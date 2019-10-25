鲁伯特·山德斯和斯嘉丽在《攻壳机动队》片场
鲁伯特·山德斯今年48岁，之前的导演作品还有《白雪公主与猎人》
，据说他早来电影圈试水，如今终于碰到合适的项目。
美剧《基地》
将由《蝙蝠侠：黑暗骑士》
编剧大卫·S·高耶担任制作人，天空舞公司大卫·埃利森担任执行制片人。李佩斯扮演银河系皇帝Brother Day，扮演数学天才、基地致富哈里·谢顿。
杰瑞德哈里斯和李佩斯担任主角
据报道，《晨间风云》
单集预算在1500万美元左右（约1亿人民币），而《看见》
每小时的制作成本高达1700万美元，《基地》
具有宏大的背景，制作费只会更高。
“基地三部曲”由9篇中短篇小说组成，集结成3册单行本，分别是：《基地》《基地与帝国》《第二基地》，1942年开始出版。
这套系列描述了统治银河系达1.2万之久的银河帝国，已经逐渐走向衰亡。这时候，只有心理历史学的一代宗师、基地之父哈里·谢顿预见未来的银河人民，将会经历一段长达3万年的充满无知、野蛮和战争的黑暗时期。
谢顿于是设法集团帝国中最优秀的科学家，来到银河边缘的一个荒凉行星建立“基地”，期望它能成为未来世代人类的希望灯塔。
随着帝国的逐渐衰微，基地被好战的强邻包围。人类也面临痛苦抉择，向野蛮的势力投降，甘心受控制？还是不顾被摧毁的危险起而奋战？而另一方面，基地本身作为整个银河帝国科技的唯一来源，它却想独立存在……
《基地》三部曲和阿西莫夫的《机器人》系列为多数现代科幻小说奠定了基础，影响了包括《星球大战》
系列在内的很多好莱坞科幻电影。