巩皇版郎指导可以说以假乱真了！





时光网讯 由导演陈可辛执导的国民电影《中国女排》将于2020年大年初一上映，影片10月24日发布“上场”版预告，由巩俐饰演的中国女排第一人郎平正式亮相。预告片浓缩郎平职业生涯中的两次“高光时刻”，从金牌运动员到金牌教练，串联起一条振奋几代国民的冠军之路。





尽管只有短短的56秒，巩俐对于郎平“复制级”的还原现配上“我18岁把你招进国家队，对你训练这么苦，所有的一切，都是为了今天。”这样充满命运感的旁白，有力地打出了这部电影独特的质感和格局。





冠军教头登场！“郎图腾”串联35年女排血汗史





预告以郎平惊艳世界排坛的标志性扣杀揭开序幕，预示着影片将重现中国女排1981年首夺世界杯冠军、2016年里约奥运激战巴西两场经典战役。镜头跟随郎平的背影一步步走向球场，伴随着35年来中国女排艰苦卓绝的奋斗历程。过去与现在两段时空交错，尽显时代格局：夜晚的漳州体育训练馆灯如白昼，将观众一秒拉回80年代。







千锤百炼版海报





这不仅是女排姑娘的成长之路，也是万千国人的激情岁月！女排队员们队服被汗水浸透，手掌上扎满木屑，膝盖摔得血肉模糊，魔鬼般的训练令人震撼。正如预告中袁伟民教练所说“下意识怎么来的？训练来的。不是一般的训练，是千百万次上亿次，不断重复的训练。”这种百折不挠的拼劲，正是女排精神的底色。





从1981年初露锋芒的排坛新秀，到2016年创造“不可能”奇迹的硬核统帅，郎平背负着国人“重振国风”的期望，一次次带领中国女排站上世界之巅，成为代表女排精神的“郎图腾”。令人惊喜的是，饰演功勋教练袁伟民的正是老戏骨吴刚，预告中不怒自威的袁指导堪称“魔鬼教练”，在电影中必然“虐惨”女排姑娘。





巩俐演郎平内外兼修 被赞“连背影都会演戏”





电影《中国女排》从启动伊始就备受关注，巩俐出演郎平也是众望所归。此前片场路透一经曝出，直登“热搜第一”，有评论称巩俐扮演的郎平堪称“人肉复印”，惟妙惟肖。













为了出演郎平这一角色，巩俐提前数月前往女排训练基地和比赛现场，贴身观摩。此前有媒体捕捉到，郎平在教练席排兵布阵，巩俐则在场侧专注观察，还在随身携带的笔记本上不时记录，“认真得就像一位备考学生。”据悉，为了进入角色，53岁的巩俐每天训练排球，和女排运动员们深度接触。巩俐曾在采访中表示：“一旦拿到剧本，排球就不能离手了，我要和排球过日子。”





巅峰对话！华人女性之光的历史性相遇





在中国女排的历史上，郎平是唯一一位作为运动员和主教练都获得过奥运金牌的人，是当之无愧的女排第一人。巩俐则凭《红高粱》而蜚声国际，主演过的影片先后夺得柏林、戛纳和威尼斯国际电影节最高荣誉，也是毫无争议的华语影坛第一女星。在《中国女排》中，两位在各自领域获得杰出成就的女性将擦出怎样的火花？值得期待！





2020年同样也是全民期待的奥运年，明年春节，电影《中国女排》将用“激荡三十年”的鸿篇巨制，为女排姑娘剑指东京助威践行！