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"流浪地球"制片人新作入围科幻创投30强

2019中国科幻大会举办在即 创投名单揭晓

2019-10-23 15:49:32 来源：Mtime时光网

蔡岳勋执导的《神兽专卖店》、《流浪地球》制片人龚格尔的新作《宇宙探索编辑部》入围创投30强。


　　时光网讯  2019中国科幻大会将于11月2日-3日在北京丰台区园博园举办。此次大会规模空前，其中由微像文化承办的2019中国科幻大会首届科幻影视创投会作为“科幻+影视”的重要环节，也将于11月3日在园博园举行。

　　《流浪地球》之后，科幻电影创作确实真正被带动了起来，市场也到了需要一个举办科幻电影专项创投会的时机。科幻影视创投会虽然是首届举办，但是短短两个月，一共征集了290个科幻电影项目。随着激烈的初审会议结束，30个科幻电影项目脱颖而出，将角逐10强。10强名单将由14家影视机构和科学家团队组成的专家评审团评出。

　　围30强的项目中，有常见的超能力、外星人、人工智能、平行世界、时空旅行、太空探索等科幻设定，也有像意识世界、丝绸朋克等新颖构思，类型+科幻也是被大家公认和选择的创作方向，其中爱情、悬疑、动作、灾难这四大常见的商业类型与科幻的结合最为普遍。

　　从申报的总体情况来看，与以往艺术影片偏多的创投不同，此次创投会申报提案的电影项目80%为商业类型片，提报的项目案里60%已完成到剧本阶段，20%的项目已完成了概念设计和前期概念片的拍摄，可以看出创作者在科幻电影工业流程上有意识的探索和尝试。

　　另外，与其他电影类型不同的是，由于科幻电影对视觉表达、想象力、科学构思的独特要求，也使得这几项指标成了此次创投会的一大比拼和亮点。从评选角度，创投会特别成立了由影视行业、文学界和科学家代表组成的专家评审团和终审评委，以求更为专业、全面地为市场把脉诊断挑选潜力种子项目。因此，10强评审，以及11月3日的路演终审，将更为激烈，也更值得期待。



   编辑：hello王小羊

关键词： 科幻大会 流浪地球
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流浪地球

流浪地球 (2019)

7.8

导演：郭帆

主演：吴京 屈楚萧

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