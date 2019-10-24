《终结者》系列最新篇章《终结者：黑暗命运》举行中国首映发布会，“终结者T-800”阿诺·施瓦辛格与初代“莎拉·康纳”琳达·汉密尔顿携全员亮相，《流浪地球》导演郭帆以粉丝身份助阵。









回归这部新《终结者》电影担任制作人兼编剧詹姆斯·卡梅隆专程为中国首映活动发来特别视频。首映现场，“终结者”系列忠实粉丝、《流浪地球》导演郭帆惊喜亮相向主创们赠送礼物。郭帆表示：“就是因为23年前我看了《终结者》，因为这个影片我在那个时候下定了一个决心，我要去拍科幻片，于是23年之后我们看到了《流浪地球》。”









打造过《死侍》、《爱，死亡和机器人》等人气作品的导演蒂姆·米勒作为卡梅隆钦点的接棒导演，感触同样深刻。他与观众分享到：“我是一个‘最幸运的书呆子’，从《终结者》系列的粉丝，成为了全新作品的导演。我和卡梅隆一起碰撞出了非常多天马行空的想法，可以让电影场面看起来更爽更过瘾。”





第五次回归扮演终结者的阿诺·施瓦辛格是中国影迷的老朋友了，他在红毯上向粉丝们喊出经典台词：“我说过‘我会回来的’（I'll Be Back），现在我回来了！”。阿诺表示：“能够来到这个舞台上是我的荣幸，我非常喜欢来中国喜欢来北京，为了见到你们这些可爱的影迷们，因为有你们的支持，才会有《终结者：黑暗命运》的问世。”









未到现场的卡梅隆存在感极强。施瓦辛格透露，他和卡梅隆生活中就是哈雷机车的“骑友”，新电影的想法正是源自于一次骑行。“卡梅隆对我说，他对于《终结者》有了新的想法，还要找回琳达·汉密尔顿，听到这里我就毫不犹豫的答应他一定会回来。”





琳达·汉密尔顿的亮相让《终结者》系列的忠实粉丝们最为激动。作为系列元老，六十多岁的汉密尔顿时隔多年重新回归，《终结者：黑暗命运》将是她第三次扮演莎拉·康纳一角。









琳达感慨说：“没想到有朝一日还能回归饰演她，过了28年，莎拉有了很大的变化，更强壮，更有战斗力。这次她是一个愤怒的女战士，忍了终结者机器人这么多年，这次终于可以痛扁他们了”。她还透露自己没有电脑，仅使用一部按键手机，笑称：“我跟机器不对付，所以只有我才可以拯救人类。”





中文正式版预告片 科幻动作电影《终结者：黑暗命运》由腾讯影业、Skydance Media、派拉蒙影业、二十世纪福斯公司出品。中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司、华夏电影发行有限责任公司联合发行，中国电影股份有限公司译制。





詹姆斯·卡梅隆担任制片人及编剧，蒂姆·米勒执导。琳达·汉密尔顿、阿诺·施瓦辛格经典回归，麦肯兹·戴维斯、娜塔利娅·雷耶斯、加布里埃尔·鲁纳主演，影片将于2019年11月1日全国公映。

编辑：Hasta la vista