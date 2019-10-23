过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。
01.《中国机长》《我和我的祖国》跻身内地影史票房前十
截止10月23日，国庆档的两部头部大片《我和我的祖国》
、《中国机长》
票房均突破27亿，共同跻身内地影史票房前十，目前暂列第九名和第十名。两部电影之间的票房差距并不太大，《我和我的祖国》
27.69亿，《中国机长》
27.13亿。按照后期的票房走势来看，《中国机长》的后劲儿更加稳健，有望总票房追赶甚至超过《我和我的祖国》
。
截止目前，内地影史票房排行榜前10位中，国产影片已占据9个席位，进口片仅有一部《复仇者联盟4》闯入前十。前10名中全部被2016年之后上映的影片占据，上榜最久的是周星驰导演2016年的《美人鱼》，而第一名仍然是2017年吴京执导的《战狼2》。2019年上映的新片共有五部进入榜单，分别是《哪吒之魔童降世》、《流浪地球》《复联4》《我和我的祖国》及《中国机长》。
02.冯小刚《只有芸知道》首曝预告
影片改编自冯小刚挚友的真实故事，导演“谨以此片纪念一段相濡以沫的爱情”。
03.辟谣！管虎导演《八佰》还未定档
由管虎
执导，杜淳、王千源、李晨、欧豪、魏晨、张译等主演的战争片《八佰》
今天下午风传定档11月25日，还有所谓的定档海报发布。也有一说是定档11月29日，但这些都被片方否定。
片方华谊公司发布了声明：“《八佰》尚未确定上映日期，一切信息请以官方发布为准。”
《八佰》曾经定于2019年7月5日公映，不过，上映前夕宣布撤档。
04.吴京《攀登者》密钥延期至11月30日
由吴京
、章子怡
、张译
、井柏然
、胡歌
等主演的电影《攀登者》
，今日宣布电影所有版本密钥延期，将延长上映一个月至11月30日。该片于9月30日国庆档上映，目前累计票房刚迈过10亿大关。
05.江一燕获“美国建筑大师奖”引争议
演员江一燕因在微博晒自己获“美国建筑大师奖”引发争议，之后她回怼网友，没想到令口水战进一步升级。
尤其是从事建筑设计和相关行业的网友，表示这是一个有门槛的行业，背后需要日积月累的学习和积淀。江一燕作为一个对专业知识知之甚少的“门外汉”，却以专业人士自居，并大肆炫耀，是对真正专业人士的不尊重。
01.《终结者：黑暗命运》媒体口碑解禁
《终结者：黑暗命运》
烂番茄口碑解禁，目前计入34个评价，新鲜度59%，显示为“烂”。影片在Metacritic计入22个评价，评分55分。
影片比《终结者5》
的27%新鲜度回升不少。不过相比其剧情承接的前两部——1984年和1991年两部（新鲜度分别是100%和93%），还是逊色不少。
02.《复联4》《狮子王》发2020奥斯卡公关海报
第92届奥斯卡颁奖典礼定于2020年2月9日（美国时间）举行，今天，好莱坞各大电影公司已经开始了宣传工作。
01.《攻壳机动队》CG动画曝预告
Netflix出品的3DCG动画剧集《攻壳机动队：SAC_2045》
曝光中字先导预告，画风突变，CG版草薙素子率先亮相！
该作由《苹果核战记》
导演荒牧伸志
及TV动画版《攻壳机动队》导演神山健治
联合执导，将于2020年春季登陆Netflix。讲述2045 年，全球资本主义已然崩解，日本菁英部门公安九课如火如荼展开机密的网络任务。