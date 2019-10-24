时光网讯
由卢庚戌
执导，徐娇
、谢彬彬
、晏紫东
、SNH48黄婷婷、吕绍聪、金志文联袂主演，保剑锋、曾黎特别出演的校园爱情电影《一生有你》
最新定档11月29日全国上映，以青春姿态进军贺岁档。影片今日发布了“思念”版预告及海报，女主角徐娇用深情的独白，向观众讲述了那段时光深处难以忘怀的青春爱恋。
最新海报中，徐娇跟谢彬彬两位主演各怀心事，仿佛在悄悄揣摩对方的心思。“在青春的套路里，她也不意外”，预告片以女主角方瑶的视角缓缓展开，在一闪而过的浪漫镜头中，一段从喜欢到失去的青春爱恋，被深深刻在了心底。电影中两人的故事将如何展开，着实牵动着观众的心。
电影《一生有你》
改编自经典同名歌曲，讲述了由徐娇饰演的水木大学外语系女生方瑶和谢彬彬饰演的建筑系男生欧洋，在青春最美好的年华里相遇，成为彼此生命中最珍贵回忆的校园爱情故事。
歌曲《一生有你》曾经帮助过许多情侣完成爱情告白，堪称是“表白神曲”。在它发行的第18周年，这首歌的词曲创作以及演唱者卢庚戌，以导演的身份执导了同名电影《一生有你》。他融合了自己的亲身经历，历时四年将那段与青春有关的难忘回忆用镜头展现给观众。
据悉，电影《一生有你》将于2019年11月29日登陆全国各大院线。这是一个适合情侣相伴观影，共同见证一场美好而又遗憾的青春爱情故事。电影《一生有你》由梦时光（北京）文化传播有限公司、朗行（北京）影视文化有限公司、春光有情（北京）文化有限公司、霍尔果斯壹生有你文化传媒有限公司出品，新华先锋文化传媒有限公司、德丰影业股份有限公司、厦门昕美昕文化传媒有限公司、北京伯乐世纪文化传播有限公司、娱人制造（上海）影业有限公司、华视娱乐投资集团股份有限公司、前海尚云星晨文化发展（深圳）有限公司、上海翼宇影视服务有限公司、成都京玺影视文化传媒有限公司、海门市江海文体旅游发展投资有限公司、江西洪悦影视文化有限公司联合出品。