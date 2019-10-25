在演员的身份背后，作为一个女人詹尼佛·洛佩兹是什么样的呢？Mtime20问带你一探究竟。

















《舞女大盗》剧照 《舞女大盗》剧照





时光网：是什么激发了你成为一名艺术家的？

詹妮弗·洛佩兹：就是生活本身。你经历着每天的生活，你感受你所感受到的东西，你周围的人、你跟周围人和事物之间的关系、还有你所经历的所有东西，都是我的灵感来源，都是激发我的原因。这就跟其他别的事情一样，很正常。





时光网：最初是什么吸引了你要成为一名演艺明星的？ 詹妮弗·洛佩兹：我说不好，我也不知道。在我很小的时候，大概三四岁时，我妈妈经常为我播放各种音乐剧。她是音乐剧的超级粉丝，这样我也就接触到了音乐。就是从那时候开始，我开始意识到自己想要去唱歌、跳舞和表演。





时光网：你能解释一下音乐和表演对你来说意味着什么吗？

詹妮弗·洛佩兹：作为一名艺术家，对我来说音乐和表演就是一种对艺术的表达。艺术是我的一种表达方式，也是对自我诠释和表达的渠道，通过艺术，了解了对生命的疑问，也让我能够去探索自己的生活，让我能够拥有属于我的人生经历。







舞台上的詹尼·佛洛佩兹 舞台上的詹尼·佛洛佩兹





时光网：你的音乐对你的表演有影响吗？

詹妮弗·洛佩兹：这二者是相互影响的。因为我也同时演戏，这有助于我在唱歌方面唱得更好。而同时我也唱歌，跳舞，这也有助于我更好的拍戏，因为这几方面有它们各自的不同点，但也有互相重叠的部分。它们都需要韵律和节奏。它们都有属于自己的特点，我感觉这让我成为了一个更好的演员，因为我同时也是名歌手和舞者。





时光网：通过你所演绎的人物角色，会让你对自己有更多的发现吗？

詹妮弗·洛佩兹：是的，经常会是这样。你经常会学到些东西。首先一点，我很喜欢去了解别人。这一点我觉得是演戏给自己带来的最大的好处了，因为你会尝试你从未尝试过的东西，或者那些你从未理解过的东西，又或者是你一生中永远也不会经历的事情。对我来说这一点更让我兴奋。





但当你演完一个角色，你肯定会从中对自己有了更新更多的认识，你会学到一些东西。你是一定会从这个角色身上获得些东西的，因为你演的人物完全是另外一个人的人生，而这个角色身上发生的一切事情绝对不会在你身上发生。





时光网：你最满意和最复杂的表演是哪次？







尚未走红的詹妮弗·洛佩兹在《赛琳娜》种扮演即将走红、却不幸被歌迷会会长杀害的美国拉丁歌手塞琳娜。



尚未走红的詹妮弗·洛佩兹在《赛琳娜》种扮演即将走红、却不幸被歌迷会会长杀害的美国拉丁歌手塞琳娜。

让我最满意的角色是我在电影《塞琳娜》中扮演的Selena Quintanilla。这个角色身上集合了演唱、舞蹈和表演这三件事，在我印象中，这种集众多元素于一身的人物角色并不多见，而这三件事刚好还都是我的最爱。 。这个角色身上集合了演唱、舞蹈和表演这三件事，在我印象中，这种集众多元素于一身的人物角色并不多见，而这三件事刚好还都是我的最爱。





时光网：当导演喊“停”的时候， 从你所表演的人物角色回到现实中来有多难？

詹妮弗·洛佩兹：我觉得如果是对年轻演员来说，这可能还真有点难度。但随着年龄的增长和生活阅历的增加，对这件事就会更加得心应手了。





时光网：有没有你一直以来都很喜欢的电影？

詹妮弗·洛佩兹：我最喜欢的电影就是《西区故事》，一直是这部电影没变过。我还有很多喜欢的电影，但这部是一直以来我最喜欢的。





时光网：你是如何处理名人效应的，处理起来困不困难？

詹妮弗·洛佩兹：当我想成为一名演员时，我根本没考虑过自己会出名。我只是单纯的想表演。我只想去做电影。我也只想去唱歌，去录制专辑，还有去演戏。名声是伴随着这些事情随之而来的。我从没想过如何让自己出名。我只是想着怎么演好自己的角色，我想的是让自己成为一个出色的演员，成为一名出色的娱乐艺人。这些就是我的目标。





洛佩兹携《舞女大盗》现身多伦多电影节





时光网：在你生活中社交媒体占据了一席之地吗？

詹妮弗·洛佩兹：在我生活中是占据了好大一部分。你也知道，我觉得在当今时代和现代社会中你不可能脱离这部分生活，因为这就是我们之所以能成为今天的我们的其中一部分原因了。社交媒体刚起步的时候，可能对人们来说还有选择与否的权利和余地，但现在来说，它已经成为我们彼此互相之间交流的一部分了，通过社交媒体，我们可以获得消息和新闻，可以知道现在正在发生着什么事情，而且通过这个我们还可以保持联系。





现在的世界跟之前比大不相同了，社交媒体已经成了我生活中一大部分内容。作为一个生活在众人眼光之中的公众人物，能和我的粉丝们保持联系，并且了解他们的想法，这本身就是件新奇又有趣的事情，而这些是我们以前从来都不曾有过的体验。







《舞女大盗》红毯上的洛佩兹 《舞女大盗》红毯上的洛佩兹





时光网：你的穿衣艺术是什么？你如何决定自己想穿什么？

詹妮弗·洛佩兹：我很高兴你能用“穿衣艺术” 这个词来形容，因为我其实也觉得着装是一种艺术表达。对我来说在公众眼中我如何呈现自己，这里面有很多学问。我觉得很难去解释，为什么我会选择这些东西，我个人而言比较倾向穿特定的一些服装，对自己也会倾向有特定的打扮。我是会随着自己这一天的心情，以及我个人的感受去选择衣服。





我觉得作为一名女演员，新的一天开始时，在我脑海中会对自己勾勒出不同的场景和幻想，由此我会产生很多种不同的感受。然后我会就着这种感受打扮自己，如果要走红毯，我就会打扮成旧式好莱坞电影明星出现，如果我要有一场新闻发布会，我会穿适合新闻发布会场合的衣服。





我如果要演一个母亲，去学校参加家长会的话，我也会根据这个场景的需要选择相应的着装。穿衣打扮是门学问，也是种艺术。这是一种对自我的外在表达，我也会通过着装来表现这一天的我是什么角色，我有些什么感受，以及我想要去感受什么。





时光网：你有喜欢的颜色吗？

詹妮弗·洛佩兹：绿色。绿色是我喜欢的颜色，绿色也是我的幸运色。







不久前米兰时装周上的洛佩兹一身绿色纱裙 不久前米兰时装周上的洛佩兹一身绿色纱裙





时光网：你是怎么看待珠宝首饰的？

詹妮弗·洛佩兹：我确实喜欢珠宝。我喜欢一切跟衣着有关的东西，从帽子到鞋，还有书包、外套、衣服、珠宝、配饰，所有这一切我都喜欢。珠宝对我而言是让我深深着迷的东西，比如钻石，一直以来我都觉得钻石闪耀着迷人的光芒，对于从小在布朗克斯长大的我而言，钻石就像是来自另一个世界。我也总是被这些漂亮的东西所吸引。





时光网：你能描述一下你的家是什么样子的吗？你喜欢在自己周围布置些什么东西？

詹妮弗·洛佩兹：我会思考生活。刚才你提到的穿衣艺术这个词很有意思，但我想其实生活也有生活的艺术、生命的艺术和美好生活的意味在里面，你将自己置身于各种事物当中，就好比你创造的一个人物角色，或者是你创作的一个首歌曲，又或者是你跳的一首舞曲。





每个人都创造着自己的生活，看你想要什么样的生活，就看你会选择什么样的家具、什么样的蜡烛、鲜花，更甚者也可以看你选择什么样的盘子用餐，你拿什么装饰自己的餐桌。对我来说，这就跟我喜欢创造漂亮温暖又舒适的氛围环境一样，我会选择我认为好看的东西，也会选择那些让我觉得愉悦身心的东西。







洛佩兹和家人出街 洛佩兹和家人出街





时光网：你平时做饭吗？是属于家庭主妇那种类型吗？

詹妮弗·洛佩兹：是的，我也做饭。





时光网：你最喜欢的菜是？

詹妮弗·洛佩兹：我最喜欢的菜要算是我从小长大吃的波多黎各菜，加勒比菜系。





时光网：你认为最大的奢侈是什么？

詹妮弗·洛佩兹：我喜欢在房间里摆满鲜花。有时候可能有些人会觉得很昂贵，但我觉得在屋里放置鲜花可以让房间感觉生机勃勃。放上鲜花立刻就会让你感觉很愉快。





时光网：你最珍贵的财产是什么？

詹妮弗·洛佩兹：我没什么财产，说到这个问题第一个在我脑海中出现的就是我的孩子，但他们不是财产。





时光网：在闲暇时光你最喜欢的做什么？

詹妮弗·洛佩兹：睡觉。





时光网：你的人生座右铭是什么？

詹妮弗·洛佩兹：我会说是努力工作的同时，不要伤害任何人。



