时光网讯
最近大导们接连对漫威开炮，先是马丁·斯科塞斯
说漫威电影“不是电影（cinema），更像主题公园”，后有他的老友弗朗西斯·福特·科波拉
力挺表示，“老马说得对，漫威电影是卑劣的（despicable，就是小黄人电影《卑鄙的我》里面的“卑鄙”一词）”。
针对这些言论，就像被问到这个问题的所有电影人一样，迪士尼的CEO鲍勃·艾格尔
首先表示了对两位业界大佬和他们多年以来作品的赞扬，接下来对他们为什么会如此针对MCU感到奇怪，“弗朗西斯·福特·科波拉和马丁·斯科塞斯是我非常尊重的两个人，特别是他们拍的那些我们都看过的电影。他们没有看到观众对于漫威电影的反应，但是有权力做出自己的评价。”
鲍勃·艾格尔
“观众们对于漫威电影的反应”，正是漫威影业为什么能成功的关键，凯文·费奇
和他的团队与全世界的粉丝们都建立了非常好的关系。鲍勃对于科波拉的评价表示了不解，“他说‘漫威电影是卑劣的’，我会把‘卑劣’一词留给那种杀了很多人的人
，但我不理解，我们拍了数百万人喜欢看的电影，为什么会用‘卑劣’一词形容这些影片。”
科波拉在纽约电影节上
“我觉得很谜。如果他们想要针对电影本身发牢骚，他们是有权力的，不会让我觉得困扰，但我会替那些为这些电影工作的人感到困扰。对于那些辛苦工作了的电影人来说，这样的说法是非常不尊重他们的，这些为漫威电影工作了的人，是和为斯科塞斯/科波拉电影工作的人一样辛苦的呀，也是要把自己的创作灵魂呈现出来的。”
“你是在说，瑞恩·库格勒在拍《黑豹》的时候，是比不上斯科塞斯或者科波拉拍他们的电影时，所做的事情么？
拜托，我还真就这么说了。”鲍勃·艾格尔也是很刚，一句“我还真就这么说了”，意味他已经准备好了面对新一轮线上线下的激烈讨论。
送上一张本尼的最新美图
近日在宣传《电力之战》
的时候（终于！），本尼迪克特·康伯巴奇
也被问到了“漫威是不是电影”的问题，他其实没有直接回答，“我知道最近有好多辩论，非常优秀的电影人在说系列电影占据了一切，但我们演员是幸运的，可以拍摄不同预算级别的影片。我是同意这样说法的，我们不希望一种单一类型的电影完全统治市场，形成垄断，现状也不是这样的，我们也应该支持不同预算级别的导演们
”。
（外媒已经有一些编辑开始感到对这个话题厌倦了，表示“真希望这个话题永不结束呢！接下来的十几周之内，每天都会有60岁以上的导演会被问到超级英雄电影的话题哦，我们稿子里见！”）