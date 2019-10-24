经典科幻巨制《基地》终于要拍成美剧，杰瑞德·哈里斯和李佩斯领衔主演。



杰瑞德哈里斯和李佩斯 杰瑞德哈里斯和李佩斯













据说《晨间风云》单集预算在1500万美元左右（约1亿人民币），而《看见》每小时的制作成本高达1700万美元，《基地》具有宏大的背景，制作费只会更高。

科幻小说《基地》影视改编之路回顾









把《基地》系列拍成电影的想法，在电影行业中一直就没有停止过，但苦于原著小说中抽象的意境和深邃的思想，很难用电影手法准确而全面地表现，所以长久以来令许多编剧和导演感到有些望尘莫及。





《基地》三部曲概念图





1942年开始出版的小说《基地》三部曲系列，描述了统治银河系达1.2万之久的银河帝国，已经逐渐走向衰亡。这时候，只有心理历史学的一代宗师、基地之父哈里·谢顿预见未来的银河人民，将会经历一段长达3万年的充满无知、野蛮和战争的黑暗时期。





阿西莫夫和《基地》小说

谢顿于是设法集团帝国中最优秀的科学家，来到银河边缘的一个荒凉行星建立“基地”，期望它能成为未来世代人类的希望灯塔。





《基地》小说三部曲英文版





然而，随着帝国的逐渐衰微，基地被好战的强邻包围。人类也面临痛苦抉择，向野蛮的势力投降，甘心受控制？还是不顾被摧毁的危险起而奋战？而另一方面，基地本身作为整个银河帝国科技的唯一来源，它却想独立存在……





《基地》三部曲和阿西莫夫的《机器人》系列为多数现代科幻小说奠定了基础，影响了包括《星球大战》系列在内的很多好莱坞科幻电影。