网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

动画片"愤怒的小鸟2"今日全网上线!

萌鸟再次爆笑出击 随时随地笑出猪叫

2019-10-25 10:16:28 来源：Mtime时光网

根据同名手游改编的动画片《愤怒的小鸟2》，今日起将登陆中国内地各大视频网站。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影业公司出品的喜剧动画电影《愤怒的小鸟2》，今日正式全网上线！这部今夏最爆笑的动画电影，一上映便收获国内外媒体与观众的赞誉，陪伴大家度过了一个轻松愉快的暑假。而现在，没有看够的朋友们终于有机会随时进入“萌鸟世界”了，打开优酷、爱奇艺、腾讯视频和哔哩哔哩任一平台都可开启无限刷片模式，感受小鸟们释放的爆笑魔力！

《愤怒的小鸟2》全网正式上线 
打开网页尽享无限欢乐
 
　　作为2019年最爆笑的动画电影《愤怒的小鸟2》，被媒体评为“大人孩子都能享受其中的‘欢乐源泉’”，片中的喜剧效果更是被认为“具有卓别林和塞勒斯的影子”。值得一提的是，影片不仅延续前作爆笑特质，同时增加了非常多的精彩动作戏以及紧张刺激的故事情节：深入鹰岛腹地，前有万丈悬崖，后有滚烫岩浆，惊险之余依然不忘卖萌搞笑。

　　不仅让小朋友们在电影中收获欢笑，同时让成年观众投入剧情、挖掘彩蛋，是一部真正让人释放压力、开怀大笑的合家欢佳作，绝对值得一看再看，今日，《愤怒的小鸟2》全网正式上线。
 
“过气网红”回归引发全民爆笑 
十年相爱相杀猪鸟结盟抗敌

　　《愤怒的小鸟》系列手游自2009年诞生以来风靡全球，累计下载量超过40亿次,是当之无愧的“现象级”手游，之前首部改编电影也在全球拿下3.52亿美元的票房。时隔三年后，电影《愤怒的小鸟2》终于在千呼万唤中归来, 承载着粉丝的情怀，“过气网红”不负众望，不仅保留了影片本身的特点，全部演员悉数回归，还有“麻辣鸡”妮琪·米娜加盟献声。



　　片中无数洗脑神曲与节奏感超强的大型尬舞现场，让人看了就停不下来。本部影片最大的看点之一，是与小鸟们一直相爱相杀的捣蛋猪们，竟然主动与小鸟结盟，是怎样强大的敌人才让他们竟然打破十年的敌人关系，做出这样的决定？对于没有看过电影的朋友来说，新“反派”冰女王一定会带来无限惊喜。



　　除了冰女王，还有更多新鲜有趣的角色登场，粉粉、鹰博士、朱博士、康妮……各个笑点十足；小小猪、小小蛇、会眨眼的小海豹、被冻住的小狗……简直萌点爆棚，不能不看！
 
　　爆笑动作动画电影《愤怒的小鸟2》由图罗普·范·奥尔曼执导，杰森·苏戴奇斯乔什·盖德莱斯莉·琼斯比尔·哈德尔蕾切尔·布鲁姆奥卡菲娜斯特尔林·K·布朗艾赫尼奥·德伯兹丹尼·麦克布莱德彼特·丁拉基等著名演员倾情配音。影片从10月25日起全网上线，2019年最爆笑动画长片，各类萌鸟再度集结，打开页面随时随地享受快乐！







   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 愤怒的小鸟2 索尼
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

愤怒的小鸟2

愤怒的小鸟2 (2019)

7.2

导演：图罗普·范·奥..

主演：杰森·苏戴奇斯

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

韩国电影百年100部佳片

它不但是韩国影史，更是韩国现代史

101
这100部电影，可能并非“最优秀”的，却最能代表韩国电..
2

昆汀拒绝为中国重剪《好莱坞往事》

原内地定档10.25 传李小龙之女上诉致撤档

《好莱坞往事》内地上映或无望。
3

传奇导演科波拉批评漫威电影"令人厌恶"

斯科塞斯说话"太客气" 漫威电影"千篇一律"

又一位殿堂级电影大师也加入到声讨漫威的行列。弗朗西斯..
4

《好莱坞往事》内地撤档因李香凝投诉？

正在重新剪辑李小龙段落 原定10月25日上映

《好莱坞往事》宣布撤档，据《好莱坞报道者》消息，此次..
5

《星球大战9》发布北美终极预告（中字）

中文海报同时曝光 12月20日北美上映

《星球大战9》发布美版终极预告，中文海报同时曝光，已..

查看更多