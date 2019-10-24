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范伟累到虚脱 宋洋“跪求”挨揍

《长安道》曝演员特辑 全员戏骨齐飚演技

2019-10-24 14:45:22 来源：Mtime时光网

犯罪电影《长安道》发布“四人十角”版演员特辑，范伟累到虚脱，宋洋“跪求”挨揍，众位主演都十分敬业。
       时光网讯 今日，根据海岩小说《长安盗》改编，由李骏执导，范伟宋洋焦俊艳陈数联袂主演的犯罪电影《长安道》发布“四人十角”版演员特辑，在这支不到三分钟的视频里，四位演员时而嬉笑怒骂，时而冲刺撞击，接连不断的情绪爆发和动作场面让人禁不住感慨：“原来表演不仅是个技术活，还是个体力活！”据悉，电影将于11月15日在全国上映。



       在这支特辑中，关于演员们在片场的表演花絮得到了精彩曝光，而演员对角色秉持的“信念感”更是令导演由衷称赞。视频中，范伟将一场送女儿去医院抢救的情感爆发戏反复演了多遍，抱着焦俊艳在医院片场来回狂奔直至喊破嗓，只为生动呈现出一名父亲在女儿性命临危时的绝望和撕心。



       被导演感叹“极度认真”且“很有想法”的宋洋对待高强度的戏份时拒绝替身，在地下停车场来回冲刺，在暴雨中被狠狠挨揍；焦俊艳在拍摄危险系数极高的追车戏时也亲力亲为，不断挑战极限，导演称其“对自我要求非常严格”。

      首次挑战“蛇蝎美人”的陈数也不断挖掘自己，最后成功把林白玉的狠戾状态呈现出来，令人眼前一亮。影片从定档之初便不忘强调“四人十角”的颠覆性演技，如今从演员们在片场的真实状态更加可以体会到，他们对自我的严格要求和与角色合一的强大信念感。



       在本次发布的演员特辑中，四位主演都首次跳脱到戏外，畅谈自己对角色的理解和表演心得。范伟谈起自己扮演的历史学教授万正纲时，直言“他一切的爱都胜不过他爱自己，就是自私的一种表现。”此番评价与预告中他对女儿做出补偿的动容画面形成强烈反差，引发观众对其身份的各种猜测。



        电影《长安道》根据海岩小说《长安盗》改编，将于11月15日全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 长安道
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导演：李骏

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