时光网讯
由美国哥伦比亚影业公司出品的喜剧动画电影《愤怒的小鸟2》
，今日正式全网上线！这部今夏最爆笑的动画电影，一上映便收获国内外媒体与观众的赞誉，陪伴大家度过了一个轻松愉快的暑假。而现在，没有看够的朋友们终于有机会随时进入“萌鸟世界”了，打开优酷、爱奇艺、腾讯视频和哔哩哔哩任一平台都可开启无限刷片模式，感受小鸟们释放的爆笑魔力！
《愤怒的小鸟2》全网正式上线
打开网页尽享无限欢乐
作为2019年最爆笑的动画电影《愤怒的小鸟2》，被媒体评为“大人孩子都能享受其中的‘欢乐源泉’”，片中的喜剧效果更是被认为“具有卓别林和塞勒斯的影子”。值得一提的是，影片不仅延续前作爆笑特质，同时增加了非常多的精彩动作戏以及紧张刺激的故事情节：深入鹰岛腹地，前有万丈悬崖，后有滚烫岩浆，惊险之余依然不忘卖萌搞笑。
不仅让小朋友们在电影中收获欢笑，同时让成年观众投入剧情、挖掘彩蛋，是一部真正让人释放压力、开怀大笑的合家欢佳作，绝对值得一看再看，今日，《愤怒的小鸟2》全网正式上线。
“过气网红”回归引发全民爆笑
十年相爱相杀猪鸟结盟抗敌
《愤怒的小鸟》系列手游自2009年诞生以来风靡全球，累计下载量超过40亿次,是当之无愧的“现象级”手游，之前首部改编电影也在全球拿下3.52亿美元的票房。时隔三年后，电影《愤怒的小鸟2》终于在千呼万唤中归来, 承载着粉丝的情怀，“过气网红”不负众望，不仅保留了影片本身的特点，全部演员悉数回归，还有“麻辣鸡”妮琪·米娜
加盟献声。
片中无数洗脑神曲与节奏感超强的大型尬舞现场，让人看了就停不下来。本部影片最大的看点之一，是与小鸟们一直相爱相杀的捣蛋猪们，竟然主动与小鸟结盟，是怎样强大的敌人才让他们竟然打破十年的敌人关系，做出这样的决定？对于没有看过电影的朋友来说，新“反派”冰女王一定会带来无限惊喜。
除了冰女王，还有更多新鲜有趣的角色登场，粉粉、鹰博士、朱博士、康妮……各个笑点十足；小小猪、小小蛇、会眨眼的小海豹、被冻住的小狗……简直萌点爆棚，不能不看！
编辑：甄甏甏