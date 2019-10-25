“精分片”到底是怎么一回事？
看完这十部电影你就明白
你可能猜不到，“精分片”起源于《第十放映室》→
2019-10-25 08:27:00 来源：Mtime时光网
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从希区柯克开始
时光网讯 似乎是从希区柯克的《惊魂记》开始，悬疑片里的真凶不再简单的是影片中的某个或几个角色，而是以其中某个角色的分裂出来的人格沦为罪魁祸首，成功将影片的悬念保持到了最后。至此之后，越来越多的导演们开始将这种悬念铺陈的方式用在自己的影片里，由此开创了一个说大不大，说小也不小的影片亚类型——人格分裂电影。而在中文网络上，这类影片有了一个更具网感的名字——“精分片”。
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名称源自《第十放映室》
事实上，你无法在英语中找到与“精分片”相对应的词汇，这个名称是汉语语境下的特有名词。在2010年贺岁档，袁和平执导的《苏乞儿》在院线公映，中央电视台科教频道的著名电影栏目《第十放映室》对影片大加“赞赏”，著名影评人张小北在为节目的撰稿中慧眼识珠，指出《苏乞儿》展示了隐藏在中国电影中的一个独特类型——精分片。论其缘由，《苏乞儿》的剧情几乎照搬了同类型的《霍元甲》，这种换皮式做法让国外同行艳羡，此外影片前言不搭后语式的高潮叙事，也开创了这一类型影片的叙事样本。
虽然没有证据表明张小北老师是第一个使用了精分片这个词汇，但正是他将这个词语发扬光大，传播于大江南北。
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“精分电影”，中国制造
但随着互联网的发酵，“精分片”的意义逐渐被解构，影评人的这次有心调侃，却让一大批以人格分裂和精神分裂为核心情节的电影张冠李戴，成为约定俗成的“精分电影”，希区柯克就这样莫名其妙的成了精分电影的祖师爷。
所以问题出现了，既然被统称为“精分片”，但这个并不严谨的概念将人格分裂和精神分裂混为一谈，从变态心理学的角度来讲，如果把这些精神疾病统称为“精分”其实并不太妥当。
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精神分裂电影
先说说精神分裂症。
精神分裂症的患者可能是大家脑海中较为典型“精神病”的样子，从科普的角度简单概括下基本有思维受损（量、速度、形式、逻辑、连贯性）、情感障碍（易怒、焦虑、抑郁、过于兴奋）、意志减退（没干劲，什么事情都不想做，没有打算）、认知障碍，并且经常伴随妄想（例：大家都不怀好意）和幻觉。
柯南伯格导演的《蜘蛛梦魇》里，拉尔夫·费因斯所饰男主角经历过童年创伤，他长期精神焦虑，经常幻想有妓女勾引自己的父亲，其实这个人是完全不存在的。再比如波兰斯基的《冷血惊魂》里，凯瑟琳·德纳芙饰演的女主角同样因为童年创伤，总幻想有人要性侵她而焦虑杀人。
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人格分裂电影
再看看人格分裂症。
人格分裂症就像是整个人的躯壳里装着其他的灵魂，是彻彻底底的其他的灵魂。不同的人格之间，性别、年龄、气质、爱好、身体素质全都可以完完全全的不同。人格分裂症的病因多为创伤性经历，或者可以理解为重大打击。个体为了保护自己不受到侵害，而产生出其他功能性的人格来保护自己。
通常所说的“精分片”，包括开山的《惊魂记》，其实大部分都是人格分裂电影。不过我第一次在影视作品里看到人格分裂，是《陀枪师姐2》里鲍顶天的鲍弟弟国平，他不仅害了陈三元一家，在监狱里教唆杀人的桥段堪称香港汉尼拔！
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精分片的概念并不严谨
所以，既然不是好莱坞特有的电影类型，只是对某种题材影片的泛称，那么当大家通常说起“精分片”时，实际上包含的影片有精神分裂的，有人格分裂的，甚至还有其他疑难杂症，只有有精神疾病做幌子，似乎都可以归到这个标签下面，纵然它们在叙事的编排上，情节的设计上会有相似之处，但这个概念并不严谨。
再所以，这个标签由影迷约定俗成，那它存在的意义在于方便大家寻找同题材、同类型的影片。接下来，我就为大家总结十部经典的“精分片”，权当是抛砖引玉，欢迎大家在留言里继续展开讨论。此外，有了前面的科普，大家倒是也可以试试，能不能区分出哪些是精神分裂电影，哪些是人格分裂电影。
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十大“精分片”《美国精神病人》
十大“精分片”之《美国精神病人》
克里斯蒂安·贝尔主演的《美国精神病人》堪称变态杀人狂电影中的经典，影片的故事背景在上世纪80年代末的美国，国民经济腾飞，百姓物欲膨胀。贝尔角色所代表的上流阶层， 就像知乎上那些“谢邀”的人，拥有了足够高的学历，手握大把社会财富，对艺术也有着良好的品味，但这些与他的自恋依然神不成正比，精神自我永远无法满足，在攀比中，在落差中，彻底病态。
《美国精神病人》因其开放性的叙事让影片中的情节显得虚虚实实，但肯定的是对资本主义、消费主义阴暗面的控诉。
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十大“精分片”之《致命ID》
十大“精分片”之《致命ID》
一座汽车旅馆里住进来十个人，他们身份有别，性格有益，性别也有男有女，但都将迎来人生中决定性的一天。人格分裂的电影有很多，像《致命ID》这样严谨、有趣、层层反转还不觉得突兀的却很少，相比现在很多类型电影为反转而反转，《致命ID》不仅故事更复杂，细节更合理，节奏更紧凑，智商也一直在线。
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十大“精分片”之《剃刀边缘》
十大“精分片”之《剃刀边缘》
作为希区柯克的忠实弟子，布莱恩·德·帕尔马的影片里随时随地都能找到致敬的影子，精分元素在他的影片里自然不鲜见，甚至你会怀疑他拍戏时脑子里就分裂出了另一个希区柯克的人格。《剃刀边缘》是德·帕尔马的巅峰作品，如今看来真正的凶手并不难猜，但单场戏的镜头设计和场面调度，已经有了八九成希胖的功力。
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十大“精分片”之《黑天鹅》
十大“精分片”之《黑天鹅》
不疯魔，不成活。别的精分片几乎都是犯罪题材，达伦诺夫斯基却把舞蹈训练这样的日常情境拍出了恐怖片的氛围，娜塔莉·波特曼亦正亦邪的演绎堪称她职业生涯的代表作。当然，影片的成功也是因为导演站在前人的肩膀上——比如《穆赫兰道》，比如《未麻的部屋》。
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十大“精分片”之《未麻的部屋》
十大“精分片”之《未麻的部屋》
偶像少女团体面临转型，原来的青春女孩脱胎换骨走上表演道路，甚至还要出演大胆情欲戏份，这让粉丝怎么忍受？在偶像文化高度发达的今天，今敏的这部作品显得很有预见性，何况他一向是视觉表现的有力呈现者，用动画的形式演绎人格分裂就更加癫狂了，哪怕你已经猜到了真凶是谁，却依然沉浸在视觉营造的精神梦魇之中。
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十大“精分片”之《神探》
十大“精分片”之《神探》
杜琪峰的作者电影总能从不同的角度，切入到他熟悉的题材中。《神探》里刘青云饰演的天才警探拥有七种人格，他的病症是破案的利器，同时也是令他提前退休，生活落魄的原因。与其他“精分片”不同的是，杜琪峰将多重人格以群像化的方式进行展示，七名演员，七种面貌，七种个性，构成了“神探”的精神世界，也让杜琪峰擅长的群像调度有了用武之地。
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十大“精分片”之《禁闭岛》
十大“精分片”之《禁闭岛》
全能导演马丁·斯科塞斯执导过各种类型的影片，这部悬疑惊悚作品也非常出色。《禁闭岛》聚焦波士顿一座精神病监狱的失踪案件，尽管是悬疑片，但斯科塞斯的电影肯定不是解惑这么简单，尤其是影片的开放式结尾，让文本和叙事上都显得更加复杂和多义。
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十大“精分片”之《冷血惊魂》
十大“精分片”之《冷血惊魂》
在一众热门精分片里，还是选择了波兰斯基早年间的这部代表作，其实这位波兰电影大师的作品也有不少精分元素，《怪房客》里异化的房客，《第九道门》里亦正亦邪的塞尼耶，以及《冷血惊魂》里精神分裂的凯瑟琳·德纳芙。影片将性压抑与精神分裂两个议题并置在一起，同时又将批判的矛头指向了移民身份、男性性侵等话题，堪称被忽略的经典之作。
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十大“精分片”之《搏击俱乐部》
十大“精分片”之《搏击俱乐部》
大卫·芬奇的巅峰作品，相信很多朋友都是从这部影片开始了解到人格分裂电影，时光网在不久前刚刚对影片进行了全面回顾，有兴趣的朋友可以点击查看。
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十大“精分片”之《惊魂记》
十大“精分片”之《惊魂记》
一切的一切，都要从《惊魂记》开始讲起，这部影片可以说是精分片的法则，它的成功不仅奠基了这类影片一些经典的叙事技巧，更重要的是，让制片人和观众们意识到了精分片的商业价值和独特魅力。《惊魂记》是希区柯克有意以极低成本开拍（80万美元）的试水作品，却获得了巨大的商业价值，以现在的眼光看，影片的情节依然跌宕起伏，尤其是浴室杀人的桥段不断被致敬、被模仿，顶礼膜拜至今。
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分裂彩蛋之《穆赫兰道》
分裂彩蛋之《穆赫兰道》
大卫·林奇的传世之作《穆赫兰道》也时常被列在精分片的各种榜单中，除了影片本身的剧情设定外，更多的原因在于影片构建起了一个梦想与现实相交织的迷宫，在影迷的口口相传中，走上cult神坛。