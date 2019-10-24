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专访本尼迪特王：李安和威尔是完美组合

需要时间适应《双子杀手》120帧的拍摄

2019-10-24 16:07:11 来源：Mtime时光网

王说:"每秒120帧的画面，这种感觉很震撼，需要一定的时间去适应，但是适应之后，你就会沉浸其中。"
　　时光网洛杉矶讯 李安执导的《双子杀手》已经国内公映，除了男主角威尔·史密斯之外，片中的一位亚裔演员本尼迪特·王也颇受瞩目。喜欢好莱坞电影的观众，对王不会陌生，他之前出演了《奇异博士》《复仇者联盟3》《复仇者联盟4》等一系列漫威电影，看到他在《双子杀手》中演出的大亨一角，幽默且慷慨的样子，让人感到亲切。

　　本尼迪特·王出生于英国，从中学时代就开始学习表演，1990年代开始进入好莱坞出演各类角色。在好莱坞打拼几十年之后，已经成为一名黄金配角，相信之后还能看到他更多精彩的表演。

MTIME：你看的第一部李安作品是什么，参演本片时你对他抱有什么期待？

王：我看过《断背山》《少年派》，我尽量不抱太多期待，因为期望越高失望越大，但是真正李安交流之后，知道他在开发新式摄像机的时候，他说，感觉人们在二十年后都会使用这些摄像机，但我没有二十年的时间，你可以看到这是一个有远见的人，致力于挑战全新叙事方式的人，这是一部很有野心和开创性的电影，加上杰瑞布鲁克海默、李安和威尔史密斯当主角，这是一个完美的组合。



MTIME：本片特殊的拍摄对方式你的表演有哪些影响？

王：我们以前也这样拍过，我们在格伦威尔州的一座谷仓里面拍摄年轻版本的威尔史密斯，我们在那里拍完一场戏，几个月后我们又去布达佩斯，维塔工作室团队会把谷仓的具体位置标记出来，我们会研究已经拍好的片段，这次威尔饰演年长版的自己，然后我们会重现那场戏，我们就是这么拍的，感觉很像我演舞台剧时的排练，然后你就等着看成片。

这个体验很有沉浸感，杜比环绕声，每秒120帧的画面，这种感觉很震撼，需要一定的时间去适应，但是适应之后，你就会沉浸其中。结合这个类型片元素，会非常震撼，还有这个关于克隆的黑暗主题。

影片讲述的是威尔史密斯遇到了自己年轻版的克隆体的故事，如果你碰到了年轻的自己，你会给他什么建议，人生上的或者事业上的都行。就好像我一直说的，不断摸索你自己的道路，寻找解决方案，我们总是会在人生中遇到阻碍，不管你有什么样的感受，最终都要想办法绕过去。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 双子杀手 本尼迪特·王 独家专访
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