《绝命毒师》讲述了一位高中化学老师在罹患肺癌之后，转而研制冰毒，只为了在自己过世后给家人留下更多的财产。这部剧中，布莱恩·科兰斯顿饰演了之前提到的化学老师Walter White、亚伦·保尔饰演了White之前的学生，最终成为了前者的制毒拍档的杰西·平克曼。





《绝命毒师电影》正式预告 在2008年开播之初，它表现并不突出，也没有迅速走红。然而随着故事发展，越来越多的正面评论喝口碑出炉，帮助这部剧集建立了更深的观众基础，并培养了更广泛的受众。当剧集在2012年和2013年的第五季迎来完结时，它已经培养出了狂热的粉丝群，进化成为有史以来最成功的美剧之一。





最近，我们在好莱坞的一个周末早晨，采访到了疲惫却仍然友善的亚伦·保尔，他在采访前刚刚完成整夜的拍摄，那也是他在《西部世界》第三季中最后一天的拍摄。在比弗利山庄一家酒店，他向我们讲述他对于《绝命毒师》大获成功的看法，回顾了他在其中的角色，以及他现实生活中与妻子和女儿之间的相处。







时光网：在你看来，《绝命毒师》成为现象级美剧的原因是什么？





亚伦·保尔：我觉得《绝命毒师》是第一部，追随着其主角从一个道德极端转向完全相反的一个道德极端的美剧。剧中所有的角色，不止是Walter White，都受到他们行为后果的影响。





在其他电视剧中，你很少能看到这些。比如一部警探剧集，一位警探可能会谋杀一两个人，到了第二天他醒过来后，喝杯咖啡，就好像什么事情都没发生过一样，但实际上，杀人对每一个人的精神来说都足以造成毁灭性的影响。





我认为文斯和其他编剧，在描写角色受到类似行为影响时，完成得非常出色，他们并没有让那些角色轻易地摆脱这些影响。剧本和故事非常独特，与众不同，这是你之前从来没有看到过的，我觉得这是让《绝命毒师》与众不同的原因。





其中所有事情都让人感到非常真实，这对于演员来说，几乎是一场美梦，因为这让表演变得相对轻松。我认为人们继续探论这部剧，是因为这部剧可以在线上看到，所以一直到现在，几乎每天都有人跟我说，“我刚刚开始看《绝命毒师》，我觉得太了不起了。”所以我们一直在收获新的观众。





《绝命毒师电影：续命之徒》制作特辑 时光网：你了解其他国家的观众对《绝命毒师》的评价吗？





亚伦·保尔：我承认我不太了解这部剧在中国的影响。但是在我之前的所到之处，我能看到这部剧留下的巨大影响。





之前有个阿根廷的朋友来到美国，他一直跟我说，“你非常受阿根廷人欢迎。”我的妻子和我度蜜月的时候去了马尔代夫，我们刚下飞机，那个小机场里有个伙计，站在另一架飞机旁边看着我，然后他径直离开自己的飞机，然后走向我说，“Jesse!” （笑）我当时反应是，“你好，伙计。”所以，真的非常有趣（笑）。世界上有很多小岛，上面的居民也在看《绝命毒师》。









时光网：对你来说，过了这么多年再次出演杰西·平克曼，你是否感到有趣？





亚伦·保尔：是的，这很有趣，因为我在六年前就想和这个角色告别了。我觉得我们每个人都是。我认为文斯和其他编剧已经为这部剧画上了完美的结局。我们演员感到非常荣幸，能够成为这部剧的一份子，赋予这些角色完整的性格。





但是当文斯打电话给我，说她想要继续这个故事，我给他的回复是：当然没问题，告诉我什么时候需要我，我一定会到现场。我非常信任他——他不会无缘无故地做某一件事。





在剧集结尾，我很喜欢他直接逃跑的结局，他选择离这个让人倍受折磨的世界越远越好。但我也很喜欢文斯在这部电影里讲述的，继续他的旅程。而对我来说，能够再次回归这个角色，是一次非常不错的经历。





《绝命毒师电影：续命之徒》小粉两分半钟回顾剧情





亚伦·保尔：当然，距离我出演这个角色的时间太久了，我在读剧本的时候会有一些担心。我最初在想，这个故事会是怎么样的，我担心对我来说能不能轻松地回归到人们最后一次看到他的时候。





我第一次读剧本实在文斯的办公室，躺在他的沙发上翻剧本，然后我几乎立马就知道我要怎么刻画这个角色了。我觉得那一刻让我感到有些惊讶，毕竟这么多年过去了，但是我居然轻松地就找回了当年的状态——就好像时间停止了。





所以我们并没有花费太多时间来预演，我们差不多对好台词，在拍摄的时候即兴发挥下，我觉得我在镜头中始终以他的方式来呼吸和生活着。





时光网：你是否认为Jesse这个角色，在某个意义上定义了你的演员生涯？





亚伦·保尔：很多人认识我是因为他，他们跟我打招呼 “Yo, Jesse!”（笑）我不认为他定义了我，但我认为他让我被更多人所认识。而对我来说，向人们展示角色的这一层面是我的工作。





我很幸运能够出演《绝命毒师》，Jesse Pinkman是我生命中最重要的角色。但是我并不认为我的类型被框定了，我数不清在我拍完《绝命毒师》后有多少电影找过我，大部分和毒品相关，但是我尽可能地远离那些类型。





但是再一次我想说的是，我很幸运能够得到这个角色，他让人们对我大叫“Yo, Jesse!”，或者让我叫他们“bitch”。这很有趣，但现在这种情况比以前少了很多，也许电影上映之后又会掀起新的浪潮。但是，总的说来，我觉得Jesse并没有完全定义我。





时光网：既然你提到了，所以你会满足粉丝对你提出的要求吗？





亚伦·保尔：我以前经常会。但我现在基本上会不理会那些问题了，有时我也时不时会大叫“Bitch!”（笑）





时光网：你和你的妻子有一个女儿，能否聊聊你的家庭？





亚伦·保尔：是的，她今天已经20个月了，我的宝贝女儿！这太有趣了，之前几天，我妻子开车过来，她听到女儿在后座尖叫“Dada，Dada”，当时她反应是，“这到底怎么了？”她不理解为什么女儿会突然说这些。





但是后来当她透过车窗看到《续命之徒》的在广告牌上的巨大海报时，她就明白了（笑）。太甜蜜了，她的爸爸的照片出现在洛杉矶每个角落。我有这段故事的视频，当她们开车走的时候，她对着广告牌说，“再见，再见爸爸！”（笑）这真是世界上最好的事了！











时光网：《大爱》里你出演了常驻角色，在这之前你出演了一些小角色，你对那些年的记忆是什么？





亚伦·保尔：我的第一份工作时Kellogg’s爆米花广告，我特别开心能出演。那段经历很棒，很有趣，我不知道演完之后还会把剩下的食物给你。我甚至不知道那是什么。我很开心能够在一天拍摄结束后拿到600美金，我记得我当时说，“天啊，我变富有了！”





后来我开始担任一些客串角色，虽然那不是我想要拍的，但是我必须要通过这种方式来支付账单。所以我演的是那种经常受到警察质问的人，他们觉得我是那种会犯罪会杀人的人，但是在每一集的结尾，观众会发现，“我错了，他只是喜欢画眼线，但是他并不可怕。”（笑）那段时间，我饰演的角色经常受到询问，我当时想的是，“好吧，再来一遍。”（笑）





时光网：最后，可以给我们透露一点下一季的《西部世界》吗？





亚伦·保尔：《西部世界》是一部宏大、疯狂、复杂、野心十足的剧集。第三季会开启新的故事线索，基调也会更加邪恶。它会带领观众和其中的角色离开公园，所以你可以看到那个世界此前从未看到过的样子。





但除此以外，我不能透露太多。我觉得拍摄这部剧集对我来说受益匪浅。甚至是今年早上9点、9点半的时候离开片场，我离开的时候，我还在掐我自己——因为周围的环境，那些剧组搭建的布景，真的太不可思议了。所以能够在那个环境，和各个领域中最顶尖的人合作，真的非常有趣。