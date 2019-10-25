《两只老虎》将于11月29日全国上映，片方发布了“快乐点”版预告和全阵容剧照。





预告中对于乔杉的三连问，一来一往的回答中充满幽默荒诞元素，葛优的台词“快乐点”也正应合了预告的主题，如果你失落，不如快乐点，预告风格喜剧感十足。爆笑问答中也引出了葛优乔杉的荒诞绑架案，两人绑架与被绑架的关系逐渐明确，却在乔杉变身马仔帮葛优办事的过程中产生了更多的谜团，到底是“劫财还是破产”也引发了观众对这起荒诞绑架案的更多期待。





























伴随“快乐点”版预告，片方也首次曝光了影片全阵容剧照。剧照中六位演员角色各异，内容感十足。傍晚昏暗灯光里，葛优坐在豪车中陷入沉思，眼神虚视前方，仿佛在思考什么重要事情；乔杉一改预告中的“低配”绑匪形象，一身深色西装站在某个园区大楼前，脸上带着微笑精神十足；而赵薇金发红唇一身休闲装扮活泼随意，在餐厅绚丽灯光的映衬下抬头微笑，娇俏妩媚；





范伟则是白色大褂配上黑色墨镜，按摩师的形象立体清晰，后面挂着的锦旗仿佛也印证着他的高超技巧；闫妮不见“佟掌柜”的精致，反而红色外套配上波点花衬衫一身“村姑”打扮，背景里充斥着生活用品和零食摆件，俨然是乡镇结合部的小卖部老板娘；潘斌龙则咬牙切齿囧着“八字眉”仿佛遇到了什么难事。





值得一提的是，除了演员之外，导演李非也是华语电影界实力新锐。他的编剧处女作即获金马奖最佳原创剧本提名，首部导演作品《命运速递》不仅在FIRST电影节上获得评委会的高度评价进入“惊人首作”单元，获得了最佳影片、最佳导演、最佳演员、最佳艺术贡献等四项提名，还以此获得了刘德华和姜文的赏识，被姜文邀请担任电影《邪不压正》的编剧。此次电影《两只老虎》更是其打磨两年的作品，从预告中也能看出其喜剧风格下对于人物命运的复杂性的关注和探讨。