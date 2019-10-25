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过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01."国家教练"巩俐露真容！《中国女排》首曝预告







中国女排预告 由导演陈可辛执导的国民电影《中国女排》将于2020年大年初一上映，影片10月24日发布“上场”版预告，由巩俐饰演的中国女排第一人郎平正式亮相。预告片浓缩郎平职业生涯中的两次“高光时刻”，从金牌运动员到金牌教练，串联起一条振奋几代国民的冠军之路。













02.经典电影《海上钢琴师》4K修复版内地定档11月15日







经典电影《海上钢琴师》将于11月15日登录内地院线，系首次引进，此次公映版本为4K修复版，125分钟。《海上钢琴师》是由朱塞佩·托纳托雷执导，蒂姆·罗斯、比尔·努恩、梅兰尼·蒂埃里主演的剧情片。该片于1998年10月28日在意大利上映。

该片改编自亚利桑德罗·巴里克文学剧本《1900：独白》，讲述了一个被命名为“1900”的弃婴在一艘远洋客轮上与钢琴结缘，成为钢琴大师的传奇故事。









01.甜茶《兰开斯特之王》发布终极预告



















0２.卷福评论“漫威电影不是电影”争议











在接受媒体采访被问到如何看待漫威电影遭遇的争议，卷福的回答意味深长：





“我知道最近有很多讨论，一些非常非常优秀的导演出来说这些系列电影正在占据一切，我们演员比较幸运的是极高成本和极低成本的电影都可以去拍……你知道吗，我同意，我们不想要一个国王去统治一切，这会造成一种垄断，和其他问题。希望现在还不是这种情况，我们应该更多地关注并在各方面持续支持作者导演们。”





0３.中美合拍《别告诉她》内地11月22日上映















0４.颁奖季来了！哥谭独立电影奖公布获奖名单







哥谭独立电影奖公布提名名单，圣丹斯电影节口碑片《别告诉她》拿下最佳影片、最佳剧本和最佳女演员三项提名，斯嘉丽约翰逊主演的《婚姻故事》拿下最佳影片、最佳剧本和最佳男演员三项提名，不过却意外错失最佳女演员提名。《美国工厂》提名最佳纪录片，最佳突破剧集《我的天才女友》和《切尔诺贝利》榜上有名。诺亚·尤佩提名最具突破演员。奖项将于12月2日揭晓。





0５.《小妇人》众主创亮相洛杉矶特别放映会，口碑大爆













“导演Greta Gerwig用自己的方式打造了这部影片，既有你所预期的，也有你想不到成年人思考童年视角去创作。看她施展得如此轻松自如让人欣慰。”





06.小雀斑《热气球飞行家》再曝预告





热气球飞行家预告 “小雀斑”埃迪·雷德梅恩与菲丽希缇·琼斯继《万物理论》后二度合作的新片《热气球飞行家》（The Aeronauts）首曝预告， 电影《热气球飞行家》取材自19世纪的真实事件。热气球飞行家艾米莉亚·温与科学家詹姆斯·格莱舍乘坐热气球展开了一场非凡 的高空冒险，试图探寻天堂的奥秘，他们挑战了人类从未乘热气球抵达的高度，却也陷入一场史诗般的生存之战。

影片将于12月6日北美上映，内地有望引进。

07.《霹雳娇娃》11月15日内地同步上映

即刻开展预告 《霹雳娇娃》宣布内地定档11月15日与北美同步，《霹雳娇娃》是好莱坞最经久不衰的系列之一，1976年至1981年间的ABC电视剧一经播出，立刻在全美引起了轰动。“小K”克里斯汀·斯图尔特饰演的“叛逆天使”萨宾娜、“黑美人”埃拉·巴林斯卡饰演的“力量天使”简，共同保护新加入的“智慧天使”艾琳娜。

而新一代影迷们更熟悉的版本，可能是2000年和2003年，约瑟夫·麦克金提·尼彻（McG）执导的两部《霹雳娇娃》电影，“天使们”是大名鼎鼎的卡梅隆·迪亚茨、德鲁·巴里摩尔和刘玉玲，两部电影也换了两个Bosley，分别是比尔·默瑞与伯尼·麦克。







01.《寄生虫》发布国际版海报为冲奥造势





《寄生虫》发布国际版海报为冲奥造势，据韩媒，韩国电影振兴委员会、CJ娱乐及北美发行商Neon专门成立了为电影《寄生虫》冲击明年奥斯卡的特别小组，简称TF组。该小组以美国电影艺术与科学学院会员为对象展开宣传活动。据悉，《寄生虫》将代表韩国竞争本届奥斯卡最佳国际影片奖（原最佳外语片奖）。

02.《海边的异邦人》将制作动画电影



纪伊カンナ的BL漫画《海边的异邦人》宣布制作动画电影，影片预计2020年夏季在日本上映。

01.戛纳将围绕戛纳电影节相关项目翻新改造



戛纳市长戴维·里斯纳德在巴黎的法国国家电影中心(CNC)会议上宣布，启动名为“直播戛纳”(Cannes on Air)的建设及改造项目。该项目总预算达5亿欧元，包括翻新戛纳电影节电影宫，建立国际电影博物馆（预计2025年开放），以及12块银幕的最先进技术影院（2020年开放）。





“本片毫无疑问会提名多项奥斯卡，包括最佳影片和最佳导演、最佳改编剧本。西尔莎·罗南可以冲击影后，甜茶也会冲击男配。”

华裔女导演王子逸执导的家庭喜剧《别告诉她》内地定档11月22日上映。影片表现了东西方文化的碰撞，讲述一个华人家庭的奶奶被诊断罹癌，但家人选择对她隐瞒，并假借一场婚礼的名义，让所有家人回家见奶奶最后一面。该片曾获圣丹斯电影节“观众最喜爱影片”奖，北美上映后口碑极佳。卡司包括奥卡菲娜、马志、林晓杰、赵淑珍等。《小妇人》在洛杉矶举行特别放映会，导演格蕾塔·葛韦格，主演西尔莎·罗南、蒂莫西·柴勒梅德、佛罗伦斯·珀、梅丽尔·斯特里普、劳拉·邓恩出席。映后影片口碑赢来一片倒的夸赞：