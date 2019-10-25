网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《催眠裁决》首映张家辉古天乐PK演技颜值

监制尔冬升遇难题 主创大跳野狼disco掀高潮

2019-10-25 08:52:06 来源：Mtime时光网

《催眠·裁决》在京首映，有观众拿张家辉与劳模古天乐的颜值、演技PK起来，搞得监制尔冬升一时无法回答，好在张家辉做出回应。

直击首映礼现场

　　时光网讯   这可能是2019年最后一波张家辉了，并且是以催眠高手的形象出现在大银幕。昨晚犯罪悬疑电影《催眠·裁决》在京首映，有观众拿张家辉与劳模古天乐的颜值、演技PK起来，搞得监制尔冬升一时无法回答，好在张家辉做出回应。

　　这几年，正值港片回暖期，本年度张家辉与古天乐两位影帝为观众带来了不少优秀作品。映后环节，有粉丝大胆提问监制尔冬升为两位影帝一评高下，引得他叫苦不迭：“你让我怎么回答？两位都是影帝啊。”而此时张家辉则主动回应：“你要是问演技，一定是我演的好；但是要说帅，肯定是古天乐帅啦。”



　　《催眠·裁决》讲述张家辉饰演的许立生被匪徒以女儿性命作威胁，被迫在90分钟内催眠至少4位陪审团成员逆转判决结果，并暗中联手张翰饰演的前特种兵成员杨凯进行限时营救的故事。全片采用双线叙事，张家辉、张翰一文一武跟匪徒斗智斗狠，除了密室催眠戏码，也不乏追车、爆炸、枪战动作戏。



　　值得一提的是互动环节，张家辉的普通话再次遭遇群嘲，他不得已只好将话题转移到片中的“女猪脚”、饰演其女儿的艾米身上，认为其表现可以跟《激战》小女主媲美了。之后，有粉丝热情邀请张家辉现场演绎当下热门的《野狼disco》，却被张家辉主动邀请上台，全场集体共舞掀起当晚高潮。

　　据悉，《催眠·裁决》由黎兆钧、施柏林、刘永泰共同编剧及执导，尔冬升监制，郭潇担任总制片人，张家辉、张翰领衔主演，郑则士、金燕玲、张兆辉、谷祖琳、蔡瀚亿、苏丽珊、李尚正、王浩信、郭政鸿、董畅、艾米主演，秦沛特别出演，今日已正式登陆全国院线。

   编辑：hello王小羊

关键词： 催眠裁决 张家辉 古天乐
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

催眠·裁决

催眠·裁决 (2019)

-1.0

导演：黎兆钧

主演：张家辉 张翰

在线播放

张家辉

张家辉

Nick Cheung

职业：演员 | 导演 | 编剧

查看影人作品  >

古天乐

古天乐

Louis Koo

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

尔冬升

尔冬升

Tung-Shing Yee

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

韩国电影百年100部佳片

它不但是韩国影史，更是韩国现代史

101
这100部电影，可能并非“最优秀”的，却最能代表韩国电..
2

昆汀拒绝为中国重剪《好莱坞往事》

原内地定档10.25 传李小龙之女上诉致撤档

《好莱坞往事》内地上映或无望。
3

传奇导演科波拉批评漫威电影"令人厌恶"

斯科塞斯说话"太客气" 漫威电影"千篇一律"

又一位殿堂级电影大师也加入到声讨漫威的行列。弗朗西斯..
4

《好莱坞往事》内地撤档因李香凝投诉？

正在重新剪辑李小龙段落 原定10月25日上映

《好莱坞往事》宣布撤档，据《好莱坞报道者》消息，此次..
5

《星球大战9》发布北美终极预告（中字）

中文海报同时曝光 12月20日北美上映

《星球大战9》发布美版终极预告，中文海报同时曝光，已..

查看更多