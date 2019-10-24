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李沁搭档沈腾出演《温暖的抱抱》开机

“开心麻花”常远首度自导自演喜剧片

2019-10-24 15:39:09 来源：Mtime时光网

常远、李沁、沈腾这三人之间的化学作用，在“一被子”先导海报中，就展现得淋漓尽致。
　　时光网讯 10月24日，由常远导演并主演的新片《温暖的抱抱》于广州正式开机，主演常远、李沁亮相，王成思、陈昊明现身。片方曝光了首款“一被子”先导海报，并正式公布了主演沈腾加盟。爱美影视CEO李亚平，华谊兄弟传媒股份有限公司联合创始人、副董事长兼CEO王中磊，华谊兄弟传媒股份有限公司副总裁、董事，华谊兄弟电影有限公司总经理叶宁，及阿里影业代表等出席了开机仪式，为影片保驾护航。本片将于2020年全国上映。

　　《温暖的抱抱》讲述一位有强迫症和洁癖的男生（常远饰），原本以为自己是一个友情爱情的绝缘体，但在遇到风格独特的医生（沈腾 饰）和大大咧咧的率真女孩（李沁 饰）之后，上演了一段阴差阳错的疗伤爱情喜剧……常远之前作为优秀的喜剧演员被广大观众熟悉和喜爱，自然而又极具记忆点的喜剧表演风格独树一帜。作为他的导演处女作，在圈内一直人缘颇佳的常远，此次集结的阵容可谓“笑果十足，惊喜十足”。

　　常远沈腾继《夏洛特烦恼》《西虹市首富》等全民经典喜剧之后再度合作，是《抱抱》喜剧引擎的双驱动器；笑点长在脸上的沈腾在片中饰演医生，为男主的强迫症提供“特殊”的治疗；凭借电影《中国机长》演技备受称赞的李沁，一改之前作品中温婉清冷的女神形象，在《抱抱》中挑战率真随性、大大咧咧的都市女孩。

　　这三人之间的化学作用，在“一被子”先导海报中，就展现得淋漓尽致。对于常远饰演的洁癖男主来说，拥抱是一件困难的事。沈腾和李沁主动微笑示好求拥抱，却被神情决绝的常远双手抗拒。而被子上的手套、洗衣机、消毒剂等图标似乎暗示了强迫症的日常。

　　在开机仪式现场，李亚平、王中磊、叶宁都为电影送上祝福，王中磊表示，相信常远导演凭借多年舞台和影视表演经验，以及配合默契的制作团队，能共同创作出一部温暖人心的喜剧电影。常远也诚恳地表示感谢，很高兴能和优秀的创作者一起实现梦想。除了李沁、沈腾之外，影片中还集结了乔杉等大量观众熟悉的优秀喜剧演员，“抱笑天团”阵容引人期待。

　　电影《温暖的抱抱》由上海爱美影视文化传媒有限公司、华谊兄弟电影有限公司、上海淘票票影视文化有限公司、北京无限自在文化传媒股份有限公司出品，常远执导，常远、李沁、沈腾、乔杉等主演，影片将于2020年全国上映。

   编辑：汀

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关键词： 温暖的抱抱
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温暖的抱抱

温暖的抱抱 (2020)

0.0

导演：常远

主演：李沁 常远

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