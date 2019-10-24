01.新《终结者》中国首映 施瓦辛格:我回来了!











回归这部新《终结者》电影担任制作人兼编剧詹姆斯·卡梅隆专程为中国首映活动发来特别视频。首映现场，“终结者”系列忠实粉丝、《流浪地球》导演郭帆惊喜亮相向主创们赠送礼物。郭帆表示：“就是因为23年前我看了《终结者》，因为这个影片我在那个时候下定了一个决心，我要去拍科幻片，于是23年之后我们看到了《流浪地球》。”









打造过《死侍》、《爱，死亡和机器人》等人气作品的导演蒂姆·米勒作为卡梅隆钦点的接棒导演，感触同样深刻。他与观众分享到：“我是一个‘最幸运的书呆子’，从《终结者》系列的粉丝，成为了全新作品的导演。我和卡梅隆一起碰撞出了非常多天马行空的想法，可以让电影场面看起来更爽更过瘾。”





第五次回归扮演终结者的阿诺·施瓦辛格是中国影迷的老朋友了，他在红毯上向粉丝们喊出经典台词：“我说过‘我会回来的’（I'll Be Back），现在我回来了！”。阿诺表示：“能够来到这个舞台上是我的荣幸，我非常喜欢来中国喜欢来北京，为了见到你们这些可爱的影迷们，因为有你们的支持，才会有《终结者：黑暗命运》的问世。”