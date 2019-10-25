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"海上钢琴师"11.15登陆中国内地院线!

4K高清修复版 展现钢琴天才船上的传奇一生

2019-10-25 07:52:58 来源：Mtime时光网

如果你没在电影院的大屏幕上看过《海上钢琴师》，是时候去感受一下了，影片将于11月15日登陆中国内地的院线。
　　时光网讯　全球瞩目的经典电影《海上钢琴师》，4K修复版即将于11月15日登陆全国院线，同时曝光国内首款定档海报。这艘由著名导演朱塞佩·托纳托雷一手缔造的影史传奇巨轮，拉响启航的汽笛，展现蒂姆·罗斯饰演的钢琴天才的一生。与此同时，影片在时隔20年后经过4k技术修复，焕发全新光彩首登大银幕。

荣获全球各类22项大奖
神仙口碑触动万千观众 

定档海报

　　影片作为世界电影史殿堂级的经典之作，讲述了一个被命名为“1900”的弃婴在一艘远洋客轮上与钢琴结缘，成为钢琴大师的传奇故事。为回馈影迷的翘首期盼，影片曝光了经典海报复刻版，此款海报作为众多国家公映版本，其地位早已不言而喻。片方将全球影迷心中永恒的印记再一次呈现，堪称一次完美的致敬。该片于1998年上映后立即风靡全球，斩获美国金球奖等全球各类大奖22项。

4K高清修复引影迷狂欢
视听震撼体验全面升级

　　岁月侵蚀，影片经典场景在老胶片的保存下只剩模糊的影像，“高糊版”成了影迷唯一的朝圣方式。而此次经4K技术修复的版本，采用先进数字技术，分辨率大幅度提升，将多年磨损的影像和声音恢复到当年被捕捉时的样子，每一个微小的细节都被完美呈现，光影层次变化细腻美好。同时，此次修复还原了影片原始色调，将色彩饱和度调试至最适宜银幕观看的程度，完美保留了数字电影所没有的胶片质感。

　　画质与电影感并重，让走进影院的观众拥有身临其境的感觉，在流淌的钢琴旋律、在与海共舞的酣畅淋漓中体会影片散发的最极致的浪漫。除了视听盛宴外，《海上钢琴师》成为经典在于影片中暗藏的精神内涵。相信在技术帮助下，人们能更直接感受到这部关于自我内心深处最微妙的心灵赞歌。电影首次登陆内地大银幕，也将是观众们的一次全新洗礼。

　　据悉，电影将于11月15日正式上映，在4K技术修复下，维吉尼亚号已响起航行的汽笛，期待你的登船。


初遇


弹琴


海上漂浮弹奏


挥别


下船


钟情

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 海上钢琴师 蒂姆·罗斯 朱塞佩·托纳多雷
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