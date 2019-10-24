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"切尔诺贝利"男星加盟科幻美剧《基地》

搭档"霍比特人"男星李佩斯 苹果投资播出

2019-10-24 17:47:17 来源：Mtime时光网

经典科幻巨制《基地》终于要拍成美剧，杰瑞德·哈里斯和李佩斯领衔主演。

杰瑞德哈里斯和李佩斯

　　时光网讯  伊萨克·阿西莫夫的科幻名著《基地》的影视改编有了突破性进展，《蝙蝠侠：黑暗骑士》编剧大卫·S·高耶担任制作人的美剧《基地》近日宣布了主角阵容：《切尔诺贝利》男星杰瑞德·哈里斯《霍比特人》《银河护卫队》男星李·佩。该剧将由苹果公司投资和播出，三部曲将拍成10集。

     除了这部《基地》，苹果在原创影视方面投入重金，11月1日Apple TV+流媒体上线，奥斯卡影后瑞茜·威瑟斯彭詹妮弗·安妮斯顿合作剧集《晨间风云》和“海王”杰森·莫玛主演的《看见》是首批内容。

     据说《晨间风云》单集预算在1500万美元左右（约1亿人民币），而《看见》每小时的制作成本高达1700万美元，《基地》具有宏大的背景，制作费只会更高。
科幻小说《基地》影视改编之路回顾

　　2014年《西部世界》制片人乔纳森·诺兰要和华纳、HBO曾筹划过美剧；2009年索尼宣布拍摄电影版，《2012》导演罗兰·艾默里奇担任制片人，不过2010年之后就无进展；2008年华纳旗下新线公司曾经计划要拍电影，但外媒报道称版权最后被索尼“抢走”。

　　把《基地》系列拍成电影的想法，在电影行业中一直就没有停止过，但苦于原著小说中抽象的意境和深邃的思想，很难用电影手法准确而全面地表现，所以长久以来令许多编剧和导演感到有些望尘莫及。

《基地》三部曲概念图

　　1942年开始出版的小说《基地》三部曲系列，描述了统治银河系达1.2万之久的银河帝国，已经逐渐走向衰亡。这时候，只有心理历史学的一代宗师、基地之父哈里·谢顿预见未来的银河人民，将会经历一段长达3万年的充满无知、野蛮和战争的黑暗时期。

阿西莫夫和《基地》小说
　　谢顿于是设法集团帝国中最优秀的科学家，来到银河边缘的一个荒凉行星建立“基地”，期望它能成为未来世代人类的希望灯塔。

《基地》小说三部曲英文版

　　然而，随着帝国的逐渐衰微，基地被好战的强邻包围。人类也面临痛苦抉择，向野蛮的势力投降，甘心受控制？还是不顾被摧毁的危险起而奋战？而另一方面，基地本身作为整个银河帝国科技的唯一来源，它却想独立存在……

　　《基地》三部曲和阿西莫夫的《机器人》系列为多数现代科幻小说奠定了基础，影响了包括《星球大战》系列在内的很多好莱坞科幻电影。

作者：小火纸   编辑：小火纸

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关键词： 基地 苹果 阿西莫夫 科幻 杰瑞德哈里斯 李佩斯
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