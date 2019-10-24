





鲍勃·艾格尔















科波拉在纽约电影节上





“我觉得很谜。如果他们想要针对电影本身发牢骚，他们是有权力的，不会让我觉得困扰，但我会替那些为这些电影工作的人感到困扰。对于那些辛苦工作了的电影人来说，这样的说法是非常不尊重他们的，这些为漫威电影工作了的人，是和为斯科塞斯/科波拉电影工作的人一样辛苦的呀，也是要把自己的创作灵魂呈现出来的。”











送上一张本尼的最新美图









（外媒已经有一些编辑开始感到对这个话题厌倦了，表示“真希望这个话题永不结束呢！接下来的十几周之内，每天都会有60岁以上的导演会被问到超级英雄电影的话题哦，我们稿子里见！”）