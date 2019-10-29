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不聊电影，看清卸下演员身份的蕾妮齐薇格

喜欢"大红灯笼高高挂" "你无法想象成名的影响"

2019-10-29 14:54:54 来源：Mtime时光网

拥有一座最佳女配角小金人的蕾妮·齐薇格今年或凭借音乐传记片《朱迪》第三次收获奥斯卡影后提名。征战颁奖季之前，她卸下了演员身份，与我们分享了生活中最真实的一面。

　　时光网讯 她拍过电影、演过电视剧、涉足过喜剧，她拥有精湛的演技，广受好评，提名获奖无数，她就是蕾妮·齐薇格。在最新作品《朱迪》中，齐薇格演绎了好莱坞最伟大的女星之一——朱迪·加兰生命中最后的那几年。不过这一次，我们不聊电影，也不聊角色，而是为大家揭秘卸下演员身份的蕾妮·齐薇格。

时光网：不论是作为一位艺术家，还是纯粹的人，什么会让你受到启发？

蕾妮·齐薇格：其实一直以来都是好奇心驱使着我。我喜欢学习新东西，遇到什么都要提问，想知道事物如何运转、为什么万物是看上去那样，总想探索事实真相，学习新技能。

新片《朱迪》或许会为她带来第三个奥斯卡影后提名

时光网：是什么吸引你从事演艺事业？

蕾妮·齐薇格：我哥哥在初中时上过演讲和表演课，经常在厨房排练。我当时看着就觉得很有意思，会不自觉地模仿他。一心想做同样的事情，我上初中时也加入了演讲和表演社团，不过那时我哥因为不喜欢已经退出了。我就这样踏上演艺的道路，渐渐地变成我表达的重要方式。
 
时光网：现如今，表演对你来说意味着什么？

蕾妮·齐薇格：表演很有意思。事实上在大学拍毕业电影时，我一直在思考为什么演这个角色可以让人如此满足，为什么对我如此重要。我没能找到答案，也没办法确定的指出原因是什么。感觉是探索了解新事物、对某人进行心理研究的机会。通过表演，可以更好地理解人生经历、产生共情，培养观察事物的新方式、新视角。拍每一部戏，甚至看电影，我都会有这样的的体会。有时获得新的信息，或者受到从未有过的触动，就需要重新审视自己的思维。特别是在每次扮演角色和工作时，我明显感受到自己的成长。
 
时光网：你是否从饰演的角色中学到什么？

蕾妮·齐薇格：那是肯定的。每个都有些不一样，可能是我处理不太恰当的地方，可能是错误地预判了自己的能力，可能是过分限制了自己，也可能是当时没能意识到的乐趣或者没发现的地方，所有的这些都有可能。表演一直在持续，不停转换，它是流动的，在每个新角色中延展。
 

《BJ单身日记》是她在中国最广为人知的作品

时光网：到现在为止，哪次表演层次最复杂，也让你最满意？

蕾妮·齐薇格：这太难选了，每一次表演都有独特的地方，对我来说很重要。就像建立新的关系、学习新事物一样，或者因为在生命中某个阶段而被赋予特殊意义。有时，同事间的情谊就是良药，有治愈的功效。有时必须为了工作对自己提出更高要求，这些在日常生活中都不会遇到，挑战很大。所以真的很难说，每个角色都有不一样的地方，从没想到自己会需要在那么快的情况下学那么多东西。比如《BJ单身日记》，接这部戏的时候，我需要远离自己的生活，进入另一个人的生活状态，变成另一种嗓音，做另一份工作，起初永远想不到自己可以从中学到什么，其他角色也是一样。

时光网：导演喊“停”的时候，从角色中抽离回到现实世界有多难？

蕾妮·齐薇格：看情况，有时会沉浸在里面，也不想刻意地抛在脑后。比如在演朱迪·加兰的时候，有些东西我不想一下子放开，就会留存在心里继续酝酿。
 
时光网：有没有哪部电影一直都是你的最爱？

蕾妮·齐薇格：归根到底还是要看电影有什么寓意。我喜欢电影的原因有很多种，比如因为那一刻而特别重要，比如因为某个演员，我喜欢的表演，或者是让我想起童年某件事，与我家人有联系。

我以前会和丹·爱尔兰一起看电影，他是《情深无尽》的导演。这就是刚刚提到会让我珍惜的电影，因为编剧娜瓦莲·普赖斯在电影中刻画的经历就像不同时期的我。从精神层面讲，这部电影对我很重要，让我发现一些时刻的重要性，其中很多当时都没意识到。经过时间的沉淀而形成的友谊会特别长久，丹·爱尔兰就是我非常重要的朋友之一，我非常珍惜和他的友谊、共同的回忆。几年前他去世了，在我快乐和忧愁的时候，没有他在身边一起度过，不能再一起看电影，人生好像缺了一大块。

他就是个资深电影爱好者，初中时跑去加拿大当地的电影院，一直逃学旷课直到找到一份引导员的职务，后来终于进入西雅图电影节工作，负责为美国观众引进欧洲电影。有些电影是第一次进入美国，他真的很了不起。因为他的分享我才知道《大红灯笼高高挂》，我非常喜欢这部电影，巩俐真的是一位非常厉害的演员。万圣节时，我俩就把恐怖电影看个遍，像是《鬼入侵 》等所有经典作品。
 

《大红灯笼高高挂》

时光网：出名对你来说意味着什么？处理名声是不是非常难？

蕾妮·齐薇格：其实在很长一段时间里，这都是我工作中最难的部分。我很喜欢演戏本身，它是一种富有创造力的表达媒介，包含各种协作，甚至是完全没预料到的乐趣，可能造成混乱，也可能带来魔力。 大家彼此关爱，携手并进，克服原本看上去无法克服的困难，实现原来不可能实现的目标，所有的一切也变成大家共同的回忆，这些都让我着迷。真的太幸运了。我喜欢做这些事情，热爱这份工作，非常热爱。如果有机会学习成长，视野可以不断开阔，那这真的是美好充足的一生。

当然，这些美好的另一面就是需要面对公众时不怯场，对我来说确实是个挑战。我更喜欢做下来和陌生人喝喝茶聊聊天，听听他们的故事，成为城市里的隐藏人，静静地感受每一天，享受独处和静谧。我其实是偏内向的外向型性格，喜欢开怀大笑。像所有德克萨斯人，我也喜欢聚会和逗乐。但同时我又喜欢清静，经常一个人呆着，也需要这份独处。读读书，写写东西，研究些冷门的东西，这些都或多或少受到出名的影响。

今天早上和别人聊天，他和一位非常有名的流行歌手共事了很久，那位歌星从来没有独处的时间，走到哪儿都有一堆人围着。19岁之后她就没一个人出过门，甚至不能下楼买杯咖啡。现在已经四十多岁了，有个20多人的团队天天跟着她，确定拍摄哪些生活片段做成纪录片。你无法想象那样的生活会对一个人有什么影响，我也能感同身受。

《冷山》为她带来了第一座奥斯卡小金人

时光网：日常生活中，你会使用社交媒体吗？

蕾妮·齐薇格：当然会用，时常有人会和我分享在脸书上看到的东西，把他们逗乐的笑话，或者是猫咪动图之类的东西。我很喜欢这些内容，能让我笑出来。不过要是说泡在社交媒体上，经常发动态，那倒是真的没有时间。邮箱里有上千封邮件等着我回复，光是回复信息就已经够费时间的了，真不敢想维护个人网站，或是总有重要的事情等待我回应。毕竟对于和我不相关的事情，最好别随便评价，这样的生活比较健康。很多人对这些事非常感兴趣，但我其实没发现其中的乐趣。
 
时光网：你最喜欢哪种休闲方式？

蕾妮·齐薇格：我喜欢和狗狗呆着，带狗狗去徒步，或者打开车窗自驾游。所有运动、和宠物互动的游戏、体育运动之类的我都喜欢。
 
时光网：你是怎样的穿衣风格？喜欢什么颜色和珠宝？ 

蕾妮·齐薇格：我喜欢简单舒服的风格，有惊喜巧思的经典作品，一定要正宗而且恰到好处。有时会选有趣的饰品，但因为感觉不真实，过段时间就不喜欢了。如果有机会可以佩戴风格独特的首饰，或者某个艺术家独特精美的作品，我会非常珍惜。简简单单就能为平凡的日常增添庆祝的喜悦，当然值得赞美。
 

生活日常：遛狗

时光网：你家里会摆什么东西？

蕾妮·齐薇格：有些东西我想一直放在家里，能不扔就不扔，像是一些照片、乐器。我喜欢把乐器随意放在各处，想用的时候可以很快拿到。钢琴是我的心头爱，还有我爸的打字机，自我小时候起就一直用来写信，把思念打在葱皮纸上，寄给家人。不过我不收藏。
 
时光网：你会做饭吗？

蕾妮·齐薇格：会做饭，但是我就一个人住，吃得不多，所以不做什么大菜，比较喜欢容易做而且好收拾的菜。往平底锅里扔一片三文鱼，煎到像培根一样，我就会很开心。
 
时光网：什么对你来说最奢侈？

蕾妮·齐薇格：有很多。我经常旅游，倒不是玩儿或者度假，只是因为家人分散在各处，我喜欢和家人待在一起，照顾我的狗宝们。
 
时光网：你拥有的所有东西中，哪个最珍贵？

蕾妮·齐薇格：如果算上狗狗的话，那他们就是我最珍贵的伙伴，很感激有他们陪着我。
 
时光网：你的人生格言是什么？

蕾妮·齐薇格：有好几条，影响着我生活的方方面面，比如说时刻保持善良。

作者：Judy Solomon   编辑：Joker

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关键词： 蕾妮·齐薇格 JudySolomon
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