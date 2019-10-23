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时光晚报：冯小刚《只有芸知道》首曝预告

"终结者黑暗命运"口碑解禁 CG"攻壳"曝预告

2019-10-23 20:37:19 来源：Mtime时光网

今天的重点新闻都在这里！！

过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。


01.《中国机长》《我和我的祖国》跻身内地影史票房前十


截止10月23日，国庆档的两部头部大片《我和我的祖国》《中国机长》票房均突破27亿，共同跻身内地影史票房前十，目前暂列第九名和第十名。两部电影之间的票房差距并不太大，《我和我的祖国》27.69亿，《中国机长》27.13亿。按照后期的票房走势来看，《中国机长》的后劲儿更加稳健，有望总票房追赶甚至超过《我和我的祖国》


截止目前，内地影史票房排行榜前10位中，国产影片已占据9个席位，进口片仅有一部《复仇者联盟4》闯入前十。前10名中全部被2016年之后上映的影片占据，上榜最久的是周星驰导演2016年的《美人鱼》，而第一名仍然是2017年吴京执导的《战狼2》。2019年上映的新片共有五部进入榜单，分别是《哪吒之魔童降世》、《流浪地球》《复联4》《我和我的祖国》及《中国机长》。

02.冯小刚《只有芸知道》首曝预告



《只有芸知道》定档预告

冯小刚执导，张翎编剧，黄轩杨采钰徐帆Lydia Peckham主演的电影《只有芸知道》曝光“从前慢”版定档预告、“凝望”版定档海报和一组角色剧照，正式定档12月20日全国公映。

影片改编自冯小刚挚友的真实故事，导演“谨以此片纪念一段相濡以沫的爱情”。

03.辟谣！管虎导演《八佰》还未定档



管虎执导，杜淳、王千源、李晨、欧豪、魏晨、张译等主演的战争片《八佰》今天下午风传定档11月25日，还有所谓的定档海报发布。也有一说是定档11月29日，但这些都被片方否定。

片方华谊公司发布了声明：“《八佰》尚未确定上映日期，一切信息请以官方发布为准。”

《八佰》曾经定于2019年7月5日公映，不过，上映前夕宣布撤档。

04.吴京《攀登者》密钥延期至11月30日



吴京章子怡张译井柏然胡歌等主演的电影《攀登者》，今日宣布电影所有版本密钥延期，将延长上映一个月至11月30日。该片于9月30日国庆档上映，目前累计票房刚迈过10亿大关。

05.江一燕获“美国建筑大师奖”引争议



演员江一燕因在微博晒自己获“美国建筑大师奖”引发争议，之后她回怼网友，没想到令口水战进一步升级。

尤其是从事建筑设计和相关行业的网友，表示这是一个有门槛的行业，背后需要日积月累的学习和积淀。江一燕作为一个对专业知识知之甚少的“门外汉”，却以专业人士自居，并大肆炫耀，是对真正专业人士的不尊重。


01.《终结者：黑暗命运》媒体口碑解禁

《终结者：黑暗命运》烂番茄口碑解禁，目前计入34个评价，新鲜度59%，显示为“烂”。影片在Metacritic计入22个评价，评分55分。



《终结者：黑暗命运》由詹姆斯·卡梅隆监制、提姆·米勒执导、阿诺·施瓦辛格回归主演，故事直接延续1991年《终结者2：审判日》的剧情，影片将还原最经典《终结者》系列的原汁原味。

影片比《终结者5》的27%新鲜度回升不少。不过相比其剧情承接的前两部——1984年和1991年两部（新鲜度分别是100%和93%），还是逊色不少。

02.《复联4》《狮子王》发2020奥斯卡公关海报



第92届奥斯卡颁奖典礼定于2020年2月9日（美国时间）举行，今天，好莱坞各大电影公司已经开始了宣传工作。

《复仇者联盟4》《狮子王》《好莱坞往事》《乔乔兔》《寄生虫》都发出了公关海报，在海报上还写出了片方预备报名参选的奖项，奥斯卡还有近4个月，颁奖季已经开始。



01.《攻壳机动队》CG动画曝预告


Netflix版《攻壳机动队》中字预告

Netflix出品的3DCG动画剧集《攻壳机动队：SAC_2045》曝光中字先导预告，画风突变，CG版草薙素子率先亮相！

该作由《苹果核战记》导演荒牧伸志及TV动画版《攻壳机动队》导演神山健治联合执导，将于2020年春季登陆Netflix。讲述2045 年，全球资本主义已然崩解，日本菁英部门公安九课如火如荼展开机密的网络任务。

Netflix2018年一口气投资和购买了25部日本动画，《攻壳机动队：SAC_2045》是其中之一，早前还曾推出过《十二宫骑士：圣斗士星矢》《机动奥特曼》《哥斯拉：怪兽行星》等作品。虽然作品质量见仁见智，但Netflix在这方面的拓展决心还是相当大。





   编辑：飒飒

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关键词： 时光晚报
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