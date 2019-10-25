如果你没在电影院的大屏幕上看过《海上钢琴师》，是时候去感受一下了，影片将于11月15日登陆中国内地的院线。

时光网讯





荣获全球各类22项大奖

神仙口碑触动万千观众





定档海报 影片作为世界电影史殿堂级的经典之作，讲述了一个被命名为“1900”的弃婴在一艘远洋客轮上与钢琴结缘，成为钢琴大师的传奇故事。为回馈影迷的翘首期盼，影片曝光了经典海报复刻版，此款海报作为众多国家公映版本，其地位早已不言而喻。片方将全球影迷心中永恒的印记再一次呈现，堪称一次完美的致敬。该片于1998年上映后立即风靡全球，斩获美国金球奖等全球各类大奖22项。





4K高清修复引影迷狂欢

视听震撼体验全面升级





岁月侵蚀，影片经典场景在老胶片的保存下只剩模糊的影像，“高糊版”成了影迷唯一的朝圣方式。而此次经4K技术修复的版本，采用先进数字技术，分辨率大幅度提升，将多年磨损的影像和声音恢复到当年被捕捉时的样子，每一个微小的细节都被完美呈现，光影层次变化细腻美好。同时，此次修复还原了影片原始色调，将色彩饱和度调试至最适宜银幕观看的程度，完美保留了数字电影所没有的胶片质感。





画质与电影感并重，让走进影院的观众拥有身临其境的感觉，在流淌的钢琴旋律、在与海共舞的酣畅淋漓中体会影片散发的最极致的浪漫。除了视听盛宴外，《海上钢琴师》成为经典在于影片中暗藏的精神内涵。相信在技术帮助下，人们能更直接感受到这部关于自我内心深处最微妙的心灵赞歌。电影首次登陆内地大银幕，也将是观众们的一次全新洗礼。





据悉，电影将于11月15日正式上映，在4K技术修复下，维吉尼亚号已响起航行的汽笛，期待你的登船。







初遇







弹琴







海上漂浮弹奏







挥别







下船







钟情

编辑：甄甏甏