄严，音乐的选择也从前作的重金属转为更抒情的旋律。两部影片对比而看，凸显出导演杜蒙作为作者导演的独特表达。





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《棉兰老岛》（Mindanao，2019）













看点 | 用烂漫涂鸦勾勒的现实世界





棉兰老岛是菲律宾第二大岛，自1960年代以来一直受到诸如摩洛伊斯兰独立阵线等叛乱团体的暴力冲突和起义的影响。2017年，总统罗德里戈·杜特尔特（Rodrigo Duterte）在整个岛屿宣布戒严，故事就在这种背景下展开。





影片围绕一个照顾罹患癌症女儿的母亲塞玛展开，她的丈夫是投身棉兰老岛内战前线的战斗军人，时刻面临着家人生离死别的塞玛，平日会为女儿讲述她最喜爱的兄弟屠龙神话。曼多萨导演运用残酷写实与神话涂鸦之间的互文，表达的不止是战争带来的痛苦和创伤，更是残存的希望和人性的光芒。





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1960年7月30日，出生于邦板牙省圣费尔南多市的独立导演布里兰特·曼多萨，是当今菲律宾最杰出、最有影响力的电影人之一。









在布里兰特·曼多萨所塑造的光影里，始终充满了菲律宾国土中真实的声音。

H!Action创投会产业嘉宾注册倒计时10天 回归商业与类型的电影创投之旅

海南岛国际电影节 · H!Action创投会于2019年首次举办，致力于发掘、培养具有类型元素的优秀商业华语电影项目，沟通产业资源、扶持影人，促进中外合作，针对项目不同阶段提供孵化、融资、对接等服务。

1. 什么是H!Action创投会？

H!Action创投会产业嘉宾注册倒计时还有10天 H!Action创投会是海南岛国际电影节的主体板块之一。经过三个月的电影项目征集，本次H!Action创投会共收到了来自17个国家和地区的518份项目。经过剧本评审阶段和项目评审阶段的层层筛选，最终，20个极具商业与类型特色的电影项目成功跻身2019 H!Action创投会年度入围项目。

H!Action创投会作为连接电影创作者与产业嘉宾的重要桥梁，始终秉持着电影的大众属性，期望与电影产业人士达成共识，回归商业与类型，追求影像美学，革新电影技术，拓展电影维度，面对观众创作与创新，将优秀华语电影推向更广阔的市场。

H!Action创投会也向全世界电影行业工作者发出邀请，希望能够与世界各国及各地区的优秀创投平台进行深度交流，打造开放、融合，共同发展的合作共赢体系。基于这个诉求，除H!Action创投会项目提供的总计600万元的现金奖励外，H!Action创投会还联合开心麻花影业、画林映像、太空堡垒等业内资深公司设立额外的产业奖项。

同时，H!Action创投会携手中国电影基金会吴天明青年电影专项基金与龙跃中欧制片人协会两大国内创投平台设立创投互通奖项，共同打造开放融合，合作共生的新创投平台。 2. H!Action创投会的项目情况

H!Action创投会项目分为「剧本评审」、「项目评审」及「评审委员会」三部分。本届H!Action创投会项目评审由吕乐、耐安、阿郎、董越、李媛担任。

评审团遵循严谨、客观、专业的评审标准，从题材创意、文本内容、市场潜力、团队能力、制作预估等多个角度评估，最终甄选出20个年度入围项目，在类型元素上实现了犯罪、悬疑、家庭、喜剧、体育、爱情、剧情、社会、儿童、科幻、动画、民族、历史等多种题材的全覆盖，紧贴本次H!Action创投会“商业”与“类型”的理念定位。

近年来，在华语电影市场异军突起的悬疑犯罪类型片仍占据本次入围项目的半壁江山。更为惊喜的是，本次入围的悬疑影片均未局限于公式化的悬疑叙事，而是试图突破固有的语言，有意识地将悬疑、惊悚与其他类型元素进行有机融合，呈现出全新的风格与个人思考。

而随着近年来《亲爱的》、《摔跤吧！爸爸》、《快把我哥带走》等影片口碑票房双丰收，家庭题材也在逐渐成为如今院线电影的口碑保证，在此次入围的项目中，家庭题材项目的表现也尤为抢眼。除此之外，喜剧、歌舞、动画各题材分秋色，为入围项目类型再添新翼。

2019 H!Action创投会年度入围项目全名单如下：





由国家电影局指导，中央广播电视总台与海南省人民政府共同主办的第二届海南岛国际电影节，将于2019年12月1-8日在海南省三亚市拉开帷幕，三部大师级导演新作将在海南岛国际电影节进行中国内地首映。

编辑：甄甏甏