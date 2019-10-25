根据同名手游改编的动画片《愤怒的小鸟2》，今日起将登陆中国内地各大视频网站。

时光网讯





《愤怒的小鸟2》全网正式上线

打开网页尽享无限欢乐

作为2019年最爆笑的动画电影《愤怒的小鸟2》，被媒体评为“大人孩子都能享受其中的‘欢乐源泉’”，片中的喜剧效果更是被认为“具有卓别林和塞勒斯的影子”。值得一提的是，影片不仅延续前作爆笑特质，同时增加了非常多的精彩动作戏以及紧张刺激的故事情节：深入鹰岛腹地，前有万丈悬崖，后有滚烫岩浆，惊险之余依然不忘卖萌搞笑。





不仅让小朋友们在电影中收获欢笑，同时让成年观众投入剧情、挖掘彩蛋，是一部真正让人释放压力、开怀大笑的合家欢佳作，绝对值得一看再看，今日，《愤怒的小鸟2》全网正式上线。

“过气网红”回归引发全民爆笑

十年相爱相杀猪鸟结盟抗敌















片中无数洗脑神曲与节奏感超强的大型尬舞现场，让人看了就停不下来。本部影片最大的看点之一，是与小鸟们一直相爱相杀的捣蛋猪们，竟然主动与小鸟结盟，是怎样强大的敌人才让他们竟然打破十年的敌人关系，做出这样的决定？对于没有看过电影的朋友来说，新“反派”冰女王一定会带来无限惊喜。











除了冰女王，还有更多新鲜有趣的角色登场，粉粉、鹰博士、朱博士、康妮……各个笑点十足；小小猪、小小蛇、会眨眼的小海豹、被冻住的小狗……简直萌点爆棚，不能不看！























编辑：甄甏甏