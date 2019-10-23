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李安与他的电影主角 海量片场照曝光

安叔65岁生日快乐！三十年电影梦未醒

2019-10-23 15:58:49 来源：Mtime时光网

李安65岁生日快乐！我们总结了不少他和主演们的珍贵片场照，回味他三十年的电影瞬间，让人感慨良多。
       时光网讯 10月23日是著名导演李安的生日，祝“安叔”六十五岁生日快乐！李安的不少作品都能跨越文化直达人心，我们总结了不少他和主演们的珍贵片场照，回味他三十年的电影瞬间，让人感慨良多。

      李安从“父亲三部曲”《推手》《喜宴》《饮食男女》正式展开导演生涯，随后他贡献出多部佳作：包括拿下金球奖最佳影片和柏林影展金熊奖的英语片《理智与情感》，斩获奥斯卡最佳外语片的《卧虎藏龙》、获威尼斯影展金狮奖和金球奖最佳影片《断背山》，还有包括《绿巨人》《色·戒》，以及拿下奥斯卡最佳导演的《少年PI的奇幻漂流》等等。

      李安最近执导的新作《双子杀手》正在内地影院热映中，这部新作似乎给他带来了不少争议和挑战，但120帧的尝试到底或成或败，也许放在更远的时间节点，才能给出一个足够公平的定论。65岁的李安，对于电影仍然拥有少年般的勇气，向他的这份勇气和使命感致敬。

李安&颜正安，《从东方到西方》纪录片拍摄现场（1982）


李安&赵文瑄《喜宴》（1993）

李安&赵文瑄&吴倩莲《饮食男女》（1994）

李安&艾玛·汤普森& 凯特·温丝莱特《理智与情感》（1995）


李安&周润发《卧虎藏龙》（2000年）


李安&艾瑞克·巴纳《绿巨人浩克》（2003）


李安&梁朝伟《色·戒》（2007）


李安&汤唯《色·戒》（2007）


李安&埃米尔·赫斯基《制造伍德斯托克音乐节》（2009）


李安《少年派的奇幻漂流》（2012）


李安&乔阿尔文等《比利林恩》2016


李安&威尔·史密斯《双子杀手》（2018）


李安&威尔·史密斯《双子杀手》（2018）


彩蛋一枚：2013奥斯卡颁奖礼结束，拿下最佳导演的李安握着小金人吃汉堡

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 李安 双子杀手
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