此次曝光的定档海报以飞行员第一视角直面海天对决，枪林弹雨间带领观众“亲自上阵”，体验轰炸航母的震撼瞬间。

此次曝光的定档海报以飞行员第一视角直面海天对决，枪林弹雨间带领观众“亲自上阵”，体验轰炸航母的震撼瞬间。该片斥资超一亿美金，从此前发布的预告看，惊心动魄的航母群战、浩荡震撼的轰炸场景以及触目惊心的战斗第一视角，都将这一传奇战役以极其强烈的视觉冲击加以呈现。







定档海报 定档海报





影片导演罗兰·艾默里奇十分擅长拍摄大场面电影，其前作包括《2012》、《后天》、《独立日》，被成为“灾难片大师”。导演透露：“《决战中途岛》我筹备了15年，我们在无穷无尽的资料和历史影像里进行了年复一年的研究，希望能打造一部21世纪的史诗级战争大片。”





此外，影片力邀多位好莱坞知名影星实力加盟，主演《阿丽塔：战斗天使》艾德·斯克林、《霍比特人》卢克·伊万斯、《三块广告牌》伍迪·哈里森。此外更有“海王”哥哥帕特里克·威尔森、《后天》男主丹尼斯·奎德、“小乔”尼克·乔纳斯惊喜出演。























《决战中途岛》改编自1942年6月的中途岛战役，是整个太平洋战争的关键转折点，扭转了自珍珠港事件之后反法西斯盟军节节败退的局面。同时，这也是世界历史上著名“以小搏大”的战役之一，在海空军力大幅弱于日本的情况下，美军以沉没一艘航空母舰为代价，一举击沉日本主力航空母舰四艘、巡洋舰一艘。此次战役的胜利，彻底改变了反法西斯战争的格局，为二战胜利打下坚实的基础。





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