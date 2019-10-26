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好莱坞"尖叫女王"的艰难转型路

《双子杀手》被忽视的女主玛丽·文斯蒂德

2019-10-26 02:55:50 来源：Mtime时光网

今年34岁的文斯蒂德在进行新一轮的努力，希望转型成动作明星，希望为自己树立一个代表性的银幕形象，希望再有没有人跟她提“尖叫女王”的过往。


　　时光网特稿 《双子杀手》北美已开画两周、内地开画一周，这部由李安执导、“两个”威尔·史密斯主演的万众瞩目之作，在北美和内地都表现疲软，口碑和票房一样都欠火候。

　　大家纷纷讨论120帧对于电影技术未来的意义，纷纷担心《比利·林恩的中场战事》《双子杀手》连续两部作品的票房失利对于导演李安未来职业生涯的影响，却很少有人关注到这部作品对女主角玛丽·伊丽莎白·文斯蒂德的特殊意义。

　　这位在好莱坞闯荡了二十余年的大美女，拥有一张人见人夸的天使面孔，却迄今没有塑造出一个标志性的银幕形象。因经常出演惊悚恐怖片中失魂落魄的美人，她被贴上“尖叫女王”的标签——这并不是一个多么值得骄傲的标签。

　　今年34岁的文斯蒂德在进行新一轮的努力，她一下子拿下《双子杀手》《猛禽小队》《凯特》三部动作大片，目标是转型为动作明星，树立属于自己的独特银幕形象。

　　《双子杀手》的失利，让她手上的棋子又少了一颗。


【一】

　　文斯蒂德长相温婉端庄，甚至带着点东方风情，但其实是土生土长美国妞儿。她的家族埋藏着美女的基因——好莱坞一代性感女神艾娃·加德纳是她的表姑奶。

文斯蒂德的表姑奶艾娃·加德纳

　　文斯蒂德从小学习芭蕾，出落得亭亭玉立，12岁就开启了表演生涯，早年出演过《天使在人间》《激情》《狼湖》《狂岛凶灵》等作品。18岁刚成年后的一两年间，文斯蒂德没有接任何戏，短暂的停滞和摸索后，她获得出演迪士尼电影《超人高校》的机会。甜美的脸蛋、玲珑有致的身材，她饰演的学生会会长刚一出场，就迷倒了男主，也迷倒了无数观众



　　凭借《超人高校》打开局面后，她获得了更好的资源，首次担任电影女主角，主演了风靡一时的青少年惊悚系列《死神来了3》；同年，她还合作安东尼·霍普金斯，出演了威尼斯金狮奖提名电影《鲍比》，这部电影还获得了当年美国演员工会最佳群戏奖的提名。

　　《死神来了3》之后，文斯蒂德继续和导演黄毅瑜合作，出演了他监制的翻拍恐怖片《黑色圣诞节》，凭借这个角色她获得了2007年尖叫奖“尖叫女王”的提名——不过这并不怎么令人骄傲。

作者：王小Sa   编辑：SaSa

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 双子杀手 文姐 玛丽 文斯蒂德

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