《悠然见南山》曝光终极预告，胡夏领衔主演11月1日上映。终极预告在原有的喜剧基调之下，曝光了更多电影的主要线索与人物关系。





在终极预告中，胡夏饰演的小镇青年南山因母亲生病而暂时放下梦想，一心求药，却阴差阳错的碰上了童飞饰演的沈悠然。南山为取药救母对她展开了追逐。而另一边，院长也派出大黑、二黑对沈悠然进行围追堵截。





南山和沈悠然 令人好奇的是，沈悠然面对多人争夺，却仍不肯把救命神药还给南山。她似乎还有另外一层身份，偷走药物并不是因为贪图个人利益，而南山最终知道真相，两人也达成了和解。一路你追我赶的过程，也让他们看到了对方身上的优点、互生情愫。





电影中，除男女主角胡夏、童飞外，更有台湾喜剧人九孔，相声演员孙越、烧饼、贾玲，喜剧人张小斐、王迅、梁超、潘斌龙、崔志佳的倾力加盟。





终极预告片的呈现不仅仅只有搞笑，脱下无厘头的外衣，影片聚焦社会现实。导演顾伟从2016年深圳特大假药案中获得启发，以黑心医院售卖假药为线索，巧妙地串起了一系列人物和事件，既接地气又注入了悬念，也让观众有了强烈的代入感。



