身处片场的刁亦男，有着极为浪漫的情怀。他还在胡歌与桂纶镁一场水上亲密戏拍摄完成后，分享了一首来自诗人曼德尔施塔姆的诗歌，以“在世界灰色的深渊里遨游，像一只年轻的海豚”与胡歌共勉。





由刁亦男执导，胡歌、桂纶镁领衔主演，廖凡、万茜特别出演，奇道主演的电影《南方车站的聚会》日前曝光幕后全纪录——“南方日记”首支“导演篇”，同时也是影片首次曝光幕后内容。作为一部有着悬疑色彩的犯罪片，《南方车站的聚会》自定档以来释出的海报和预告片均带有一定神秘气息，此番纪录片中主演们回忆和分享片场轶事，观众也终于有机会一窥电影背后的故事，跟随主演视角感受导演刁亦男的幕后一面。

















无论是将一场拍摄难度极大的落水戏画面冲印出来，作为送给胡歌的生日礼物；还是在桂纶镁杀青时，用一系列统计数据为她的拍摄画上句号。身处片场的刁亦男，有着极为浪漫的情怀。甚至还在胡歌与桂纶镁一场水上亲密戏拍摄完成之后，分享了一首来自诗人曼德尔施塔姆的诗歌，以“在世界灰色的深渊里遨游，像一只年轻的海豚”来与胡歌共勉。此举也令胡歌大为感动：“导演有时候表达情感，并非直接表达的，真的是一个很浪漫的人。”





“创作的过程永远是理性思维和感性思维交错的过程。”导演刁亦男在戛纳国际电影节如是说。除了“诗礼赠佳人”的浪漫仪式感，更令主演们称道的，是导演对拍摄近乎完美的追求。从打开手电的时机，到群演吃面的神态，甚至一把椅子的位置，每一个细节都要经过导演的反复拿捏。

















据胡歌回忆，导演在电影开机之前，会通过各种手段让演员更接近角色。而面对胡歌对挑战复杂边缘人物周泽农的内心担忧，刁亦男更笑言：“不会轻易放过你。”而在桂纶镁眼里，导演如同一个猎人般耐心又精准：“希望自己掌握每一个环节。”廖凡也曾在采访中分享自己去刑警队体验角色的经历，表示无论是《白日焰火》还是《南方车站的聚会》，导演一贯的高要求从未改变。





值得一提的是，《南方车站的聚会》采用全程顺拍的方式，让演员们得以更顺畅地积蓄情感。而导演对场景的填充与还原，几乎达到以假乱真的程度，令万茜大赞：“导演简直是宝藏男孩！”也正如主演奇道所形容，导演是在“勾勒自己心中的蓝图。”幕后纪录中，友情出演的黄觉、陈永忠也现身分享导演在片场用“别扭”武汉话说戏的有趣细节，真诚表示“导演很尊重演员”、“创作氛围特别好”。对此桂纶镁也曾感慨：“每一个电影团队的气息会跟导演的气息非常接近。”