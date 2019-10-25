鲁伯特·山德斯和斯嘉丽在《攻壳机动队》片场

“基地三部曲”由9篇中短篇小说组成，集结成3册单行本，分别是：《基地》《基地与帝国》《第二基地》，1942年开始出版。





这套系列描述了统治银河系达1.2万之久的银河帝国，已经逐渐走向衰亡。这时候，只有心理历史学的一代宗师、基地之父哈里·谢顿预见未来的银河人民，将会经历一段长达3万年的充满无知、野蛮和战争的黑暗时期。





阿西莫夫和《基地》小说





谢顿于是设法集团帝国中最优秀的科学家，来到银河边缘的一个荒凉行星建立“基地”，期望它能成为未来世代人类的希望灯塔。