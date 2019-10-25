事实上，你无法在英语中找到与“精分片”相对应的词汇，这个名称是汉语语境下的特有名词。在2010年贺岁档，袁和平执导的《苏乞儿》在院线公映，中央电视台科教频道的著名电影栏目《第十放映室》对影片大加“赞赏”，著名影评人张小北在为节目的撰稿中慧眼识珠，指出《苏乞儿》展示了隐藏在中国电影中的一个独特类型——精分片。论其缘由，《苏乞儿》的剧情几乎照搬了同类型的《霍元甲》，这种换皮式做法让国外同行艳羡，此外影片前言不搭后语式的高潮叙事，也开创了这一类型影片的叙事样本。

虽然没有证据表明张小北老师是第一个使用了精分片这个词汇，但正是他将这个词语发扬光大，传播于大江南北。