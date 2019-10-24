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东木老爷子又拍新片!华纳发新海报

亚特兰大奥运会的英雄保安却遭错误指控

2019-10-24 07:50:05 来源：Mtime时光网

克林特·伊斯特伍德的新作《理查德·朱维尔的哀歌》发布的新海报中，主人公理查德似乎正在面对记者的采访。


　　时光网讯　“东木”老爷子克林特·伊斯特伍德今年89岁了，依然在拍新片，新作《理查德·朱维尔的哀歌》发布了海报。影片改编自1996年亚特兰大奥运会爆炸案的真实人物和事件：保安理查德·朱维尔从英雄变成了嫌疑人，被错误指控，十数年后郁郁而死，海报中最显眼的这个胖子就是保罗·沃特·豪泽饰演的理查德。



　　外媒Collider对于这款新海报嘴下毫不留情，表示“希望东木的这部新片质量，要比海报做得强，可能把所有主演全都聚到一起拍张剧照、还要表现出电影的基调挺难的吧，各种不同形状的脑袋得在空中飘着，这PS效果看上去也太傻了吧。”

　　华发布海报时，在推特上写到，“世界会知道他的名字，也会知道真相”。影片由比利·雷（《菲利普船长》）编剧，山姆·洛克威尔凯西·贝茨奥利维亚·王尔德乔·哈姆伊恩·戈麦斯等人共同出演，《理查德·朱维尔的哀歌》定档于12月13日全美公映。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 东木 克林特·伊斯特伍德 理查德·朱维尔的哀歌 海报 华纳
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理查德·朱维尔的哀歌

理查德·朱维尔的哀歌 (2019)

0.0

导演：克林特·伊斯特..

主演：保罗·沃特·豪泽

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克林特·伊斯特伍德

克林特·伊斯特伍德

Clint Eastwood

职业：导演 | 演员

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