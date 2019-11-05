安妮·海瑟薇主演的浪漫爱情剧《现代爱情》刚刚宣布续订第二季，通过Mtime20问，让我们一起了解下这位颜演俱佳的女星最真实、最自我的一面吧。











而最近由她主演的亚马逊浪漫爱情剧《现代爱情》也刚刚宣布续订了第二季。首季播出后，该剧在IMDb获得了高达8.1的评分。下面就让我们一起来深入了解下这位颜演俱佳的女星最真实、最自我的一面吧。







《现代爱情》剧照 《现代爱情》剧照





时光网：是什么激发你成为一名演员的？

安妮·海瑟薇：我喜欢那些跟我经历相仿的人，我们会用相同的方式去跟别人沟通。有些人可以将自己的潜能发挥到极致，我就是被这些人所鼓舞了，并且深受启发。这些事情没有什么固定的模式。都是具体情况具体分析。但我个人而言，说句实话，我希望的是能把所有可能的、能做的事情做到最好。





时光网：表演艺术中有什么地方吸引你？

安妮·海瑟薇：之前的我还太年轻。我不知道自己能不能解释你这个问题，因为这就像是问你，是什么吸引到你让你去呼吸？是什么吸引到你让你去微笑的？在我而言，这个问题的答案一直在那里，而且一直有它存在的意义。在以前，当我开始表演的时候，我可能不能够很好的解答这个问题。但现在我意识到，这个问题其实就是我整个人的一部分。





时光网：表演对你来说意味着什么？ 安妮·海瑟薇：意味着对感情和人性的全情投入。

时光网：你从你曾经演过的角色身上有没有获得对自己更多的认识？ 安妮·海瑟薇：有的。就算我没从这些演过的角色身上学到东西，我也会从自己的经历中学习成长。演戏就是在一段时间里一直跟一些人在一起，而自己能够成为这个团队中的一员，这可以说是非常难得的机会，在这个过程中，大家相互合作，为讲述同一个故事而努力。



《现代爱情》正式预告

而在这之后，就像当初大家很随机的快速组合到一起一样，大家又都像被风吹散了似的，到各处去了。这肯定是一种奇怪的生活体验。不过我很高兴自己每次都能顺利回到我自己的生活。这些不同的经历我体验了差不多二十年了。如果细心观察的话你会发现，这种记录自身成长过程的方式真的很神奇。





时光网：你个人感觉最复杂，以及最令你满意的表演是什么？

安妮·海瑟薇：《现代爱情》应该算是了吧。这部电视剧内容非常丰富激烈，远比我想象的要激烈丰富的多。原来我以为：这就是一部耗时三周，大约用八天拍摄的一部电视剧。应该会很轻松的。这部剧的名字里都透着爱。但到后来参与其中我才知道，同时也令我很惊讶，要将这些人物角色演到极致是多么的不容易，拍这部剧真的让我很疲劳很累，让我有点乱了分寸。





然后拍完之后我就想：天哪，我可是个演员啊，演员就是要假装有自己没有的，而且要让别人看上去你就像是真正生活在这个情境中的。这一点对我影响很大，从这个角度上说，我通过演这部剧增加了自己的同理心。





时光网：当导演喊停的时候，对你来说从角色扮演到回到现实生活有多难？

安妮·海瑟薇：我觉得这两件事不是二元的关系，因为拍戏和现实生活都是实际发生的事物。它们是同时存在的。所以从这点分析来看，这两者都没有结束或者停止。然后说到这部剧，根本没有什么严格的界限和控制……当你在纽约拍摄时，你控制不了现实中下一秒会发生什么。







《现代爱情》片场照 《现代爱情》片场照





比如当你走在大街上，集中精力想着什么事情的时候，就会有人跟你大喊大叫，因为你挡着人家进门的路了。这样你就集中不了精神。还有如果在拍戏时遇到狗仔队，他们带着相机在你脸旁闪来闪去，你还不能因此让你分心。如果你正一边哭着一边说着一大段台词，这时候正巧有辆地铁呼啸而来，你还得屏住情绪停顿下来，然后接着释放感情，接着说台词。对这些事发生的确切时间你无法精确判断。你只能在二者中间求生存。





时光网：你有没有喜欢的老电影？ 1958年上映的电影《欢乐梅姑》海报

安妮·海瑟薇：罗莎琳德·拉塞尔演的《欢乐梅姑》。





时光网：你是怎么看待名声的？处理名声的事情有多难？

安妮·海瑟薇：以前处理起来要难得多。我之前特别受不了这种名人效应。而现在我会把这种名声看成是让别人自我感觉良好的一种机会。我过着非常真实的生活，这种真实体现在我就是真实生活中的一个真实的人。这跟我从事的工作无关，跟我的名声无关，跟任何这些类似的东西都无关。当有些时刻跟名誉相挂钩时，我学会了欣赏这些人和事物本来的面貌。通常的情况是，这些人们只会通过我的名声和工作认识我，而这时候如果我们有良好的互动，就会让他们感觉很舒服。





时光网：社交媒体在你生活中占据了很大位置吗？

安妮·海瑟薇：是的，我很喜欢社交媒体。





时光网：那你是怎么参与其中的呢？

安妮·海瑟薇：我有对外公开的照片墙和脸书账号。同时我也有些别的私人账户，这些私人账户我只跟朋友们分享。我觉得通过这种方式跟别人联系，从中获得灵感，并能够知道现在有什么事情发生，其实是种很棒的体验，真的是非常不可思议的感受。不过很显然，每件事情都有它负面和黑暗的一面，有些人要么很暴力，要么就很具有攻击性，或者负面情绪很高涨，但这就是他们这些人的发泄方式。





但同时也有太多人跟这些人不一样了。我发现通过社交媒体，也是种很好的方式，可以发现和听见不同的观点和声音。但我也觉得人们得始终注意，因为你真的很容易对此上瘾。有时候我发现跟我爱的人在一起的时候，自己的思绪经常会回到我的手机上，这时候我就会想：好吧，也许我是时候该让自己休息一下了。







安妮·海瑟薇留名星光大道 安妮·海瑟薇留名星光大道





时光网：你有什么其他的艺术天分吗？

安妮·海瑟薇：我有些自己喜欢做的事情。我不知道这么说自己在这些方面有天分是不是合适。我想更多的可能应该说是兴趣爱好吧。我喜欢音乐，也很喜欢摄影。我喜欢读书也喜欢写作。我喜欢室内设计。我也很喜欢时尚流行元素。我喜欢视觉化的东西。但我完全没有绘画天赋。人们总认为我这么说是我太谦虚了，然后我会尽全力在他们面前展示自己绘画的这一面，于是他们脸上都会出现一片茫然的表情。在绘画方面我真没什么天赋。对我来说，我就是用自己的方式去看待这个世界的。因此于我而言，艺术无处不在，而我对此也充满无限好奇心。





时光网：你能说说你喜欢在你周围布置些什么东西吗？在家居和艺术方面，你是现代派还是古董风？

安妮·海瑟薇：在生活的任何方面，我都不是个纯粹主义者。我不会对时尚、家居或者相关类似的东西设定一个喜欢的年代界限。但我发现我每次都会回归到那些智能的和整齐简洁设计的东西上来。我客厅里的椅子是60年代墨西哥产的，但和其他家具在一起很搭。基本上整个家里都是这样子的。





时光网：你自己在做饭吗？平时做饭多吗？

安妮·海瑟薇：是的，我很喜欢下厨。不得不说，我很喜欢分享居家的好东西。我跟我先生都很居家。







不久前安妮海瑟薇挺孕肚宣传《现代爱情》 不久前安妮海瑟薇挺孕肚宣传《现代爱情》





时光网：你有什么喜欢的菜吗？

安妮·海瑟薇：我真的很喜欢我的烤箱。我喜欢烤东西吃。在美食方面我有很强的好奇心，我也很喜欢做各种东西。今年我跟我先生做的最好吃的东西就是之前请朋友们来家里吃的扁面条和蛤蜊。那是我们最近做的最成功的吃的了。对于做饭我没有太多雄心壮志一定得做出点什么厉害的。我很享受其中的过程。

时光网：你的穿衣艺术是什么？你是个喜欢自己做设计的人吗？这些方面是怎么相互协调的？

安妮·海瑟薇：既然我们说到这个问题，你需要意识到一点，那就是我这种工作有一面是完全不真实的存在。在这方面的我，确实可以说是个自己做设计的人。我也有喜欢的东西，也有让自己一次次都会去选择的品牌，当然，就是华伦天奴。我也爱纪梵希。





而我在真实生活中的一面，我是个母亲。我整天都追着一个三岁半的孩子后面转来转去，而且我现在还怀孕了。所以好多事情都是脚踏实地的去过日子。话说回来，我还是很喜欢设计经典的东西。但就我现在而言，就我目前的现实生活而言，并不是说因为这件东西是设计师设计的我就要花钱去买。现在我会买那些品质很好的东西，因为我要用很长时间。当年菲比·费罗去给Celine当设计师的时候，我买过很多件毛衣。而这都是十年前的事情了，这些衣服现在都还很不错。而且这些衣服是我衣柜里最昂贵的了，但它们都是值得去买的。





时光网：你是个喜欢戴珠宝的人吗？

安妮·海瑟薇：我从不喜欢戴珠宝。而且现在怀着孕，多少也有点关系。我不太喜欢吃蛋糕。但我喜欢珠宝，这是件很有意思也是件很美好的事，因为我先生就是个珠宝商。一直以来他都很让我感到自豪，但我对于他从事的这份工作没太多关联感，感觉跟自己没什么太大关系，不过现在我对他做的这个工作很着迷，我很喜欢他的工作，因为我先生是做设计，然后他的合伙人再拿去制作成珠宝首饰。所以无论什么时候她只要把样品寄过来给我先生看，我都会把它们摊开摆在我家餐厅桌子上，我迫不及待的去试戴每一件，这真的很有趣。







安妮·海瑟薇最珍贵的财产 安妮·海瑟薇最珍贵的财产





时光网：你认为对你来说最大的奢侈是什么？

安妮·海瑟薇：是美食。当你之前问我关于时尚的话题时，事实上，好多年前我就意识到自己鱼与熊掌不可兼得，我不可能在保持自己购物习惯的同时还去买那些有机食物。而最后食物还是占了上风，因为我是个有家庭的人。所以我最大奢侈的就是去当地的蔬菜水果店消费了。你根本想象不到我花了多少钱在这上面，但这钱花的太值了，而且这些吃的都很美味，这或许也是我之所以为什么能在家做饭的一部分原因吧，因为我用的食材确实是太好了，但我真的不怎么买衣服了。





时光网：你最珍贵的财产是什么？

安妮·海瑟薇：我有很多喜欢的东西。但说实话，我十二岁那年家里遭遇一场大火。你的财产，即使是你拥有的最昂贵的东西，也不会永远跟随你的。只要有我的家人和我家的狗狗在，所有别的一切东西都可以被烧得灰飞烟灭。当时没人出事，大家现在都很好，我们一直在一起。我们可以在一起重建任何东西。我们之间有很强的纽带把大家联在一起。不过话说回来，我还真有几幅我很喜欢的绘画作品。而且我知道它们绝对都是独一无二的。因此我也希望我能一直留有它们。





时光网：我知道你现在怀孕了。

安妮·海瑟薇：是的，我会越来越胖的。





时光网：那么，预产期是什么时候呢？

安妮·海瑟薇：这我不能告诉你，你身上可戴着麦克风呢。





时光网：希望你能顺利生产，生出个健康可爱的小宝宝。

安妮·海瑟薇：非常感谢。我也希望如此。