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家里老人生病了，是告诉她实话，还是选择隐瞒她？这是奥卡菲娜
主演、王子逸自编自导新片《别告诉她》
中的核心矛盾，影片定档于11月22日中国内地公映。
影片的导演、编剧王子逸，是一名从小在国外长大的华人，《别告诉她》
的故事就是改编自她的家庭生活。奶奶患上绝症，家人隐瞒病情，明明是一个悲伤的故事，但导演王子逸选择了用喜剧去包裹着这份悲伤，全片存在着不少美式幽默，让人会心一笑。
导演曾国祥透露他们在戏里完全突破了过往的形象，“在电影中他们都放下了自己平时最光鲜的东西，素颜出镜融入到角色中，比如给冬雨脸上加上雀斑，给千玺故意弄得比较粗糙”。
电影《武林孤儿》
描述的故事发生在上世纪90年代一所山区小城的武术学校里，新来的文化课老师打破了原有的宁静，一步步揭露校园里的种种荒诞现实。
04.电影《两只老虎》曝光新预告
由李非执导，赵薇监制并主演，葛优
、乔杉
领衔主演的荒诞喜剧电影《两只老虎》
将于11月29日全国上映，领跑贺岁。近日片方发布了“快乐点”版预告和一组具有内容感的剧照。
预告中对于乔杉的三连问，一来一往的回答中充满幽默荒诞元素，葛优的台词“快乐点”也正应合了预告的主题，如果你失落，不如快乐点，预告风格喜剧感十足。爆笑问答中也引出了葛优乔杉的荒诞绑架案，两人绑架与被绑架的关系逐渐明确，却在乔杉变身马仔帮葛优办事的过程中产生了更多的谜团，到底是“劫财还是破产”也引发了观众对这起荒诞绑架案的更多期待。
据外媒报道，阿西莫夫科幻名著改编的美剧《基地》
在宣布杰瑞德·哈里斯和和李·佩斯两位男主角后，又和真人版《攻壳机动队》
导演鲁伯特·山德斯
敲定合作，后者将为长达10集的剧集拍摄导航集。
美剧《基地》
将由《蝙蝠侠：黑暗骑士》
编剧大卫·S·高耶担任制作人，天空舞公司大卫·埃利森担任执行制片人。李佩斯扮演银河系皇帝Brother Day，扮演数学天才哈里·谢顿。
02.奖杯制造机!福斯探照灯25周年纪念短片
福斯探照灯成立至今，迎来了第25个年头，今日，福斯探照灯官方发布了一只中字混剪短片，以纪念过往创造的辉煌“战绩”。
成立至今，福斯探照灯已经收入全球国际影展奖项200多座奖杯，推出的作品早期包括由1997年由台湾之光李安导演执导的《冰风暴》
、1999年让希拉里·斯万克勇夺奥斯卡影后的《男孩别哭》、2004年让亚历山大·佩恩拿下一座最佳改编剧本奖的《杯酒人生》、拿下两项奥斯卡奖的《阳光小美女》。
2006年更是有让福里斯特·惠特克拿下奥斯卡影帝的《最后的苏格兰王》，以及2007年推出的三部金奖佳作《曾经》、《穿越大吉岭》与《朱诺》，近期更以《水形物语》拿下奥斯卡最佳影片、《三块广告牌》让弗兰西斯·麦克多蒙德二度封后，去年也以《宠儿》摘下金奖后冠...
01.朴赞郁"复仇女神"时隔14年再战大银幕
李英爱继《亲切的金子》
之后时隔14年的电影新作《来找我》
曝光首支预告片。为了寻找失踪的儿子，李英爱
饰演的女主人公静妍在遭遇一连串意外事件后，渐进疯狂。
该片是华纳继《魔女》和《人狼》之后在韩国投资拍摄的又一部惊悚片。影片讲述了在儿子失踪六年后，女主人公静妍知悉有人看到了和自己儿子样貌相似，甚至连伤疤都一样的人，为了寻找真相，她前往陌生的小村庄并遭遇到一连串的意外事件。该片此前曾经参展多伦多电影节和芝加哥电影节，将于11月27日在韩国上映。
02.仲代达矢、大林宣彦获得第32届东京电影节终生成就奖
还有不到1个月，万众期待的《冰雪奇缘2》
就要上映了，美国佛罗里达州一位名叫米德的男子似乎比谁都着急，他竟跑到超市强暴《冰雪奇缘》
里雪宝的毛绒玩偶，被警方以“刑事破坏罪”被捕。
这条看起来像愚人节笑话的新闻发生在佛州皮尼来斯县的Target超市，据一名在现场被吓尿的群众回忆：米德当时将大型雪宝毛绒玩具放在走道，自己骑上去做出不雅动作。
当地警方告诉媒体：米德还把体液弄在了上面（以下省略几百字……）