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《决战中途岛》内地定档11月8日同步北美

定档海报预告曝光 第一视角直面中途岛之战

2019-10-24 10:23:04 来源：Mtime时光网

此次曝光的定档海报以飞行员第一视角直面海天对决，枪林弹雨间带领观众“亲自上阵”，体验轰炸航母的震撼瞬间。

《决战中途岛》定档预告

　　时光网讯 好莱坞战争大片《决战中途岛》今日宣布中国内地定档11月8日，与北美同步上映，并发布定档海报和预告片。电影改编自二战历史上最具传奇色彩之一的战役——中途岛之战。该片由《2012》《后天》《独立日》等大片导演罗兰·艾默里奇执导，艾德·斯克林、卢克·伊万斯、帕特里克·威尔森、伍迪·哈里森主演。
 
　　此次曝光的定档海报以飞行员第一视角直面海天对决，枪林弹雨间带领观众“亲自上阵”，体验轰炸航母的震撼瞬间。该片斥资超一亿美金，从此前发布的预告看，惊心动魄的航母群战、浩荡震撼的轰炸场景以及触目惊心的战斗第一视角，都将这一传奇战役以极其强烈的视觉冲击加以呈现。


定档海报

　　影片导演罗兰·艾默里奇十分擅长拍摄大场面电影，其前作包括《2012》、《后天》、《独立日》，被成为“灾难片大师”。导演透露：“《决战中途岛》我筹备了15年，我们在无穷无尽的资料和历史影像里进行了年复一年的研究，希望能打造一部21世纪的史诗级战争大片。”

　　此外，影片力邀多位好莱坞知名影星实力加盟，主演《阿丽塔：战斗天使》艾德·斯克林、《霍比特人》卢克·伊万斯、《三块广告牌》伍迪·哈里森。此外更有“海王”哥哥帕特里克·威尔森、《后天》男主丹尼斯·奎德、“小乔”尼克·乔纳斯惊喜出演。 









　　《决战中途岛》改编自1942年6月的中途岛战役，是整个太平洋战争的关键转折点，扭转了自珍珠港事件之后反法西斯盟军节节败退的局面。同时，这也是世界历史上著名“以小搏大”的战役之一，在海空军力大幅弱于日本的情况下，美军以沉没一艘航空母舰为代价，一举击沉日本主力航空母舰四艘、巡洋舰一艘。此次战役的胜利，彻底改变了反法西斯战争的格局，为二战胜利打下坚实的基础。

   编辑：ruo

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关键词： 决战中途岛 定档
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决战中途岛 (2019)

0.0

导演：罗兰·艾默里奇

主演：伍迪·哈里森

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