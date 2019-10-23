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时光早报："好莱坞往事"增加10分钟北美重映

迪士尼CEO反击斯科塞斯 CardiB加盟"速激9"

2019-10-23 23:55:33 来源：Mtime时光网

你关心的都在这里~~

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.昆汀《好莱坞往事》将在北美重映



昆汀《好莱坞往事》将在北美重映。该片目前版本已经长达2小时41分钟；重映版本将加入四处新镜头，长约10分钟。重映规模超过1000馆。

影片原定10月25日内地公映，不久前撤档，目前暂无内地公映计划。目前《好莱坞往事》是仅次于《被解救的姜戈》（全球4.25亿美元）的昆汀第二卖座电影。影片已在北美拿下1.4亿美元，全球3.68亿美元。

除了票房上更进一步，该片还在备战今年的奥斯卡。小李子和皮特分别冲击最佳男主和男配的奖项。

02.“老东木”克林特·伊斯特伍德导演新片曝海报



克林特·伊斯特伍德导演新片《理查德·朱维尔的哀歌》发布海报，影片聚焦1996亚特兰大奥运会爆炸案，首先发现爆炸物的保安理查德·朱维尔被误会为嫌疑人，导致人间悲剧。

影片将于12月13日北美上映，有望冲击奥斯卡颁奖季。《我,花样女王》男星保罗·沃特·豪泽扮演被冤枉的保安理查德·朱维尔，山姆·洛克威尔（《三块广告牌》）则扮演朱维尔的辩护律师。

03.Cardi B加盟《速度与激情9》



歌手Cardi B加盟《速度与激情9》。主演范·迪塞尔发布的英国片场视频曝光了这一消息。《速度与激情9》今年6月开拍，定档2020年5月22日上映。

Cardi B刚演完《舞女大盗》，该片在北美票房不俗。这是要往演员转型的节奏哇。

04.法国冲奥片《悲惨世界》预告曝光



法国申奥片、拉德·利执导的亚马逊原创电影《悲惨世界》曝光预告，该片曾入围今年戛纳电影节主竞赛单元并获得评审团奖。

《悲惨世界》讲述当代三个警察深入巴黎多族群混居的社区后，因各种矛盾使得多方势力卷入，最后发展成以暴制暴、不断升级的冲突。影片作为导演的长片处女作完成度很高也很有力量。



01.《小丑回魂2》《阿松》搞联动？？？



日本宣传经常喜欢搞“联动”，不过这次的联动有点让人摸不着头脑——R级恐怖片《小丑回魂2》竟然和国民日漫《阿松》同处一个宇宙。官方给出的理由也是非常“强行”——《小丑回魂2》距离前作的故事过去了27年，而新版《阿松》也是时隔27年之久的原作动画改编。



01.迪士尼CEO反击马丁斯科塞斯



两位大导演马丁·斯科塞斯和弗朗西斯·科波拉接连炮轰漫威，迪士尼CEO鲍勃·艾格尔再也坐不住。日前，艾格尔表示此前斯科塞斯形容漫威电影是“不光彩的”，这个词儿让他很受伤，“这是形容刽子手的词汇”。

接着艾格尔表示他们的批评让他摸不着头脑，“我感到很困惑，如果他们想对某部电影嗤之以鼻，那绝对是他们的权利。对于这对于所有我们的电影工作人员来说，是如此不敬。这些人与他们（指斯科塞斯和科波拉）电影的工作人员一样努力，并像他们一样以心灵去创作。”



最近在跑《电力之战》宣传的“卷福”本尼迪克特·康伯巴奇也被问及他对这些言论的看法，他回应道“我知道最近有很多非常出色的电影人的言论成为焦点，他们说那些系列太强势了。但是作为演员很幸运，高预算电影和小成本电影都能参与。我同意，我们不希望一个国王统治一切，垄断一切。希望情况并非如此，我们应该真正地去继续支持各个预算级别的电影作者。”

02.塔导谈《雷神4》：我要搞大事儿



“塔导”塔伊加·维迪提近日接受外媒采访，谈到《雷神4》时表示“会让大家更疯狂”！“第四部会规模更大，更响亮，也更出位浮夸！如果说第三部已经够让你疯狂，那这一部我们会加倍投入才觉得够意思。”

对于是否要听粉丝的意见，他表示“一方面你也想听听粉丝的意见，但你绝对不想拍一部完全粉丝向的电影，因为那样毫无意义，你得给大家制造一些惊喜。”

另外，他还透露，他仍有望担任好莱坞真人版《阿基拉》导演。这一经典日漫已经在好莱坞滞留17年，目前华纳定档2021年5月21日北美上映，塔导与Michael Golamco联合执笔剧本，小李子担任制片人，影片演员阵容尚未公布。


   编辑：飒飒

关键词： 时光早报
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