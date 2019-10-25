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过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。



















该片是华纳继《魔女》和《人狼》之后在韩国投资拍摄的又一部惊悚片。影片讲述了在儿子失踪六年后，女主人公静妍知悉有人看到了和自己儿子样貌相似，甚至连伤疤都一样的人，为了寻找真相，她前往陌生的小村庄并遭遇到一连串的意外事件。该片此前曾经参展多伦多电影节和芝加哥电影节，将于11月27日在韩国上映。





02.仲代达矢、大林宣彦获得第32届东京电影节终生成就奖





















01.美国男子强暴"冰雪奇缘"毛绒玩具被捕















这条看起来像愚人节笑话的新闻发生在佛州皮尼来斯县的Target超市，据一名在现场被吓尿的群众回忆：米德当时将大型雪宝毛绒玩具放在走道，自己骑上去做出不雅动作。





当地警方告诉媒体：米德还把体液弄在了上面（以下省略几百字……）







