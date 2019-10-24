





外媒Collider对于这款新海报嘴下毫不留情，表示“希望东木的这部新片质量，要比海报做得强，可能把所有主演全都聚到一起拍张剧照、还要表现出电影的基调挺难的吧，各种不同形状的脑袋得在空中飘着，这PS效果看上去也太傻了吧。”



