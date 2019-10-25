《小妇人》早期评价不错，今年奥斯卡颁奖季索尼公司种子选手之一。















中文先导预告片 Glenn Whipp：导演工会的《小妇人》放映反响简直好到疯狂，导演格蕾塔·葛韦格简直是个摇滚明星。

David Canfield：我已经看过两遍《小妇人》，今年最爱的电影之一。导演格蕾塔·葛韦格通过本片传奇出热情的华丽的镜头语言。西尔莎扮演的乔太猛，甜茶、邓恩、斯坦利普的配角演出也很棒，佛罗伦斯·珀的表现令人惊讶。





罗南和甜茶再度相逢在《小妇人》





Clayton Davis：格蕾塔·葛韦格的《小妇人》是一部聪明和高贵的电影作品，是对经典文化作品最佳致敬。佛罗伦斯·珀太出彩，她不只是在抢戏，几乎在每一次出场都能吸引到观众的注意力。





佛罗伦斯·珀非常抢戏





还有一些网友表示“甜茶”特别搞笑，一众主创都发挥出色，“西尔莎是火焰，佛罗伦斯是爆发点，崔西·莱茨也特别有激情。我真没想到格蕾塔居然能导演一部如此优秀的圣诞节档期的大片，非常认可她的才华。”

《小妇人》讲述了一家四个独立女性坚守自我，努力追求梦想的励志故事。这是一部寓意深远、优美怀旧、颂扬亲情的女性电影，鼓励万千女性勇敢追求独立与自我价值。不少影迷也非常认可影片的主题与情怀，正如网友Tepper所言：“它超级感人，同时还能引起怀旧之情并令人心碎。”





此外，一名美国演员工会(SAG)的提名委员会成员在看过《小妇人》后表示，导演格蕾塔·葛韦格“眼光独到”，主演西尔莎·罗南的表演“很激烈”，希望能获得“无数的奥斯卡提名”。









该片已定档12月25日圣诞节北美公映。



