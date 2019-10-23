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除了票房上更进一步，该片还在备战今年的奥斯卡。小李子和皮特分别冲击最佳男主和男配的奖项。





02.“老东木”克林特·伊斯特伍德导演新片曝海报













































































01.迪士尼CEO反击马丁斯科塞斯















接着艾格尔表示他们的批评让他摸不着头脑，“我感到很困惑，如果他们想对某部电影嗤之以鼻，那绝对是他们的权利。对于这对于所有我们的电影工作人员来说，是如此不敬。这些人与他们（指斯科塞斯和科波拉）电影的工作人员一样努力，并像他们一样以心灵去创作。”





























对于是否要听粉丝的意见，他表示“一方面你也想听听粉丝的意见，但你绝对不想拍一部完全粉丝向的电影，因为那样毫无意义，你得给大家制造一些惊喜。”











