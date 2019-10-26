2019-10-26 09:53:53 来源：Mtime时光网
编辑：hello王小羊
导演：曾国祥
主演：周冬雨 易烊千玺
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Jackson Yee
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天晴了_
5分钟前
曾志伟儿子真是牛逼 两部电影都是口碑大爆 比香港很多老牌导演都要厉害
做梦者
7分钟前
之前不知道易烊千玺是谁，但长安乱确实不错，对他算有印象了。看少年的你预告片的时候没看出来是易烊千玺
lovefaye2002
36分钟前
欧豪，杜江今年都是劳模
飛花夢影
54分钟前
明天去看，口碑好到我都以为是水军刷的，本来对易烊千玺不抱希望的。
大师大神
1小时前
张家辉变成第二个古天乐了
它不但是韩国影史，更是韩国现代史
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