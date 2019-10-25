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李少红监制电影《武林孤儿》发首支预告

揭露90年代山区小城武校的荒诞现实

2019-10-25 15:53:28 来源：Mtime时光网

《武林孤儿》发布了首支极具荒诞风格的预告片。
　　时光网讯   由黄璜编剧兼执导，李少红监制，定档于11月8日在全国上映的电影《武林孤儿》，发布了首支极具荒诞风格的预告片。

　　电影《武林孤儿》描述的故事发生在上世纪90年代一所山区小城的武术学校里，新来的文化课老师打破了原有的宁静，一步步揭露校园里的种种荒诞现实。

　　在预告片开始，手上架着老鹰、在天台镇定自若监视一切的校长，和喘着大口粗气骑车到止戈武校门前的新老师，形成了鲜明对比。一位好似集权的象征，高高在上，不得忤逆；一位是外来的新鲜血液，鲜明生动。镜头再转，穿着整齐校服、在操场认真练武的学生，和偷偷摸摸躲在三轮车里试图逃跑的小山，截然不同的精神面貌形成了另一种积极与压抑的对比。一扬一抑，一动一静，处处对立的预告片奠定了影片的荒诞基调。








　　随着预告片背景音乐的逐渐紧凑，越来越多角色开始涌入画面——充满痞气的校长儿子，清纯动人的女校医，永远戴着墨镜的严苛教练，憨厚老实的厨子。每个人物都在止戈武校这座小小的围城中扮演着单一且特定的角色，武校的热血似乎并没有传递给每一个人，学生集体校园“霸凌”，校长一掌把老师打得飞起，有人受伤上了救护车等等情节，丰富了电影情节也让整个故事更具神秘感，引发观众窥探欲。预告最后，两位白发苍苍老人面对面地站在武校门口，为大家留下悬念，这又是一番怎样的较量呢？



　　除去角色与情节设置外，预告中还有一些隐喻符号十分引人注意。止戈武校似乎被安置在一个与世隔绝的世界里，学生只能听重复的广播、看吓人的电影、与李小龙的海报击掌，但在这样信息输入极其狭窄的条件下，既存在着武术梦想与现实引力之间的挣扎，也有指向扑朔迷离的男女感情画面，而预告片中一闪而过的撕碎的迈克尔·杰克逊海报，又象征着什么呢？这些隐喻符号的安排，究竟是导演为了凸显电影魔幻荒诞的基调而做的精心设计，还是无心插柳的意外猜想？

   编辑：hello王小羊

关键词： 李少红 武林孤儿 预告
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导演：黄璜

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