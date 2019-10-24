1024程序员节日快乐了！一起来看看今天的重磅新闻
01.新《终结者》中国首映 施瓦辛格:我回来了!
回归这部新《终结者》电影担任制作人兼编剧詹姆斯·卡梅隆专程为中国首映活动发来特别视频。首映现场，“终结者”系列忠实粉丝、《流浪地球》导演郭帆惊喜亮相向主创们赠送礼物。郭帆表示：“就是因为23年前我看了《终结者》，因为这个影片我在那个时候下定了一个决心，我要去拍科幻片，于是23年之后我们看到了《流浪地球》。”
打造过《死侍》、《爱，死亡和机器人》等人气作品的导演蒂姆·米勒作为卡梅隆钦点的接棒导演，感触同样深刻。他与观众分享到：“我是一个‘最幸运的书呆子’，从《终结者》系列的粉丝，成为了全新作品的导演。我和卡梅隆一起碰撞出了非常多天马行空的想法，可以让电影场面看起来更爽更过瘾。”
第五次回归扮演终结者的阿诺·施瓦辛格是中国影迷的老朋友了，他在红毯上向粉丝们喊出经典台词：“我说过‘我会回来的’（I'll Be Back），现在我回来了！”。阿诺表示：“能够来到这个舞台上是我的荣幸，我非常喜欢来中国喜欢来北京，为了见到你们这些可爱的影迷们，因为有你们的支持，才会有《终结者：黑暗命运》的问世。”
02.李沁搭档沈腾出演《温暖的抱抱》开机
10月24日，由常远导演并主演的新片《温暖的抱抱》
于广州正式开机，主演常远、李沁亮相，王成思、陈昊明现身。片方曝光了首款“一被子”先导海报，并正式公布了主演沈腾加盟。爱美影视CEO李亚平，华谊兄弟传媒股份有限公司联合创始人、副董事长兼CEO王中磊，华谊兄弟传媒股份有限公司副总裁、董事，华谊兄弟电影有限公司总经理叶宁，及阿里影业代表等出席了开机仪式，为影片保驾护航。本片将于2020年全国上映。
《温暖的抱抱》讲述一位有强迫症和洁癖的男生（常远饰），原本以为自己是一个友情爱情的绝缘体，但在遇到风格独特的医生（沈腾 饰）和大大咧咧的率真女孩（李沁 饰）之后，上演了一段阴差阳错的疗伤爱情喜剧……常远之前作为优秀的喜剧演员被广大观众熟悉和喜爱，自然而又极具记忆点的喜剧表演风格独树一帜。作为他的导演处女作，在圈内一直人缘颇佳的常远，此次集结的阵容可谓“笑果十足，惊喜十足”。
01.《决战中途岛》内地定档11月8日同步北美
好莱坞战争大片《决战中途岛》
今日宣布中国内地定档11月8日，与北美同步上映，并发布定档海报和预告片。电影改编自二战历史上最具传奇色彩之一的战役——中途岛之战。该片由《2012》
、《后天》
、《独立日》
等大片导演罗兰·艾默里奇执导，艾德·斯克林、卢克·伊万斯、帕特里克·威尔森、伍迪·哈里森主演。
此次曝光的定档海报以飞行员第一视角直面海天对决，枪林弹雨间带领观众“亲自上阵”，体验轰炸航母的震撼瞬间。该片斥资超一亿美金，从此前发布的预告看，惊心动魄的航母群战、浩荡震撼的轰炸场景以及触目惊心的战斗第一视角，都将这一传奇战役以极其强烈的视觉冲击加以呈现。
02.DC《小丑》跻身最赚钱超英电影之列
华纳出品的DC电影《小丑》
有望获得近5亿美元的最终盈利，成为全球最赚钱的超级英雄题材作品之一。
《小丑》的拍摄成本控制在6000~7000万美元之间，是近年来超级英雄题材当中的“小制作”。根据Deadline网站获得的业内预测数据，《小丑》的北美票房将在本周末达到2.79亿美元，全球票房会达到8.25亿美元。
根据目前的票房计算，当影片结束全球院线放映、电视播映和家庭娱乐发行之后，《小丑》会为片方带来4.64亿美元的盈利额度。如果《小丑》全球票房超过9亿美元，那么这个数字还会上升更多。
在中国内地市场缺席的情况下，《小丑》的盈利能力已经远超《海王》
（盈利2.6亿美元）、《神奇女侠》
（盈利2.53亿美元）等市场表演出色的DC超级英雄商业大片，同时也有可能挑战《复仇者联盟3》
(盈利5亿美元)与《黑豹》
(盈利4.768亿美元)等漫威赚钱大户。
03.基努里维斯有望加盟"速度与激情宇宙"
里维斯要去强森这边还是范迪塞尔这边？
道恩·强森早前透露，原本给基努·里维斯安排的角色是反派布里克斯顿（伊德瑞斯·艾尔巴
扮演）背后恐怖集团的首脑。但最终觉得在创意层面不太适合里维斯，只好作罢，反派头子在电影中只以声音的形式出现。如果《速度与激情：特别行动》
也有续集的话，那这个反派头子的演员人选就更难找了。
01.最近40年最卖座电影系列排名变化一览
经常做数据变化油管频道“Data Is Beautiful”最近把目光瞄准了电影，推出40年来最卖座电影系列排名变化一览。
前20年《星球大战》
系列几乎稳坐头名，1997年前后让《侏罗纪公园》
系列偶尔冒头，2007年开始则是《哈利·波特》
长达8年的统治。2015年开始，漫威电影宇宙时代降临。
视频中涉及到的全球票房数据计算了通货膨胀的影响，截止到2019年第三季度。该统计只针对系列电影，由于《阿凡达2》还没上映，所以《阿凡达》没有出现在视频中。