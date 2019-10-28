网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

吴京之外，谁与争锋？

内地影坛“百亿票房先生”大盘点

2019-10-28 08:59:26 来源：Mtime时光网

百亿票房先生大盘点

吴京之外，谁与争锋？

冠军吴京

毫无争议的票房扛把子

亚军黄渤多面开花

季军杜江 主旋律大片都有他

第四沈腾 喜剧一招鲜

第五邓超 演技过硬痴迷当导演

候补 井柏然与王宝强

与“百亿票房先生”一步之遥

内地女星票房版图

白百何&周冬雨的票房号召力

内地影坛“百亿票房先生”大盘点：吴京是毫无争议的票房冠军；第二名黄渤深耕喜剧全面开花；杜江能入围前三令人略感意外；第四名沈腾仅凭喜剧片“一招鲜吃遍天”，第五名邓超执着于当导演。
       时光网特稿 截止2019年10月底，内地电影市场正式诞生了五位“百亿票房先生”，他们分别是吴京黄渤杜江沈腾邓超，这五位男星主演的电影，累计票房均突破100亿元，而井柏然王宝强距离成为“百亿票房先生”，也仅有一步之遥。



       他们能取得如今的成就，自然离不开电影市场的繁荣，以及观众的大力支持。从2015年开始，内地银幕数猛涨，加上电影观众日渐成熟，让票房超30亿的国产大片频频出现，而这个票房数字在以前，是任何一部国产片都不敢想象的。

       到了2019年，内地影史票房榜的成绩刷新迅速，在影史票房前十名中，有五部都是今年刚上映的新片，这是一个快速洗牌的时代。时势造英雄，英雄也造时势，“百亿票房先生”的个人成绩助推了国产片的发展，而内地市场的繁荣，同样让他们享受到了行业的发展红利。



       再分别说说这几位男星的个人特点：吴京是毫无争议的票房扛把子第一名，他押中目前内地影史票房第一的《战狼2》和影史第三的《流浪地球》，个人主演电影累计160.98亿票房，这个冠军实至名归。第二名黄渤累计票房128.67亿，他多年来深耕喜剧，并尝试主演各种类型片全面开花，跨界做导演成绩也不错，演技稳口碑好。

       

杜江

杜江能入围前三令人略感意外，他是唯一一位“80后”选手，个人累计票房112.94亿，在不少票房大卖的国产片里他都有参演，但并非是“一番”“二番”的挑大梁主演，只是参演作品数量较多。沈腾以个人累计票房110亿排名第四位，仅凭主演喜剧片，他就能做到“一招鲜吃遍天”。

       邓超累计票房107亿暂列第五名，他的目标可能是“一个不想当导演的明星不是好演员”，做演员他本来表现出众，但当导演却争议颇多，这依然挡不住他当导演的野心。除此之外，还有井柏然累计票房98.49亿，王宝强累计票房97.03亿，他们同样是很有票房号召力的演员。

       分析“百亿票房先生”的事业发展版图，想要上榜，必须做到以下几点：

       1、在最近三年表现尤其出色。由于内地影史票房榜的成绩洗牌迅速，票房大爆的影片，已完全被最近三年新上映的影片占据，一部“票房巨无霸”类型的影片，甚至超过过去十部电影的票房总和。

       比如观众熟悉的成龙大哥没能上榜，因为他目前主演的票房最高的电影，还是2017年的《功夫瑜伽》17.49亿，连一部20亿+级别的作品都没有，虽然他过往的成绩十分辉煌，但单纯以票房统计数字来看，他暂时输给了后辈。

       2、押对作品，参演喜剧片、主旋律高概念类型大片。最好档期选在春节、暑期或国庆上映，因为在这三个热门档期上映的头部大片，几乎包揽了全年票房前几名。在“合家欢”档期中，喜剧片是观众的刚需，而《战狼2》《红海行动》等主旋律高概念类型大片，也很容易成为票房爆款。

       3、找准自己擅长的类型，深耕一个领域，有观众记得住的角色。这几位“百亿票房先生”，几乎每一位都有鲜明的个人特色，吴京深耕动作戏，黄渤、沈腾和王宝强在喜剧领域最为擅长，而杜江这两年也是找准戏路，频繁出演“根正苗红”的正面形象，才迅速脱颖而出。

       4、找对导演很关键，或者自己当导演。在这七位男星中，大部分都和熟悉的导演搭档过多次。黄渤最爱拍宁浩管虎导演的戏，王宝强则和陈思诚合作默契，连拍三部“唐探”系列片。其中有四位都自己当过了导演，包括吴京、黄渤、邓超和王宝强：吴京为自己的电影事业打开新局面，黄渤的导演新作也有口碑和票房双丰收，但邓超的新片则争议较大，王宝强的导演处女作，直接陷入了口碑崩盘的窘境。

      在我们总结的这些内地男星中，还有一些人虽然没有上榜，但表现依然可圈可点。



       比如以硬汉形象见长的张涵予；一人撑起“港片电影宇宙”的古天乐；最近两年新片不多，但过往成绩辉煌的成龙；拥有“教科书般”精湛演技的张译；以及演技出众，但更专注于当导演的徐峥等等......他们同样在内地影坛拥有非常重要的地位。

       和前面提到的“百亿票房先生”相比，内地女明星的票房号召力就要略逊一筹了。目前尚无一位女星的累计票房成绩突破百亿，我们以如今排名最靠前白百何周冬雨二人为例，简要探究下内地女星的票房版图，和男明星到底有怎样的区别。

作者：隐饮   编辑：隐饮

查看全文 ∨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 百亿票房先生 吴京 黄渤 沈腾 杜江 邓超 井柏然 王宝强

相关文章

会员评论 (6)

发表

相关电影/影人

战狼2

战狼2 (2017)

7.4

导演：吴京

主演：吴京

在线播放

吴京

吴京

Jing Wu

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

黄渤

黄渤

Bo Huang

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

杜江

杜江

Jiang Du

职业：演员

查看影人作品  >

沈腾

沈腾

Teng Shen

职业：演员

查看影人作品  >

邓超

邓超

Chao Deng

职业：演员 | 导演 | 制作人

查看影人作品  >

王宝强

王宝强

Baoqiang Wang

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

井柏然

井柏然

Boran Jing

职业：演员

查看影人作品  >

白百何

白百何

Fay Bai

职业：演员 | 导演 | 制作人 | 剪辑

查看影人作品  >

周冬雨

周冬雨

Dongyu Zhou

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

本周热读

1

“精分片”到底是怎么一回事？

看完这十部电影你就明白

你可能猜不到，“精分片”起源于《第十放映室》
2

《星球大战9》发布北美终极预告（中字）

中文海报同时曝光 12月20日北美上映

《星球大战9》发布美版终极预告，中文海报同时曝光，已..
3

李安与他的电影主角 海量片场照曝光

安叔65岁生日快乐！三十年电影梦未醒

21
李安65岁生日快乐！我们总结了不少他和主演们的珍贵片场..
4

不如跳舞！大批网友cos小丑热舞

《小丑》取景地成为影迷拍照打卡圣地

9
很多热爱这部电影的影迷们已经不满足于在影院里欣赏它，..
5

迪士尼CEO针对"漫威电影是卑劣的"发声

"他们对工作人员不尊重 黑豹难道比不上?"

当被问到“斯科塞斯/科波拉diss漫威电影”的话题，迪士..

查看更多