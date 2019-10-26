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《少年的你》票房突破2亿要爆发

易烊千玺大银幕首秀成功 "催眠裁决"市场艰难

2019-10-26 09:53:53 来源：Mtime时光网

易烊千玺和周冬雨主演的《少年的你》首日即吸金1.45亿，截止到记者发稿时，《少年的你》票房已破2亿。


　　时光网讯  昨日内地大盘在“空降选手”《少年的你》的带动下走高，单日报收2.23亿，易烊千玺周冬雨主演的这部现实题材青春片首日即吸金1.45亿，截止到记者发稿时，《少年的你》票房已破2亿。



　　相较之下，10月25日上映的《催眠·裁决》《天作谜案》等新片市场空间狭小，张家辉主演的犯罪悬疑电影《催眠·裁决》仅获得1800万票房，被严重挤压。

　　今日，《少年的你》排片、票房继续领跑内地影市，《沉睡魔咒2》暂列第二，《我和我的祖国》《中国机长》两部国庆档影片影响力犹在。

   编辑：hello王小羊

关键词： 少年的你 内地票房
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