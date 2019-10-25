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马思纯霍建华因齐秦演唱会爱恋30年

电影《大约在冬季》用金曲回忆美好时光

2019-10-25 16:10:37 来源：Mtime时光网

电影讲述了九十年代初，北师大才女安然（马思纯饰）和来自台北的摄影师齐啸（霍建华饰）因齐秦演唱会结缘而展开的一段跨越30年时光的动人爱情故事。
　　时光网讯   昨日，由马思纯霍建华领衔主演，魏大勋张瑶林柏宏文淇主演，侯佩岑齐秦特别出演的爱情电影《大约在冬季》举办了“相聚是奢华”音乐故事分享会。

　　电影讲述了九十年代初，北师大才女安然（马思纯饰）和来自台北的摄影师齐啸（霍建华饰）因齐秦演唱会结缘而展开的一段跨越30年时光的动人爱情故事。马思纯和霍建华演绎跨越30年，对于人物情感的把握，以及对细节的掌控都有出色的表现。



　　现场马思纯也表示，“安然”是一个她非常难忘的角色。虽然已经过去了半年，但是自己会经常想起她经历过的那些故事，不管是爱恨，还是除了感情以外的人生。活动中，马思纯现场演唱了电影主题曲《安然》。

　　霍建华也在现场分享心中理想爱情的样子，他表示：“理想中的爱情是童话。有时候现实中的爱情虽然不能在一起，但是双方好好去享受，真心付出，就会在生命中留下一段很美好的记忆”。值得一提的是，霍建华也讲到电影中与“安然”第一次见面时的围巾。也正是因为这次相遇，“齐啸”被“安然”的热情打动，开始了一段刻骨铭心的感情。随后，霍建华给马思纯戴上了这条“有故事”的围巾，让现场达到了一个高潮。
 
　　作为总能给大家带来欢乐，又充满戏剧性人物的孙瑶瑶（张瑶饰），在电影中饰演“安然”的好闺蜜。现场，张瑶透露：自己和马思纯本身也是闺蜜，很久以前就认识了。她更是现场喊话马思纯，准备一起去养老院。随后与齐秦一起演唱了金曲《外面的世界》，感染了现场观众，马思纯听后在台下更是落泪。

　　在电影中小念的扮演者文淇更是出场方式特别，一段电影中于枫（魏大勋饰演）教小小念读诗的画面映入屏幕，时光缓缓推进，文淇出现在舞台中央继续读诗，父女隔空仿佛穿梭时光互动；人气民谣歌手陈鸿宇惊喜出现，弹唱成名曲《理想三旬》，更为整场的音乐故事分享会增色不少。



　　发布会中导演王维明也来到现场，为观众讲述电影幕后的故事。电影中不仅汇集了一众优秀演员，更是聚集了黄志明监制、摄影指导李屏宾、剪辑指导邝志良、录音指导李丹枫，音乐指导钟兴民等护航电影品质。同时，导演也给大家带来了一段特别的片花，“不舍昼夜，2880分钟复刻1991年齐秦狂飙演唱会……追溯时光三十年，重现90年代北京记忆……25248公里辗转北京、台北、洛杉矶三地”电影每一帧都是幕后主创的诚意。

　　音乐会以《九个太阳》开场，让观众穿仿佛越回1991年北京齐秦狂飙演唱会的开场，随后他向现场观众分享了自己创作《大约在冬季》的心路历程，齐秦表示这首歌是他最宝贵的记忆。在后面的“灵魂拷问”中他也坦言：电影中有自己的影子，每个人都有轰轰烈烈的爱情，虽然不能走到一块，但也是很美好的。

   编辑：hello王小羊

关键词： 大约在冬季
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