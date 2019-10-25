《催眠·裁决》在京首映，有观众拿张家辉与劳模古天乐的颜值、演技PK起来，搞得监制尔冬升一时无法回答，好在张家辉做出回应。





这几年，正值港片回暖期，本年度张家辉与古天乐两位影帝为观众带来了不少优秀作品。映后环节，有粉丝大胆提问监制尔冬升为两位影帝一评高下，引得他叫苦不迭：“你让我怎么回答？两位都是影帝啊。”而此时张家辉则主动回应：“你要是问演技，一定是我演的好；但是要说帅，肯定是古天乐帅啦。”











《催眠·裁决》讲述张家辉饰演的许立生被匪徒以女儿性命作威胁，被迫在90分钟内催眠至少4位陪审团成员逆转判决结果，并暗中联手张翰饰演的前特种兵成员杨凯进行限时营救的故事。全片采用双线叙事，张家辉、张翰一文一武跟匪徒斗智斗狠，除了密室催眠戏码，也不乏追车、爆炸、枪战动作戏。











值得一提的是互动环节，张家辉的普通话再次遭遇群嘲，他不得已只好将话题转移到片中的“女猪脚”、饰演其女儿的艾米身上，认为其表现可以跟《激战》小女主媲美了。之后，有粉丝热情邀请张家辉现场演绎当下热门的《野狼disco》，却被张家辉主动邀请上台，全场集体共舞掀起当晚高潮。





据悉，《催眠·裁决》由黎兆钧、施柏林、刘永泰共同编剧及执导，尔冬升监制，郭潇担任总制片人，张家辉、张翰领衔主演，郑则士、金燕玲、张兆辉、谷祖琳、蔡瀚亿、苏丽珊、李尚正、王浩信、郭政鸿、董畅、艾米主演，秦沛特别出演，今日已正式登陆全国院线。





编辑：hello王小羊