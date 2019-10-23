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柳岩主演《白色婚礼》有望明年上映

章家瑞执导 波兰国际电影节唯一入围华语片

2019-10-23 16:33:04 来源：Mtime时光网

著名导演章家瑞编剧并执导，何晟铭、柳岩、李易祥、卢杉主演的爱情电影《白色婚礼》，入围了第三届波兰国际电影节。该片有望明年上映。
　　时光网讯 华语电影再次传来好消息！由，著名导演章家瑞编剧并执导，李海鹏监制并担任总制片人，何晟铭柳岩、李易祥、卢杉主演的爱情电影《白色婚礼》，入围了第三届波兰国际电影节故事片官方竞赛单元和剧本官方竞赛单元，这也是本届电影节唯一一部入围的华语电影。

　　波兰国际电影节是由波兰政府举办、代表国家形象的高规格电影节，在业内具有很强的学术性。


　　影片讲述了一对出生在农村的兄弟在一次偶然事故后，在城市和乡村的不同环境中，追求、摸索、迷失的故事。何晟铭饰演的弟弟二山与两个女人产生了情感的纠葛，一个是卢杉饰演的妹妹秀，一个是自己高中时的初恋对象、由柳岩饰演的网吧女孩渺渺，三人之间爱与恨的纠葛在片中同时展开。
 


       早在2016年第19届上海国际电影节期间，电影《白色婚礼》就举行了盛大的发布会，章家瑞导演携男女主演何晟铭和卢杉等主创悉数到场，首次掀开了影片神秘的面纱，随后影片在重庆等地开机拍摄。

       章家瑞导演评价《白色婚礼》是一部探讨真爱的电影，在这个被浮华充斥的当下，观众更需要探索精神层面和传达积极价值观的电影。章导还透露光是《白色婚礼》的剧本，他就改了足足15次才定稿。


　　值得一提的是，主演何晟铭是推掉了三部大制作电视剧才受邀出演二山这个角色的，他还提前一个月就到四川体验生活，这令导演章家瑞对其赞不绝口。何晟铭则视章家瑞导演为自己的电影导师，除了塑造好二山这个角色之外，还希望将来能跟章导有更多的合作。

　　女演员也毫不逊色。柳岩饰演的渺渺背景复杂，求学之路坎坷，还在一次事故中失去了左手，这要求演员用更深层走心的方式来诠释角色。柳岩近些年除了话题不断之外，在大银幕上的作品也都能保质保量，她的演技也日臻成熟。

　　另一位女演员卢杉，此前曾在《夏有乔木雅望天堂》中出演女主角舒雅望，她一直以率真自然的清新风格出现在观众面前，但在《白色婚礼》中她将饰演一位农村女孩，更多的是展现她淳朴原生态的一面。两位女演员的转型表演令人期待。



       目前据有关消息透露，电影《白色婚礼》有望明年在院线上映。

   编辑：飒飒

关键词： 章家瑞 白色婚礼 柳岩 何晟铭
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白色婚礼

白色婚礼 (2020)

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导演：章家瑞

主演：何晟铭 卢杉

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