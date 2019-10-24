2019-10-24 07:50:05 来源：Mtime时光网
编辑：甄甏甏
导演：克林特·伊斯特..
主演：保罗·沃特·豪泽
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Clint Eastwood
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马特TT
40分钟前
虽然精神很值得敬佩，但拍一些中规中矩的小人物拍起来没完了......
豆包的粉丝
50分钟前
我怎么觉得这海报还行啊，外媒在喷个啥，有本事你89岁时候出来拍个片子瞧瞧
格瓦拉的雪茄
1小时前
外媒Collider和当年逼死理查德的键盘侠一样，都是无脑喷，傻逼不分国界。
木之本樱43分钟前
媒体没说错，这海报确实是P出来的，你仔细看细节。
东疯客5分钟前
现在那张海报是相机直出不用修图的？
T800e
老爷子的身体状况和精神状态要比他的作品霸气得多！！！
它不但是韩国影史，更是韩国现代史
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