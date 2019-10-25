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奥卡菲娜主演"别告诉她"内地定档11.22

奶奶患了癌症 是隐瞒她还是告诉她实情呢?

2019-10-25 08:02:54 来源：Mtime时光网

家里老人生病了，是告诉她实话，还是选择隐瞒她？这是奥卡菲娜主演、王子逸自编自导新片《别告诉她》中的核心矛盾，影片定档于11月22日中国内地公映。
　　时光网讯　近日，在外网广受好评的电影《别告诉她》宣布中国内地定档11月22日，随之曝光了一张风格清新的定档海报，为这个冬天的电影院再添一抹亮色。影片讲述了一个华人家庭里，以一场喜宴来圆一个谎言的故事，奶奶被诊断罹癌，但家人选择隐瞒奶奶，假借一场婚礼的名义让所有家人回家见奶奶最后一面。

定档海报

　　但在纽约长大的碧莉（奥卡菲娜饰演）认为知道自己病况是奶奶的人权，因此在华人家庭中上演一场喜忧参半的“告别会”，这是一部寻根家庭喜剧。此片根据好莱坞华裔女导演王子逸家中的真实故事改编，而王子逸本人也因为该电影被著名杂志《综艺》评选为2019最值得关注的导演之一。 

　　电影《别告诉她》由奥卡菲娜、赵淑珍马志林晓杰主演，王子逸导演，如今影片宣布定档，国内观众很快就可以在电影院里欣赏到这部别开生面的佳作。《别告诉她》在北美率先上映时，获得了圣丹斯电影节“观众最喜爱影片”奖项，上映周口碑一路领跑。

　　作为一部小成本电影，它开画时就打破了《复仇者联盟4：终局之战》创下的2019年美国单影城票房纪录，而且受到了观众和媒体的广泛好评，可谓北美院线电影2019年度最受关注的“黑马”。北美观众踊跃表达了对影片的赞赏，“哭得稀里哗啦”、“矛盾又悲伤”、“真诚而不做作，让人惊艳”，这些好评，让人更期待影片在国内上映。

　　真实、感人、有力量，是外网媒体和海外华人对这部电影的一致观感。影片的导演、编剧王子逸，也是一名从小在国外长大的华人，《别告诉她》的故事就是改编自她的家庭生活。奶奶患上绝症，家人隐瞒病情，明明是一个悲伤的故事，但导演王子逸选择了用喜剧去包裹着这份悲伤，全片存在着不少美式幽默，让人会心一笑。

　　笑过之后，又会去回味这种幽默蕴含的意义，影片凸显的亲情才显得尤为珍贵感人。王子逸用温情、柔和的手法去呈现这个关于爱与告别的亲情故事，更加让人感受到故事里的张力，看完电影后，能够更加懂得爱、懂得理解身边人。


电影《别告诉她》碧莉向妈妈撒娇

用爱化解矛盾
现实主义题材掀起话题高潮

　　《别告诉她》能够赢得如此多的喝彩声，除了因为其情感真挚、故事接地气以外，还因为影片是近年来备受瞩目的现实主义题材。影片里无论是女主比莉（奥卡菲娜饰演）的“纽约客”身份，还是和睦的长春一家人，都是极具代表性的群体。比莉在美国长大，言行举止都非常西化，一开始她对家人向奶奶隐瞒病情的做法感到不满，认为奶奶应该拥有知情权。


电影《别告诉她》碧莉与爸爸

　　但在中国家庭中，对于至亲的人，我们习惯了“报喜不报忧”，比如在外工作的游子，即使因为生活压力经常半夜偷偷掉眼泪，面对家乡父母的嘘寒问暖，我们也会咬着牙关说“一切都挺好”。这就不难理解，影片中奶奶身患绝症，为了让她开开心心过完余生，全家人同心协力说了一个善意的谎言，把告别美化成一场喜宴。


电影《别告诉她》奶奶指导新婚夫妻拍婚沙照

　　大家一起隐瞒奶奶的病情，约等于全家人分担了奶奶的苦痛，让这位老人家心无旁骛地继续她的生活，这就是传统家庭里的“爱”。比莉的饰演者奥卡菲娜一开始也难以理解这种做法，但进入角色、跟着角色一起成长之后，她表示“我现在理解了每个观点。”这就是《别告诉她》的力量，让持有不同观点的人在相遇、碰撞中产生化学反应，保持思考，然后接纳包容彼此。

　　导演王子逸接受采访时称，“《别告诉她》是一场与异己的人事物互相尊重、共存的探索旅程，最终电影重点是我们随时都带着敬爱的家人的精神。”


电影《别告诉她》全家人集聚

　　电影《别告诉她》由光延时代（北京）文化传媒有限公司、“大海滩”电影制作公司（美国）、青梅竹马影视公司（美国）、领域深处影视公司（美国）、跷跷板（北京）文化发展有限公司出品，影片将于11月22日全国上映，这个冬天，用爱温暖你。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 别告诉她 奥卡菲娜 定档
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