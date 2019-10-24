青春爱情片《一生有你》改档11月29日预热贺岁，在最新海报中，徐娇跟谢彬彬两位主演各怀心事，仿佛在悄悄揣摩对方的心思。





最新海报中，徐娇跟谢彬彬两位主演各怀心事，仿佛在悄悄揣摩对方的心思。“在青春的套路里，她也不意外”，预告片以女主角方瑶的视角缓缓展开，在一闪而过的浪漫镜头中，一段从喜欢到失去的青春爱恋，被深深刻在了心底。电影中两人的故事将如何展开，着实牵动着观众的心。









歌曲《一生有你》曾经帮助过许多情侣完成爱情告白，堪称是“表白神曲”。在它发行的第18周年，这首歌的词曲创作以及演唱者卢庚戌，以导演的身份执导了同名电影《一生有你》。他融合了自己的亲身经历，历时四年将那段与青春有关的难忘回忆用镜头展现给观众。





据悉，电影《一生有你》将于2019年11月29日登陆全国各大院线。这是一个适合情侣相伴观影，共同见证一场美好而又遗憾的青春爱情故事。电影《一生有你》由梦时光（北京）文化传播有限公司、朗行（北京）影视文化有限公司、春光有情（北京）文化有限公司、霍尔果斯壹生有你文化传媒有限公司出品，新华先锋文化传媒有限公司、德丰影业股份有限公司、厦门昕美昕文化传媒有限公司、北京伯乐世纪文化传播有限公司、娱人制造（上海）影业有限公司、华视娱乐投资集团股份有限公司、前海尚云星晨文化发展（深圳）有限公司、上海翼宇影视服务有限公司、成都京玺影视文化传媒有限公司、海门市江海文体旅游发展投资有限公司、江西洪悦影视文化有限公司联合出品。