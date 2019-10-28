时光网特稿
截止2019年10月底，内地电影市场正式诞生了五位“百亿票房先生”，他们分别是吴京
、黄渤
、杜江
、沈腾
和邓超
，这五位男星主演的电影，累计票房均突破100亿元，而井柏然
和王宝强
距离成为“百亿票房先生”，也仅有一步之遥。
他们能取得如今的成就，自然离不开电影市场的繁荣，以及观众的大力支持。从2015年开始，内地银幕数猛涨，加上电影观众日渐成熟，让票房超30亿的国产大片频频出现，而这个票房数字在以前，是任何一部国产片都不敢想象的。
到了2019年，内地影史票房榜的成绩刷新迅速，在影史票房前十名中，有五部都是今年刚上映的新片，这是一个快速洗牌的时代。时势造英雄，英雄也造时势，“百亿票房先生”的个人成绩助推了国产片的发展，而内地市场的繁荣，同样让他们享受到了行业的发展红利。
再分别说说这几位男星的个人特点：吴京
是毫无争议的票房扛把子第一名，他押中目前内地影史票房第一的《战狼2》
和影史第三的《流浪地球》
，个人主演电影累计160.98亿票房，这个冠军实至名归。第二名黄渤
累计票房128.67亿，他多年来深耕喜剧，并尝试主演各种类型片全面开花，跨界做导演成绩也不错，演技稳口碑好。
杜江
能入围前三令人略感意外，他是唯一一位“80后”选手，个人累计票房112.94亿，在不少票房大卖的国产片里他都有参演，但并非是“一番”“二番”的挑大梁主演，只是参演作品数量较多。沈腾
以个人累计票房110亿排名第四位，仅凭主演喜剧片，他就能做到“一招鲜吃遍天”。
邓超
累计票房107亿暂列第五名，他的目标可能是“一个不想当导演的明星不是好演员”，做演员他本来表现出众，但当导演却争议颇多，这依然挡不住他当导演的野心。除此之外，还有井柏然累计票房98.49亿，王宝强累计票房97.03亿，他们同样是很有票房号召力的演员。
分析“百亿票房先生”的事业发展版图，想要上榜，必须做到以下几点：
1、在最近三年表现尤其出色。由于内地影史票房榜的成绩洗牌迅速，票房大爆的影片，已完全被最近三年新上映的影片占据，一部“票房巨无霸”类型的影片，甚至超过过去十部电影的票房总和。
比如观众熟悉的成龙
大哥没能上榜，因为他目前主演的票房最高的电影，还是2017年的《功夫瑜伽》
17.49亿，连一部20亿+级别的作品都没有，虽然他过往的成绩十分辉煌，但单纯以票房统计数字来看，他暂时输给了后辈。
2、押对作品，参演喜剧片、主旋律高概念类型大片。
最好档期选在春节、暑期或国庆上映，因为在这三个热门档期上映的头部大片，几乎包揽了全年票房前几名。在“合家欢”档期中，喜剧片是观众的刚需，而《战狼2》
、《红海行动》
等主旋律高概念类型大片，也很容易成为票房爆款。
3、找准自己擅长的类型，深耕一个领域，有观众记得住的角色。这几位“百亿票房先生”，几乎每一位都有鲜明的个人特色，吴京深耕动作戏，黄渤、沈腾和王宝强在喜剧领域最为擅长，而杜江这两年也是找准戏路，频繁出演“根正苗红”的正面形象，才迅速脱颖而出。
4、找对导演很关键，或者自己当导演。
在这七位男星中，大部分都和熟悉的导演搭档过多次。黄渤
最爱拍宁浩
、管虎
导演的戏，王宝强则和陈思诚合作默契，连拍三部“唐探”系列片。其中有四位都自己当过了导演，包括吴京、黄渤、邓超和王宝强：吴京为自己的电影事业打开新局面，黄渤的导演新作也有口碑和票房双丰收，但邓超的新片则争议较大，王宝强的导演处女作，直接陷入了口碑崩盘的窘境。
在我们总结的这些内地男星中，还有一些人虽然没有上榜，但表现依然可圈可点。
比如以硬汉形象见长的张涵予
；一人撑起“港片电影宇宙”的古天乐
；最近两年新片不多，但过往成绩辉煌的成龙
；拥有“教科书般”精湛演技的张译
；以及演技出众，但更专注于当导演的徐峥
等等......他们同样在内地影坛拥有非常重要的地位。
和前面提到的“百亿票房先生”相比，内地女明星的票房号召力就要略逊一筹了。目前尚无一位女星的累计票房成绩突破百亿，我们以如今排名最靠前白百何
和周冬雨
二人为例，简要探究下内地女星的票房版图，和男明星到底有怎样的区别。