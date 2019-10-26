时光网特稿 《双子杀手》
北美已开画两周、内地开画一周，这部由李安
执导、“两个”威尔·史密斯
主演的万众瞩目之作，在北美和内地都表现疲软，口碑和票房一样都欠火候。
这位在好莱坞闯荡了二十余年的大美女，拥有一张人见人夸的天使面孔，却迄今没有塑造出一个标志性的银幕形象
。因经常出演惊悚恐怖片中失魂落魄的美人，她被贴上“尖叫女王”的标签——这并不是一个多么值得骄傲的标签。
【一】
文斯蒂德长相温婉端庄，甚至带着点东方风情，但其实是土生土长美国妞儿。她的家族埋藏着美女的基因——好莱坞一代性感女神艾娃·加德纳
是她的表姑奶。
文斯蒂德从小学习芭蕾，出落得亭亭玉立，12岁就开启了表演生涯，早年出演过《天使在人间》《激情》《狼湖》
《狂岛凶灵》等作品。18岁刚成年后的一两年间，文斯蒂德没有接任何戏，短暂的停滞和摸索后，她获得出演迪士尼电影《超人高校》
的机会。甜美的脸蛋、玲珑有致的身材，她饰演的学生会会长刚一出场，就迷倒了男主，也迷倒了无数观众
。
凭借《超人高校》
打开局面后，她获得了更好的资源，首次担任电影女主角，主演了风靡一时的青少年惊悚系列《死神来了3》
；同年，她还合作安东尼·霍普金斯，出演了威尼斯金狮奖提名电影《鲍比》
，这部电影还获得了当年美国演员工会最佳群戏奖的提名。
《死神来了3》
之后，文斯蒂德继续和导演黄毅瑜合作，出演了他监制的翻拍恐怖片《黑色圣诞节》
，凭借这个角色她获得了2007年尖叫奖“尖叫女王”的提名——不过这并不怎么令人骄傲。