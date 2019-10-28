









他们能取得如今的成就，自然离不开电影市场的繁荣，以及观众的大力支持。从2015年开始，内地银幕数猛涨，加上电影观众日渐成熟，让票房超30亿的国产大片频频出现，而这个票房数字在以前，是任何一部国产片都不敢想象的。





到了2019年，内地影史票房榜的成绩刷新迅速，在影史票房前十名中，有五部都是今年刚上映的新片，这是一个快速洗牌的时代。时势造英雄，英雄也造时势，“百亿票房先生”的个人成绩助推了国产片的发展，而内地市场的繁荣，同样让他们享受到了行业的发展红利。























分析“百亿票房先生”的事业发展版图，想要上榜，必须做到以下几点：





1、在最近三年表现尤其出色。 由于内地影史票房榜的成绩洗牌迅速，票房大爆的影片，已完全被最近三年新上映的影片占据，一部“票房巨无霸”类型的影片，甚至超过过去十部电影的票房总和。













3、找准自己擅长的类型，深耕一个领域，有观众记得住的角色。 这几位“百亿票房先生”，几乎每一位都有鲜明的个人特色，吴京深耕动作戏，黄渤、沈腾和王宝强在喜剧领域最为擅长，而杜江这两年也是找准戏路，频繁出演“根正苗红”的正面形象，才迅速脱颖而出。









在我们总结的这些内地男星中，还有一些人虽然没有上榜，但表现依然可圈可点。













