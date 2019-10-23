过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。





01.《中国机长》《我和我的祖国》跻身内地影史票房前十













02.冯小刚《只有芸知道》首曝预告













影片改编自冯小刚挚友的真实故事，导演“谨以此片纪念一段相濡以沫的爱情”。





03.辟谣！管虎导演《八佰》还未定档













片方华谊公司发布了声明：“《八佰》尚未确定上映日期，一切信息请以官方发布为准。”

《八佰》曾经定于2019年7月5日公映，不过，上映前夕宣布撤档。





04.吴京《攀登者》密钥延期至11月30日









尤其是从事建筑设计和相关行业的网友，表示这是一个有门槛的行业，背后需要日积月累的学习和积淀。江一燕作为一个对专业知识知之甚少的“门外汉”，却以专业人士自居，并大肆炫耀，是对真正专业人士的不尊重。













02.《复联4》《狮子王》发2020奥斯卡公关海报

















01.《攻壳机动队》CG动画曝预告