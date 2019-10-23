著名导演章家瑞编剧并执导，何晟铭、柳岩、李易祥、卢杉主演的爱情电影《白色婚礼》，入围了第三届波兰国际电影节。该片有望明年上映。





波兰国际电影节是由波兰政府举办、代表国家形象的高规格电影节，在业内具有很强的学术性。









影片讲述了一对出生在农村的兄弟在一次偶然事故后，在城市和乡村的不同环境中，追求、摸索、迷失的故事。何晟铭饰演的弟弟二山与两个女人产生了情感的纠葛，一个是卢杉饰演的妹妹秀，一个是自己高中时的初恋对象、由柳岩饰演的网吧女孩渺渺，三人之间爱与恨的纠葛在片中同时展开。



















值得一提的是，主演何晟铭是推掉了三部大制作电视剧才受邀出演二山这个角色的，他还提前一个月就到四川体验生活，这令导演章家瑞对其赞不绝口。何晟铭则视章家瑞导演为自己的电影导师，除了塑造好二山这个角色之外，还希望将来能跟章导有更多的合作。



















目前据有关消息透露，电影《白色婚礼》有望明年在院线上映。



