时光网友平均打分7.3分，时光编辑部平均打分6.6分





甄甏甏（6分）：我觉得这本质上就是一个找爸爸的俗套故事。如果不是拿这个技术做噱头的话，这种故事根本就引不起任何水花的。我觉得技术本身其实没有问题。技术挺惊艳，打戏特别好看，但是我觉得却剧本不好的话，技术都没有什么意义。就有点像一个女演员可能长得很漂亮，但她不适合这个角色，大家可能看一看也就罢了。





然后觉得这个技术比较适合呈现直播，比如说体育赛事，这种需要特别看得清楚的，120帧很多地方让人觉得看得清楚，挺好的。





隐饮（8分）：我因为已经被大家说的期待特别低了，所以就感觉还没有特别失望。它拓宽了我对电影的想象力，以前可能我想象不出来，在大银幕上会看到这样的一个画面。 包括它的动态呈现，让我觉得有一种唤醒我那种生理恐惧的感觉。





比如追逐的那场戏，我有点害怕那种高速运动的车，平时坐车也会有点害怕。所以他开得特别快的时候，我就有本能的身体的恐惧被唤醒出来。所以我觉得是一种新的体验。李安的探索还是值得尊重。





还有一点，我觉得这个电影让威尔·史密斯有一种毛孔级的表演。一方面给我的感受是容易分心，就一开始看的时候，前半个小时，我可能会被不相关的细节吸引。然后后面这种体验慢慢习惯一些之后，觉得还挺有趣。











小猪刘佩奇（7.5分）：故事比较平淡，勉强过关。但李安对120fps的探索已经初见成效，我相信高帧率会是未来电影发展的方向。





老罗（7分）你确实看120帧会有身临其境的感觉，和平时看到的世界特别接近。但是电影始终是一种艺术产品。故事没讲好，观感要打折扣。





这个动作戏，还是比较小家子气，他可能也是太侧重于做那种特效，在其他方面弱势一点。拍动作戏肯定不是李安的强项。这个片子的优点和缺点都那么明显。





小黄（7分）：故事是比较套路的，然后它的主题也比较平常，李安老喜欢拍父子关系的戏。





我以前看过《比利·林恩》的120帧，《双子杀手》看的60帧。高帧率确实会和以往电影看起来有点不太一样，看动作更加清楚，没有那么多拖影。甚至会觉得那个东西好像有点慢，反正就是不习惯。但是这样好不好，我觉得就见仁见智。这部电影的水下摄影和用CG做出的真人效果还是挺好的。





日灼（3分）：看的60帧，我感觉他虽然很新，但是没有美感。感觉像没有调过色，没有做过后期。感觉这部电影是李安在展示技术的一个东西。包括那些追逐戏，感觉像是在展示技术，而不是一部电影。故事非常简单，非常俗套，看起来非常无聊。











Sasa（8分）：我觉得还挺好看的。这个剧本一开始前戏太长了，前面搞得特别拖延，而且那个人物关系感觉有点混乱。但是我觉得只要熬过那一段之后，后面故事还挺打动我的。我觉得他拍出了一些非常细腻的感情。外国人可能不理解，我作为东方人，我是能够理解他想表达的一些带点哲学意味的情感。某些场景挺感人的，有点想流泪的感觉。





技术方面，看得特别清楚之后，有些动作反而不那么流畅，他自己本身动作带一些停顿什么的，看得一清二楚。 但是往后看，可能也是进入其中的感觉。一些片段还挺厉害的，特别是最后一次打斗，体现了高帧率的特点。





小火纸（6分）：观看《双子杀手》一开始尝试不带大脑，只运用感官。120帧4K和3D确实让我感觉前所未有的临场感。第一场戏火车谋杀戏，有一瞬间我以为自己在欧洲旅游，进入了火车站。但随着时间的推移，这种临场感不再新鲜，你不自觉地开始慢慢投入剧情。有点像家里的60寸大电视刚买回来，哇，也太大了吧!看时间长了,你也就慢慢习惯。

（7分）：所谓的120帧好看的地方不多，追逐那段，水下的溺水戏比较好看。 很高清，有点像看电视，没有看电影大片的感觉。