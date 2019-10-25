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"攻壳机动队"导演执导《基地》导航集

苹果流媒体全力打造阿西莫夫科幻经典

2019-10-25 15:42:19 来源：Mtime时光网

在确定好男主角后，《攻壳机动队》导演鲁伯特·山德斯将为美剧《基地》拍摄导航集。

鲁伯特·山德斯和斯嘉丽在《攻壳机动队》片场

　　时光网讯  据外媒报道，阿西莫夫科幻名著改编的美剧《基地》在宣布杰瑞德·哈里斯和和李·佩斯两位男主角后，又和真人版《攻壳机动队》导演鲁伯特·山德斯敲定合作，后者将为长达10集的剧集拍摄导航集。

     鲁伯特·山德斯今年48岁，之前的导演作品还有《白雪公主与猎人》，据说他早来电影圈试水，如今终于碰到合适的项目。

    美剧《基地》将由《蝙蝠侠：黑暗骑士》编剧大卫·S·高耶担任制作人，天空舞公司大卫·埃利森担任执行制片人。李佩斯扮演银河系皇帝Brother Day，扮演数学天才、基地致富哈里·谢顿。


杰瑞德哈里斯和李佩斯担任主角

　　除了这部《基地》，苹果在原创影视方面投入重金，11月1日Apple TV+流媒体上线，奥斯卡影后瑞茜·威瑟斯彭詹妮弗·安妮斯顿合作剧集《晨间风云》和“海王”杰森·莫玛主演的《看见》是首批内容。

     据报道，《晨间风云》单集预算在1500万美元左右（约1亿人民币），而《看见》每小时的制作成本高达1700万美元，《基地》具有宏大的背景，制作费只会更高。

　　　“基地三部曲”由9篇中短篇小说组成，集结成3册单行本，分别是：《基地》《基地与帝国》《第二基地》，1942年开始出版。

     这套系列描述了统治银河系达1.2万之久的银河帝国，已经逐渐走向衰亡。这时候，只有心理历史学的一代宗师、基地之父哈里·谢顿预见未来的银河人民，将会经历一段长达3万年的充满无知、野蛮和战争的黑暗时期。

阿西莫夫和《基地》小说

　　谢顿于是设法集团帝国中最优秀的科学家，来到银河边缘的一个荒凉行星建立“基地”，期望它能成为未来世代人类的希望灯塔。

《基地》三部曲概念图

   　随着帝国的逐渐衰微，基地被好战的强邻包围。人类也面临痛苦抉择，向野蛮的势力投降，甘心受控制？还是不顾被摧毁的危险起而奋战？而另一方面，基地本身作为整个银河帝国科技的唯一来源，它却想独立存在……

　　《基地》三部曲和阿西莫夫的《机器人》系列为多数现代科幻小说奠定了基础，影响了包括《星球大战》系列在内的很多好莱坞科幻电影。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 基地 阿西莫夫 苹果 攻壳机动队
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导演：鲁伯特·山德斯

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鲁伯特·山德斯

鲁伯特·山德斯

Rupert Sanders

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

攻壳机动队

攻壳机动队 (2017)

6.8

导演：鲁伯特·山德斯

主演：斯嘉丽·约翰逊

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