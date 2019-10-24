犯罪电影《长安道》发布“四人十角”版演员特辑，范伟累到虚脱，宋洋“跪求”挨揍，众位主演都十分敬业。











在这支特辑中，关于演员们在片场的表演花絮得到了精彩曝光，而演员对角色秉持的“信念感”更是令导演由衷称赞。视频中，范伟将一场送女儿去医院抢救的情感爆发戏反复演了多遍，抱着焦俊艳在医院片场来回狂奔直至喊破嗓，只为生动呈现出一名父亲在女儿性命临危时的绝望和撕心。











被导演感叹“极度认真”且“很有想法”的宋洋对待高强度的戏份时拒绝替身，在地下停车场来回冲刺，在暴雨中被狠狠挨揍；焦俊艳在拍摄危险系数极高的追车戏时也亲力亲为，不断挑战极限，导演称其“对自我要求非常严格”。





首次挑战“蛇蝎美人”的陈数也不断挖掘自己，最后成功把林白玉的狠戾状态呈现出来，令人眼前一亮。影片从定档之初便不忘强调“四人十角”的颠覆性演技，如今从演员们在片场的真实状态更加可以体会到，他们对自我的严格要求和与角色合一的强大信念感。











在本次发布的演员特辑中，四位主演都首次跳脱到戏外，畅谈自己对角色的理解和表演心得。范伟谈起自己扮演的历史学教授万正纲时，直言“他一切的爱都胜不过他爱自己，就是自私的一种表现。”此番评价与预告中他对女儿做出补偿的动容画面形成强烈反差，引发观众对其身份的各种猜测。











电影《长安道》根据海岩小说《长安盗》改编，将于11月15日全国上映。